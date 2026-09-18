Những người làm báo xứ Nghệ mang trung thu đến sớm cho trẻ em vùng biên

Tối 18/9, tại xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ (CLB) Báo chí Nghệ An tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương", mang những phần quà trung thu và trao học bổng đến hàng trăm trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới.

Được thành lập từ năm 2012, CLB Báo chí Nghệ An đã trải qua hành trình dài đồng hành cùng cộng đồng. Đến nay, những người làm báo xứ Nghệ đã duy trì và tổ chức thành công 13 chương trình "Vầng trăng yêu thương", mang không khí Tết Trung thu ấm áp cùng sự sẻ chia thiết thực đến với trẻ em tại nhiều xã miền núi, vùng biên giới còn gặp nhiều gian khó trên địa bàn tỉnh.

Rất đông các em nhỏ có mặt tại hội trường UBND xã Môn Sơn để tham dự chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Môn Sơn là xã biên giới giáp nước bạn Lào, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích xã Lục Dạ và xã Môn Sơn cũ. Nằm trong Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, đây là địa bàn rộng lớn với đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông, lâm nghiệp và công tác bảo tồn rừng. Do địa hình hiểm trở, nhiều bản làng nằm cô lập cách xa trung tâm nên việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em nơi đây vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Chính vì thế, những chương trình hướng về vùng biên như "Vầng trăng yêu thương" lại càng trở nên thiết thực và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình

Dù cơn mưa rừng đổ xuống bất chợt từ chiều tối, không khí tại nơi diễn ra chương trình vẫn rộn rã, ấm áp bởi tiếng cười reo của trẻ nhỏ. Nhiều em nhỏ từ các bản làng xa xôi của xã Môn Sơn đã háo hức đến từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi một đêm hội trung thu đặc biệt với những món quà đong đầy yêu thương.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cùng 55 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Đồng thời, 600 suất quà bánh kẹo, sữa cùng sách vở, bút mực và các đồ dùng học tập thiết thực cũng được trao tận tay, tiếp thêm niềm vui cho các em đến trường.

Bên cạnh những phần quà thiết thực, các em nhỏ còn được hòa mình vào không khí sôi động, rộn ràng của đêm hội qua các hoạt động giao lưu văn nghệ và phá cỗ trung thu. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần này trị giá gần 400 triệu đồng.

Niềm vui lộ rõ trên từng khuôn mặt của các em nhỏ khi nhận được quà. Đối với học sinh ở các bản làng vùng biên, chiếc xe đạp được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần trong dịp Tết Trung thu, mà còn là phương tiện thiết thực giúp việc đến trường hàng ngày bớt phần gian nan, vất vả.

Đón nhận tình cảm từ các nhà báo xứ Nghệ, em Vi Thị Thảo không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thảo cho biết bản thân cảm thấy rất vui khi nhận được những món quà và suất học bổng ý nghĩa này, đồng thời tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng, yêu thương của mọi người.

Các em nhỏ háo hức khi nhận những món quà ý nghĩa từ chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Vượt đường xá xa xôi đưa con đến hội, nhiều phụ huynh cũng rạng ngời hạnh phúc khi nhìn con nhận quà trung thu sớm. Anh Vi Văn Ngọc, trú tại xã Môn Sơn xúc động chia sẻ: "Các cháu ở đây còn nhiều khó khăn, nên những phần quà như thế này rất ý nghĩa. Không chỉ giúp gia đình bớt một phần chi phí mà còn động viên các cháu cố gắng học tập".

Ông Lê Văn Giáp - Chủ nhiệm CLB Liên quân Báo chí Nghệ An cho biết, "Vầng trăng yêu thương" là chương trình được tạo nên tạo nên bởi sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong CLB. Đặc biệt, trong đó có sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, công ty đã đồng hành, ủng hộ, sẻ chia với trẻ em nghèo ở miền núi, biên giới Nghệ An mỗi khi dịp trung thu đến.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ nhiệm CLB Liên quân Báo chí Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Theo ông Giáp, mỗi năm chương trình lại đến một địa bàn khác nhau, nhưng điểm chung là hướng tới trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia, động viên để các em có thêm niềm vui và động lực học tập. "Chúng tôi mong rằng qua mỗi chương trình, các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để những em nhỏ ở vùng khó khăn cũng có một mùa trung thu trọn vẹn hơn", ông Lê Văn Giáp chia sẻ.

Giữa không gian lung linh của đêm hội, những đôi tay bé xíu háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

Phát biểu tại đêm hội, ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Môn Sơn khẳng định, đây là chương trình mang ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Hùng, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm không chỉ mang đến giá trị vật chất đơn thuần, mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho con em vùng biên. Những suất học bổng, xe đạp cùng đồ dùng học tập được trao tặng dịp này sẽ tiếp thêm động lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các em vững bước đến trường.

Đêm hội khép lại bằng màn phá cỗ Trung thu rộn ràng của trẻ em xã Môn Sơn. Những phần quà ý nghĩa được trao tặng dịp này chính là lời nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc: Dù sinh sống tại các bản làng vùng biên xa xôi, con em đồng bào các dân tộc vẫn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia kịp thời từ cộng đồng và xã hội.