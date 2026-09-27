Những người lặng lẽ chăm sóc, cúng cơm hàng ngày tại nơi thờ tự các liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lặng lẽ giữa khung cảnh ấy, đều đặn mỗi ngày, chư Tăng và Phật tử từ chùa Định Thành là những người trực tiếp chăm sóc, hương khói tại các án thờ thiết lập tại khu vực khai quật cũng như tại nơi lưu giữ hài cốt các liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã được tìm thấy.

Chư Tăng đảm trách việc chăm sóc nơi thờ tự, cúng cơm hàng ngày tại nơi thờ tạm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Quảng Đạo

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Trung Bổn cho biết từ khi công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện, theo chỉ dạy của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Định Thành, việc chăm sóc, hương khói hàng ngày các án thờ anh linh Liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại khu vực khai quật, tìm kiếm được chư Tăng chùa Định Thành trực tiếp phụ trách.

Mỗi ngày 2 lần, vào buổi trưa và chiều, vật thực dâng cúng sẽ được mang từ chùa sang công viên để tiến cúng các anh linh. Ngoài ra, hoa quả tại các án thờ cũng được chăm sóc, thay thế liên tục để luôn tươi mới.

Việc làm thầm lặng hàng ngày của chư Tăng tại nơi an trí tạm thời hài cốt các anh hùng liệt sĩ tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Quảng Đạo

Đó cũng là nghĩa cử cụ thể nhằm tri ân đến anh linh các Liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh cho độc lập, tự do, cũng là biểu hiện cụ thể nhất cho sự gắn bó mật thiết về mặt tinh thần giữa Phật giáo với văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Việc chăm sóc, thờ cúng trang nghiêm, đủ đầy cho không gian tưởng niệm anh linh các Liệt sĩ, đồng bào yêu nước cũng có thể phần nào giúp thân nhân, khách thăm viếng thêm ấm lòng khi tìm đến để tri ân, tưởng niệm những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập và thống nhất nước nhà.