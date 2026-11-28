Tại Ngày hội Thông tin cơ sở 2026 ở Ninh Bình, Bộ VHTTDL đã tôn vinh, khen thưởng cho 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc có thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin cơ sở

Theo thống kê, trên cả nước có 130.383 người làm công tác thông tin cơ sở, đây là lực lượng am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân và có khả năng sử dụng những phương thức truyền thông phù hợp với đặc điểm của từng cộng đồng.

Trong thực tiễn, nhiều người làm thông tin cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, điều kiện làm việc còn khó khăn, chế độ đãi ngộ còn hạn chế. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng, họ vẫn duy trì hoạt động thông tin thường xuyên, nhất là trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác và trực tiếp.

Phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” thể hiện rõ giá trị cốt lõi của đội ngũ này không chỉ truyền đạt thông tin, mà còn lắng nghe, thấu hiểu và tạo dựng sự tin cậy trong cộng đồng.

Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, vai trò ấy không mất đi mà càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể giúp thông tin được sản xuất và phân phối nhanh hơn, nhưng sự tin cậy, thấu hiểu và khả năng kết nối con người vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của thông tin cơ sở.

Chị Dương Thị Bào, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau chia sẻ kinh nghiệm của mình trong công tác thông tin cơ sở

Và chị Dương Thị Bào, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau cũng là trong những người như thế, chị chia sẻ: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn nữa trong công tác thông tin đến quần chúng nhân dân, trước hết chúng tôi tiến hành lắp đặt máy tính có cấu hình cao và cài đặt các phần mềm kỹ thuật dựng, thu phát âm thanh trên máy tính và đường truyền internet tốc độ cao.

Cùng với đó, chúng tôi thành lập các trang Zalo, Facebook, Youtube để đưa thông tin thời sự, sự kiện văn hoá hàng ngày của xã một cách đều đặn và liên tục lên mạng xã hội để bà con nhân dân ai ai cũng tiếp cận được thông tin một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Từ tháng 1.2025 đến hết tháng 4.2026, chị đã trực tiếp sản xuất 485 chương trình truyền thanh, biên tập và phát sóng 3.120 tin, bài; thực hiện 485 chuyên mục tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực; cộng tác 656 tin, bài với cơ quan báo chí cấp tỉnh và 415 tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử địa phương. Đồng thời, chỉ đạo tiếp âm, phát sóng 1.498 giờ chương trình, bảo đảm thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác và thông suốt.

Chị Dương Hoàng Lan, Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng chia sẻ những khó khăn, vất vả trong hoạt động thông tin cơ sở ở khu vực miền núi

Đến từ vùng Tây Bắc, chị Dương Hoàng Lan, Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng bộc bạch: Ở địa bàn miền núi khó khăn, có những hôm chúng tôi phải trèo đèo, lội suối, đi giữa mưa giông, bão lũ để ghi nhận tình hình, có mặt tại những nơi người dân đang cần thông tin. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong giai đoạn 2025-2026, chị Dương Hoàng Lan đã trực tiếp sản xuất trên 780 tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động của tỉnh, huyện, xã, tự sản xuất thường xuyên 3 chương trình phát thanh/tuần, phát trên hệ thống truyền thanh thông minh của xã. Đồng thời, biên tập, quay trên 65 video clip, đồ hoạ thông tin, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hoà An. Xây dựng nhiều tuyến bài chuyên sâu về phát triển kinh tế, du lịch, văn hoá, gương người tốt - việc tốt, góp phần lan toả hình ảnh địa phương trên môi trường số.

Trong các đợt thiên tai lớn như bão Yagi, bão Bulo, bão Matmo chị đã không quản ngại mưa bão, gian khó trực tiếp thông tin 24/24 giờ, sản xuất trên 80 tin, bài, nhiều video clip, bản tin phát thanh khẩn cấp,liên tục cập nhật cảnh báo mưa lũ, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, phản ánh công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Chị Đỗ Thị Phương Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, người gây dựng fanpage truyền thông xã Yên Khánh uy tín, được nhân dân tin cậy và là “cánh tay nối dài” của hệ thống thông tin cơ sở trong thời đại chuyển đổi số

Cùng chung những nỗi vất vả ấy, chị Đỗ Thị Phương Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Đối với những người làm công tác thông tin cơ sở, nhất là khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, một người phải cân rất nhiều công việc cùng một lúc.

Với cương vị là Phó Giám đốc Trung tâm, tôi vừa trực tiếp điều hành công việc chung nhưng cũng vừa trực tiếp cùng với các anh chị em kỹ thuật đi cơ sở để quay phim, chụp ảnh và xuất bản các bản tin, video một cách chân thực nhất, trực quan, sinh động để các thông tin có thể lan toả, tiếp cận nhanh nhất đến với bà con.

Vì vậy, từ fanpage truyền thông xã Yên Khánh có 900 lượt người theo dõi từ ngày mới thành lập xã, đến nay chỉ sau hơn một năm con số này đã đạt trên 15.000 lượt theo dõi. Đây thực sự là một kênh thông tin chính thống, uy tín và được nhân dân tin cậy của xã Yên Khánh và là “cánh tay nối dài” của hệ thống thông tin cơ sở trong thời đại chuyển đổi số.

Với những cống hiến không biết mệt mỏi ấy, chị Bào, chị Lan, chị Hạnh xứng đáng là những người góp mặt trong 109 tập thể, cá nhân vừa được tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026 và được Bộ VHTTDL tặng Bằng khen ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin cơ sở.