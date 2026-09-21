Những người làm báo xứ Nghệ mang Trung Thu đến trẻ em vùng biên

Mới đây, dù trời mưa, hàng trăm em nhỏ từ các bản xa vẫn tìm về trung tâm xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) háo hức chờ đón đêm hội "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 13 do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức. Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng cười nói, những ánh mắt háo hức của các em khiến không khí đêm hội càng thêm rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đối với các em, đây là một đêm Trung Thu đặc biệt, khác với những mùa trăng trước. Không chỉ có bánh, kẹo, ca múa nhạc và những trò chơi, các em còn được nhận những món quà thiết thực phục vụ học tập.

Đêm hội trăng rằm Tết Trung Thu sớm cho bà con nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Ban Tổ chức chương trình đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 55 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 600 phần quà Trung thu gồm: bánh kẹo, sữa, sách vở, bút và đồ dùng học tập. Tổng giá trị chương trình gần 400 triệu đồng.

Trong ánh sáng của đêm hội, những chiếc xe đạp mới nhanh chóng trở thành món quà được các em chú ý. Với học sinh ở những bản xa, một chiếc xe đạp không đơn thuần là quà Trung thu mà còn là phương tiện giúp con đường đến trường bớt nhọc nhằn.

Cầm phần quà trên tay, nhiều em nhỏ không giấu được niềm vui. Với những học sinh ở các bản vùng biên, một chiếc xe đạp không chỉ là món quà Trung thu mà còn giúp việc đi học hằng ngày thuận lợi hơn.

Rất đông trẻ em tham gia đêm hội Trung Thu. Ảnh: Quốc Huy

"Em rất vui vì hôm nay được nhận quà và học bổng. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người", em Vi Thị Thảo chia sẻ.

Có phụ huynh đưa con vượt quãng đường xa đến dự đêm hội. Nhìn con vui vẻ nhận quà, họ cũng không giấu được niềm hạnh phúc.

"Các cháu ở đây còn nhiều khó khăn, nên những phần quà như thế này rất ý nghĩa. Không chỉ giúp gia đình bớt một phần chi phí mà còn động viên các cháu cố gắng học tập", anh Lương Văn Bảo nói.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở xã Môn Sơn cùng anh em báo chí soạn mâm cỗ đêm rằm Trung Thu. Ảnh: Cao Hùng

Anh em báo chí cùng nhiều lực lượng tại địa phương cùng chuẩn bị cho chương trình. Ảnh: HQ

Môn Sơn là xã biên giới, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều bản nằm xa trung tâm. Điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn, trong khi việc đi lại, học tập của trẻ em vùng sâu vẫn gặp trở ngại.

Đặc biệt, tại khu vực vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát - nơi có đồng bào Đan Lai sinh sống, khoảng cách và địa hình tiếp tục là những thách thức đối với việc học tập của trẻ em.

Niềm vui của các em còn lan tỏa cả những bậc làm cha, làm mẹ. Bà Lương Thị Tiếp (bản Bắc Sơn) cho biết, đời sống của nhiều gia đình vùng biên còn khó khăn. Những món quà đúng thời điểm có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. "Các cháu ở đây còn nhiều khó khăn. Những phần quà như thế này giúp gia đình bớt một phần chi phí, đồng thời động viên các cháu cố gắng học tập".

Xe đạp được trao tặng cho các em học sinh. Ảnh: HQ

Ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, cho rằng chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Hùng, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các em nhỏ vùng biên. Những suất học bổng, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập sẽ góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập và tiếp tục đến trường.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, những người làm báo Xứ Nghệ đã tổ chức 13 chương trình "Vầng trăng yêu thương", mỗi năm lựa chọn một địa bàn khó khăn để mang Trung thu đến với trẻ em.

"Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, động viên để các em có thêm niềm vui và động lực học tập. Chúng tôi mong rằng qua mỗi chương trình, các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để những trẻ em ở vùng khó khăn có một mùa Trung Thu trọn vẹn hơn" - ông Lê Văn Giáp chia sẻ.

Đêm hội với nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: HQ

Bà con cùng đông đảo nhân dân đến xem. Ảnh: HQ

Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Ở những địa bàn này, khoảng cách địa lý, giao thông cách trở và điều kiện kinh tế còn hạn chế khiến cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi của trẻ em còn khó khăn.

Tại các xã vùng cao, biên giới, chính quyền địa phương đang cùng lúc giải quyết nhiều vấn đề về hạ tầng, trường lớp, giao thông và an sinh xã hội. Trong đó, bảo đảm điều kiện học tập cho trẻ em được xác định là một nhiệm vụ quan trọng.

Tháng 9/2026, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn được khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú, nội trú cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giải quyết những trở ngại về khoảng cách và điều kiện đi lại đối với trẻ em vùng biên. Đây là cách tiếp cận lâu dài bên cạnh những hoạt động hỗ trợ trực tiếp như trao học bổng, xe đạp, sách vở, quà Trung Thu.

Ánh đèn ông sao trong đêm hội Tết Trung Thu. Ảnh: Quốc Huy

Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An được thành lập từ năm 2012. Đến nay, những người làm báo Xứ Nghệ đã tổ chức 13 chương trình "Vầng trăng yêu thương", đưa Trung thu đến với trẻ em tại nhiều xã miền núi, vùng biên giới còn khó khăn của Nghệ An.

Từ những chiếc xe đạp giúp trẻ đến trường, những suất học bổng tiếp sức việc học đến những hộp bánh, hộp sữa và quyển vở mới, chương trình đã tạo nên một đêm hội nhiều tiếng cười ở vùng biên.

Khi ánh trăng Trung thu lên cao, những đứa trẻ Môn Sơn cùng nhau phá cỗ. Những món quà được trao đi cũng là lời nhắn nhủ giản dị: dù ở bản làng xa xôi, các em vẫn luôn nhận được sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng.