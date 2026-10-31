Những người hùng thầm lặng phía sau đường đua PVOIL VOC 2026

Áp lực hậu cần khi giải đua nâng tầm quốc gia

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Đồng Mô, Hà Nội, quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên. Đây là mùa giải thứ 19, đồng thời đánh dấu lần đầu VOC chính thức gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia.

Quy mô ngày càng lớn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức, đặc biệt là bộ phận hậu cần. Trong khi các vận động viên tập trung chinh phục những đường đua khắc nghiệt, đội ngũ hậu cần phải bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Ông Trần Trọng Dũng (phải), Trưởng ban Hậu cần PVOIL VOC 2026, cùng cộng sự Trần Quang Anh. Ảnh: Thành Biên.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Trần Trọng Dũng, Trưởng ban Hậu cần PVOIL VOC 2026, cho biết mỗi mùa giải đều có những thử thách riêng, dù địa hình và hệ thống đường thi không thay đổi quá nhiều.

“Giải đã bước sang năm thứ 19. Mỗi năm đều có những đặc thù khác nhau, từ thời tiết đến điều kiện đường thi. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến công tác tổ chức và thi đấu trở nên khó khăn hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Theo ông, việc giải đấu chính thức mang tầm quốc gia đã tạo thêm sức hút đối với cộng đồng đua xe địa hình. Số lượng đội tham gia năm nay tăng khoảng 20%, lên 88 đội, kéo theo khối lượng công việc của các bộ phận phục vụ cũng gia tăng.

Quy mô ngày càng lớn của đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức của PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC.

Dù vậy, thời gian chuẩn bị của đội hậu cần không thay đổi đáng kể so với những mùa trước. Để đáp ứng yêu cầu, bộ phận này phải chủ động phân công nhân sự, chuẩn bị phương tiện và bố trí lực lượng tại các khu vực cần thiết trước khi giải bắt đầu.

“Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ từ trước để khi các đội đua đến, các điều kiện phục vụ đã sẵn sàng. Trong thời gian thi đấu, nếu có yêu cầu hỗ trợ qua bộ đàm, anh em sẽ lập tức triển khai công việc”, ông Dũng cho biết.

Từ cứu hộ xe đến bảo đảm vận hành đường thi

Theo Trưởng ban Hậu cần, công việc của bộ phận này không chỉ dừng ở việc chuẩn bị trang thiết bị hay hỗ trợ các đội đua. Nhân sự hậu cần còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành giải.

Khi phương tiện gặp sự cố hoặc mắc kẹt trên đường thi, lực lượng hậu cần phối hợp đưa xe ra khỏi khu vực để bảo đảm tiến độ. Tại các điểm tập trung đông người, nhân sự thực hiện phân luồng giao thông, điều phối phương tiện và hỗ trợ khách tham dự.

Bên cạnh đó, đội hậu cần chuẩn bị nước uống, ô che nắng, bạt và những vật dụng cần thiết, đồng thời hỗ trợ trọng tài trong quá trình tổ chức các bài thi. “Có thể nói hậu cần làm tất cả những công việc cần thiết để phục vụ giải. Xe hỏng thì hỗ trợ kéo ra, khách đến thì đón tiếp, phương tiện di chuyển thì phải điều phối. Những việc nhỏ như chuẩn bị nước uống hay che nắng cũng không thể bỏ qua”, ông Dũng nói.

Sự giúp đỡ của ban hậu cần góp phần rất lớn vào thành công của PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là tham gia chạy thử, đánh giá các mẫu xe phục vụ hoạt động trải nghiệm tại sự kiện. Theo ông Dũng, ngay cả những mẫu xe sử dụng động cơ tương đồng cũng có thể mang lại cảm giác vận hành và mức độ hỗ trợ người lái khác nhau. Những thay đổi về phần mềm điều khiển, hệ thống an toàn và công nghệ hỗ trợ khiến đội ngũ phụ trách cần tìm hiểu kỹ đặc tính từng phương tiện.

Việc chạy thử giúp lực lượng hỗ trợ nắm được khả năng vận hành của xe, từ đó chủ động hơn khi hướng dẫn người tham gia và xử lý tình huống trên đường trải nghiệm. Dù phải đảm nhận nhiều đầu việc, ông Dũng cho rằng niềm vui lớn nhất vẫn là được tiếp tục gắn bó với cộng đồng yêu xe địa hình.

“Trước đây chúng tôi cũng từng tham gia đua xe. Bây giờ lớn tuổi hơn, không còn trực tiếp thi đấu như trước, nhưng được góp một phần công sức vào thành công của một giải lớn như VOC vẫn là niềm vui rất đặc biệt”, ông chia sẻ.

Nhân viên hậu cần là hững người hùng thầm lặng phía sau đường đua PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC.

Với ông Dũng và các thành viên đội hậu cần, thành công của mỗi mùa giải không chỉ nằm ở những chiếc cúp hay thành tích của vận động viên, mà còn ở việc các đường thi vận hành thông suốt, những sự cố được xử lý kịp thời và mọi người có thể tham gia sự kiện trong điều kiện an toàn.

Phía sau những màn tranh tài quyết liệt tại Đồng Mô, sự chủ động và phối hợp của lực lượng hậu cần tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho PVOIL VOC phát triển theo hướng chuyên nghiệp khi bước sang giai đoạn mới.