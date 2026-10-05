Những người không chuyên trách ở xã Cẩm Bình chọn ở lại với 'việc làng'

Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (SN 1986) - Bí thư Chi bộ thôn Đông Yên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (SN 1986) là thạc sĩ Lịch sử. Trước đây, chị là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Vịnh (cũ). Từ ngày 1/7/2025, khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, chị được bố trí công tác tại xã Cẩm Bình mới, phụ trách truyền thông cơ sở. Một năm sau, bộ máy cấp xã tiếp tục được kiện toàn, công việc của chị Phúc tiếp tục đứng trước một ngã rẽ mới.

Theo chính sách tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính Phủ quy định về tinh giản biên chế (gọi tắt là Nghị định 154), chị thuộc diện được hưởng hỗ trợ do dôi dư sau sắp xếp bộ máy cấp xã. Hơn 200 triệu đồng là khoản tiền để chị có thể tính toán cho một chặng đường mới sau khi rời công việc. Thế nhưng, thay vì rời đi, chị đã chọn từ chối chính sách hỗ trợ để ở lại, nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn Đông Yên từ ngày 4/7/2026.

Chị Phúc chia sẻ: “Nhiều năm làm công tác hội phụ nữ, tôi đã có cơ hội gắn bó với người dân; đây là cơ hội để tôi được gần dân, hiểu dân và làm những việc thiết thực cho bà con. Vì vậy, khi được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi muốn tiếp tục nhận và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình”.

Các đoàn công tác của BTV Đảng ủy xã Cẩm Bình thường xuyên đồng hành, hỗ trợ tại các chi bộ thôn.

Quyết định ấy đưa chị từ công việc ở xã về một không gian hoàn toàn khác. Mỗi ngày, nữ Bí thư Chi bộ thôn lại xuống địa bàn, gần gũi với người dân, nắm tình hình tại dân cư, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào; cùng cấp ủy, ban cán sự thôn tháo gỡ những vấn đề phát sinh…

Sau 3 tháng nhận nhiệm vụ mới, chị Phúc từng bước khẳng định vai trò của người đứng đầu, sâu sát từng nhiệm vụ của cơ sở, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Thôn được sắp xếp, sáp nhập từ 3 thôn cũ: Tây Bắc, Đông Nam và Bình Yên. Địa bàn rộng, đông dân cư, Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận để bà con chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển”, chị Nguyễn Thị Hồng Phúc - Bí thư Chi bộ thôn Đông Yên khẳng định.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hồng Phúc không phải là trường hợp duy nhất ở Cẩm Bình. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thôn, tổ dân phố, xã Cẩm Bình có 3 người không chuyên trách cấp xã không nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị định 154 để tiếp tục nhận nhiệm vụ.

Bí thư Chi bộ thôn Đông Yên Nguyễn Thị Hồng Phúc kiểm tra mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Trước khi được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, chị Phan Thị Nga (SN 1994) cũng trải qua nhiều vị trí công tác, từng làm công tác đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thành (cũ) rồi công tác tại Văn phòng HĐND - UBND xã Cẩm Bình. Thế nhưng, trước ngã rẽ mới, chị không ngần ngại đưa ra quyết định từ chối 200 triệu đồng hỗ trợ cho người không chuyên trách cấp xã theo Nghị định 154 để tiếp tục hành trình của mình tại cơ sở.

Chị Phan Thị Nga (người thứ 2 bên trái qua) - Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần cùng bàn bạc với các đồng chí trong cấp uỷ về công tác chuẩn bị triển khai mô hình “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường đồng ruộng”.

Toàn thôn có 389 hộ/1.645 nhân khẩu, chị Nga phải làm quen với môi trường công tác gần dân và nhiều việc hơn. Bù lại, là cán bộ cơ sở trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số giúp nữ Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. Đến nay, cùng với việc ổn định tổ chức, Chi uỷ đã chỉ đạo thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và kết nối trong khu dân cư. Cùng với đó, cấp uỷ cũng thống nhất triển khai xây dựng tuyến đường cờ trên trục đường chính, tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư văn minh; thành lập “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường đồng ruộng” nhân kỷ niệm Ngày Nông dân Việt Nam (14/10)…

Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần Phan Thị Nga cho biết: “Thuận lợi lớn nhất là tôi luôn nhận được sự đồng tình, hỗ trợ của các đồng chí trong Chi ủy, Ban cán sự thôn, đặc biệt là những đồng chí có nhiều năm công tác, giàu kinh nghiệm ở cơ sở. Với tôi, ở lại với nhiệm vụ cơ sở không chỉ là lựa chọn mà là trách nhiệm cống hiến, đóng góp sức trẻ để xây dựng quê hương. Thời gian tới, tôi tiếp tục cùng Chi uỷ phối hợp với liên đoàn cán bộ thôn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành lập các mô hình câu lạc bộ gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, vừa tạo sức sống mới cho phong trào, vừa tăng cường đoàn kết, khơi dậy sức dân và tạo những chuyển biến từ đời sống khu dân cư”.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Vịnh lựa chọn hướng rẽ trở thành cán bộ cơ sở để được tiếp tục cống hiến, làm việc xây dựng quê hương.

Còn đối với chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984) - Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Vịnh cũng xác định lựa chọn về thôn để gần hơn với Nhân dân, để mỗi chủ trương, nghị quyết được kiểm chứng bằng sự đồng thuận và những đổi thay cụ thể trong đời sống bà con.

Chị Nguyệt chia sẻ: “Trước đây là cán bộ không chuyên trách tại Ủy ban MTTQ xã Cẩm Bình, tôi có nhiều năm làm công tác vận động, tập hợp Nhân dân. Những kinh nghiệm ấy trở thành hành trang để tôi bắt nhịp với vai trò mới. Quyết định từ chối khoản hỗ trợ hơn 80 triệu đồng theo Nghị định 154, tôi không hề nuối tiếc bởi bản thân luôn có mong muốn tiếp tục được cống hiến, được làm việc ngay trên quê hương mình”.

Phát huy kinh nghiệm làm công tác mặt trận trong nhiều năm, chị Nguyệt đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc triển khai các phong trào và tăng cường khối đoàn kết trong Nhân dân.

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, cùng với các địa phương trên toàn tỉnh, xã Cẩm Bình đã tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách; trên cơ sở đó bố trí, giới thiệu những người có năng lực, kinh nghiệm tiếp tục tham gia công tác tại thôn, góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở thông suốt, hiệu quả.

Đến nay, toàn xã có 12 thôn, giảm 16 thôn so với trước sắp xếp; kiện toàn 12 chi bộ với 36 đồng chí tham gia cấp ủy. Đáng chú ý, có 11 cán bộ trẻ dưới 42 tuổi, trong đó 9 người trình độ đại học, 1 thạc sĩ, góp phần trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế cận và tăng thêm sức sống cho công tác lãnh đạo ở cơ sở.

Các đồng chí không chuyên trách cấp xã vừa được bố trí giữ chức bí thư chi bộ các thôn đều còn trẻ, có trình độ, từng trải qua nhiều vị trí công tác và đã có thời gian gắn bó với cơ sở. Việc các đồng chí tự nguyện ở lại nhận nhiệm vụ vừa thể hiện trách nhiệm với tổ chức, với Nhân dân, vừa tạo thêm nguồn cán bộ cho cơ sở. Xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là những cán bộ trẻ, phát huy năng lực, từng bước trưởng thành qua thực tiễn. Cùng với đó, sự phối hợp, dìu dắt của những cán bộ có kinh nghiệm sẽ là điểm tựa quan trọng để các cán bộ trẻ nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phương pháp công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Đình Long - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Bình