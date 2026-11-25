Lớp tập huấn “Người giữ lửa văn hóa xã Pú Nhung” năm 2026 thu hút 100 học viên tham gia

Gìn giữ bản sắc từ mỗi bản làng

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Pú Nhung, Ta Ma và Rạng Đông (huyện Tuần Giáo cũ), xã Pú Nhung là vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía Đông Nam tỉnh Điện Biên, có diện tích tự nhiên hơn 20.900ha, với hơn 12.500 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc cùng sinh sống.

Sự đa dạng về ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán tạo nên đời sống văn hóa phong phú của địa phương. Từ những nghề thủ công như đan lát, thêu thùa trang phục thổ cẩm của đồng bào Mông, Kháng... đến Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các giá trị truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ và phát huy.

Học viên được trang bị kiến thức về xây dựng môi trường văn hóa, quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở

Cùng với bảo tồn di sản, xã chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các bản, nhất là trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn thắt chặt tình đoàn kết, khuyến khích người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong quá trình đó, đội ngũ cán bộ tuyên truyền, nghệ nhân, trưởng bản và người có uy tín giữ vai trò quan trọng. Bằng phương châm gần dân, bám bản, sử dụng tiếng nói của đồng bào và lồng ghép nội dung tuyên truyền với hương ước, quy ước, họ góp phần đưa nếp sống văn hóa, văn minh đến từng gia đình, đồng thời vận động cộng đồng gìn giữ những phong tục tốt đẹp.

Pú Nhung là địa phương hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc

Bồi dưỡng những người tiếp nối mạch nguồn văn hóa

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và những người làm công tác văn hóa ở cơ sở, trong hai ngày 25 và 26.11, tại Nhà văn hóa UBND xã Pú Nhung, UBND xã tổ chức lớp tập huấn “Người giữ lửa văn hóa xã Pú Nhung” năm 2026.

Lớp tập huấn có 100 học viên là cán bộ phụ trách văn hóa, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống, tuyên truyền viên, thành viên các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, đoàn viên, hội viên và những người nòng cốt trong hoạt động văn hóa tại cộng đồng.

Cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống góp phần tạo nên nét riêng trong đời sống văn hóa cộng đồng ở Pú Nhung

Tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung Tòng Văn Nghiến nhấn mạnh vai trò của lực lượng nòng cốt trong duy trì sinh hoạt văn hóa, truyền dạy tiếng nói, dân ca, dân vũ và trao truyền những phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, đề nghị các học viên tích cực trao đổi kinh nghiệm, chú trọng thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào tổ chức hoạt động tại bản, câu lạc bộ sau tập huấn.

Chương trình tập trung trang bị kỹ năng xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, quản lý, sử dụng nhà văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại bản.

Đáng chú ý, học viên được thực hành xây dựng phương án tổ chức một hoạt động cụ thể, từ lựa chọn chủ đề, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến vận động người dân tham gia.

Thông qua lớp tập huấn, xã Pú Nhung hướng tới xây dựng đội ngũ nòng cốt có khả năng chủ động tổ chức, duy trì các hoạt động văn hóa thường xuyên tại cộng đồng. Qua đó, các thiết chế văn hóa cơ sở không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu mà còn trở thành không gian để nghệ nhân truyền dạy, thế hệ trẻ tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống.

Những điệu múa, lời ca và sắc màu trang phục truyền thống góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc xã Pú Nhung

Việc giữ gìn văn hóa không chỉ là lưu lại những phong tục, làn điệu hay nghề truyền thống, mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Những người giữ lửa văn hóa hôm nay chính là lực lượng góp phần duy trì sức sống di sản, để mạch nguồn văn hóa trên quê hương Anh hùng Vừ A Dính tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.