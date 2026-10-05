Những 'người hùng' thầm lặng giữ bình yên cho Thành phố

Phá án sau vài giờ

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 01/10, một nữ du khách quốc tịch Uzbekistan đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Phan Chu Trinh, bất ngờ bị một thanh niên mặc áo tài xế xe công nghệ, điều khiển xe máy điện áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max rồi tăng ga tẩu thoát. Lần đầu đến Việt Nam, giữa buổi sớm khi đường phố còn vắng, nữ du khách tìm đến trụ sở Công an phường Bến Thành trình báo.

Xác định vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự mà còn tác động đến hình ảnh du lịch của thành phố, Ban Chỉ huy Công an phường Bến Thành lập tức phân công cán bộ, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM trích xuất camera trên các tuyến đường xung quanh, khẩn trương truy xét đối tượng. Chưa đầy 10 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an bắt giữ Việt (SN 2001), thu hồi chiếc điện thoại. Tại cơ quan Công an, Việt thừa nhận hành vi phạm tội; lời khai phù hợp với trình báo của bị hại và hình ảnh camera ghi lại.

Được mời đến nhận lại tài sản, nữ du khách vừa bất ngờ vừa thán phục. "Khi bị cướp tài sản, tôi rất hoảng sợ và lo lắng. Thế nhưng chính các chiến sĩ Công an TPHCM đã đem lại cho tôi sự thán phục, cũng như niềm tin về sự bình yên của thành phố xinh đẹp này. Tôi sẽ kể cho những người bạn ở quê hương tôi nghe về cái kết tốt đẹp này và chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam vì tôi yêu đất nước các bạn", chị bày tỏ.

Nữ du khách còn viết thư cảm ơn Công an phường Bến Thành: "Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam du lịch và không may gặp phải vụ cướp giật. Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của các anh Công an phường Bến Thành đã giúp tôi tìm lại tài sản và để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc trong chuyến đi này".

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội TPHCM trả lời cử tri TPHCM

Tối 26/9, chị P.K. (SN 1984, quốc tịch Nga, tạm trú phường Rạch Dừa) chạy xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu thì bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát, giật điện thoại. Chỉ nửa giờ sau, chị có mặt tại Công an phường Vũng Tàu trình báo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Công an phường phối hợp Phòng CSHS khẩn trương truy xét. Chưa đến 18 giờ sau khi vụ việc xảy ra, hai thiếu niên cùng sinh năm 2009 bị triệu tập. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật và đã bán chiếc điện thoại cho một cửa hàng ở phường Phú Mỹ. Chiếc điện thoại sau đó được thu hồi, trao tận tay chị P.K.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 14/7, ông Lee Jae Young (SN 1983, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường Phạm Văn Bường, phường Tân Hưng thì bị một người đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách cầm trên tay. Bên trong túi có 12 triệu đồng cùng chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng. Được người dân chỉ đường, ông đến Công an phường Tân Hưng trình báo.

Trung tá Phạm Ngọc Thăng, Trưởng Công an phường Tân Hưng, lập tức báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an TPHCM, đồng thời cử tổ công tác phối hợp với đội nghiệp vụ Phòng CSHS xuống hiện trường. Lần theo hướng tẩu thoát về phía đường Nguyễn Văn Linh, qua những đoạn đường vắng, hẻm nhỏ ở các phường An Lạc, Bình Trị Đông, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15/7, tổ công tác bắt giữ Trần Minh Trí (SN 1995, quê tỉnh Vĩnh Long) trên đường Tên Lửa cùng toàn bộ tang vật. Trí từng có hai tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Theo cơ quan Công an, đối tượng cho rằng người nước ngoài đi du lịch sẽ khó khăn trong việc cung cấp thông tin cho Công an nên đã tìm chọn "con mồi" là người nước ngoài. Chưa đầy 3 giờ sau khi Công an phường tiếp nhận tin báo, đối tượng đã bị bắt giữ.

Ba vụ việc, ba địa bàn, nhưng cùng một cách làm: Công an phường tiếp nhận tin báo bất kể ngày hay đêm, báo cáo ngay Công an thành phố; lực lượng CSHS lập tức vào cuộc; hệ thống camera cùng các biện pháp nghiệp vụ từng bước thu hẹp đường thoát của kẻ gây án.

Đội "Săn bắt cướp" năm xưa từng bám đường, bám địa bàn để bắt quả tang tội phạm. Hôm nay, tinh thần ấy vẫn được tiếp nối, hiện diện ở từng phường, từng xã - nơi người dân, trong đó có những du khách lần đầu đặt chân đến TPHCM, có thể tìm thấy sự an tâm ngay sau những sự cố không mong muốn.

Cán bộ Công an phường Tân Hưng trao trả chiếc túi xách cho ông Lee Jae Young sau 3 giờ tiếp nhận tin báo

Bình yên từ những việc nhỏ

Ngày 16/6, anh K.D. (SN 2001, quốc tịch Nga) cùng hai người bạn đến Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo việc để quên nhiều tài sản trên taxi. Công an phường nhanh chóng xác định được tài xế. Khi kiểm tra xe, tài xế tìm thấy điện thoại, đồng hồ, nhẫn, vòng tay và tai nghe của khách. "Chúng tôi rất cảm ơn các anh Công an phường Đông Hưng Thuận vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt tình và thân thiện đã giúp chúng tôi nhận lại đầy đủ tài sản để quên trên taxi", anh K.D. và hai người bạn bày tỏ.

Tại phường Gia Định, tối 16/9, một sinh viên nước ngoài trình báo bị đánh rơi điện thoại. Tổ 363 của Công an phường lập tức xuống khu vực, trích xuất camera và tìm lại chiếc điện thoại cho người đánh rơi.

Người dân thành phố cũng nhận được sự tận tình như thế. Rạng sáng 11/9, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1995), bán bánh bao trên đường Nguyễn Xuân Ôn, nhặt được một chiếc túi xách bên trong có giấy tờ và 13,5 triệu đồng. Chị lập tức mang đến Công an phường Gia Định. Ngay trong buổi sáng, chiếc túi được trao lại cho chủ nhân là một phụ nữ 65 tuổi ngụ tại địa phương.

Ngày 16/9, một chiếc ví có giấy phép lái xe và căn cước công dân cũng được Công an phường trao trả cho người đánh mất chỉ sau 30 phút tiếp nhận.

Những việc làm tưởng như nhỏ ấy lại góp phần tạo nên một bức tranh lớn về môi trường du lịch an toàn của thành phố. Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ; mục tiêu đến năm 2030 là đón 20 triệu lượt khách quốc tế.

Du khách tìm đến TPHCM bởi cảnh sắc, ẩm thực và con người; nhưng để họ trở lại, rồi giới thiệu thành phố với bạn bè, còn cần một điều quan trọng khác: cảm giác an toàn.

Cán bộ Công an phường Bến Thành trao trả chiếc điện thoại cho nữ du khách bị cướp giật gần chợ Bến Thành sáng 01/10

Cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng cướp giật chưa chấm dứt hoàn toàn. Vẫn còn những đối tượng coi người đi bộ cầm điện thoại, du khách lần đầu đến thành phố, chưa quen đường sá là "con mồi". Người dân và du khách nên cất điện thoại, túi xách vào phía trong lề đường; hạn chế vừa đi vừa sử dụng điện thoại ở những nơi vắng. Khi xảy ra vụ việc, cần nhanh chóng đến Công an phường, xã gần nhất hoặc gọi số 113. Tin báo càng sớm, cơ hội truy xét, thu hồi tài sản càng cao.

Vào 28/9 tại buổi tiếp xúc cử tri của 12 phường khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội TPHCM, nhận định: "Lực lượng SBC, tức săn bắt cướp vang danh một thời của Công an TPHCM nay đã thất nghiệp nhờ công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được triển khai hiệu quả”.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, có tổ chức giảm; số người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương rồi tái phạm ngày càng ít; tội phạm chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí nóng cũng giảm. Nhưng khi "Săn bắt cướp" được nói là "thất nghiệp", đó không có nghĩa lực lượng Công an được phép nghỉ tay.

Sự bình yên của thành phố được giữ gìn mỗi ngày, bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Công an phường tiếp nhận tin báo bất kể ngày hay đêm; những tổ công tác lập tức xuống hiện trường; camera được trích xuất, từng tuyến đường, con hẻm được rà soát; các biện pháp nghiệp vụ được triển khai để lần theo dấu vết đối tượng. Và những lời cảm ơn của các vị khách phương xa, từ những chiếc điện thoại, túi xách được tìm lại cho đến những tài sản tưởng đã mất, chính là sự ghi nhận chân thành đối với những nỗ lực ấy của Công an TPHCM.

"Sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao và thái độ ân cần của Công an Việt Nam ngay từ khi tiếp nhận thông tin khiến tôi vô cùng cảm động. Khi sự việc xảy ra, tôi đã rất lo lắng, nhưng sự tận tụy của các anh đã mang lại cho tôi niềm tin lớn lao. Hành động của các anh không chỉ giúp tôi tìm lại tài sản, mà còn giúp tôi cảm nhận sâu sắc sự an toàn và bình yên tại đất nước Việt Nam", ông Lee Jae Young nói khi nhận lại tài sản. Ông gửi lời cảm ơn các cán bộ Công an và cảm ơn Việt Nam - "một đất nước tuyệt vời, một thành phố tuyệt vời, mến khách và vô cùng an toàn trong lòng tôi".