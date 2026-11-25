Nghệ nhân Nguyễn Đức Tý: "Nhạc trưởng” giữ nhịp trống chiến, trống chầu

Trong không gian nhà truyền thống, nơi lưu giữ những hình ảnh, bằng khen, huy chương, đạo cụ, kỷ vật của các thế hệ nghệ nhân Câu lạc bộ Tuồng Phú Mẫn (phường Yên Phong), Nghệ nhân Nguyễn Đức Tý (74 tuổi) say sưa kể về hành trình phục dựng, duy trì nghệ thuật tuồng tại quê nhà. Đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào khi nhắc đến những pho tuồng cổ được phục hồi hay những buổi biểu diễn phục vụ bà con...

Với Nghệ nhân Nguyễn Đức Tý, tình yêu và niềm say mê tuồng không chỉ được hun đúc từ mảnh đất quê hương mà còn được nuôi dưỡng qua nếp nhà. Gia đình ông có 5 anh chị em từng theo học Trường Sân khấu - Điện ảnh, trong đó có bốn người đang công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, ông Tý được điều động công tác tại Đoàn Văn công Giải phóng Trung Trung Bộ, tiền thân của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Được đào tạo chuyên sâu về âm nhạc, ông đảm nhiệm vị trí nhạc trưởng, đồng thời tham gia đào tạo các thế hệ diễn viên tại Đà Nẵng. Đến năm 1983, ông chuyển công tác về quê, tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng Đoàn Tuồng Hà Bắc. Những năm tháng hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp đã giúp ông tích lũy vốn kiến thức, kinh nghiệm về âm nhạc sân khấu và nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Các chương trình, vở diễn có sự tham gia của ông đều đạt nhiều thành tích tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Cuối thập niên 1990, trước thực trạng phong trào tuồng ở Phú Mẫn dần mai một, ông không đành lòng nhìn vốn quý của quê hương chìm lắng nên luôn đau đáu tìm cách phục hồi. Năm 1996, sau khi rời đoàn chuyên nghiệp về nghỉ tại quê nhà, ông cùng một số hạt nhân nòng cốt đứng ra tập hợp các nghệ nhân cao tuổi và những người yêu thích tuồng để khôi phục phong trào. Từ những cuộc gặp gỡ vận động, Câu lạc bộ Tuồng Phú Mẫn được thành lập với hơn 30 thành viên, hầu hết là nông dân, người buôn bán, công nhân, người làm dịch vụ, nội trợ. Ban ngày lo mưu sinh, tối đến họ lại thu xếp công việc gia đình để tập tuồng.

Từ năm 2009, Nghệ nhân Nguyễn Đức Tý đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm, trực tiếp dẫn dắt và duy trì hoạt động câu lạc bộ. Mỗi năm, các thành viên duy trì từ 5-10 buổi biểu diễn, phục vụ các lễ hội truyền thống và sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Bằng niềm say mê, tâm huyết, câu lạc bộ đã phục hồi và dàn dựng biểu diễn nhiều vở tuồng cổ hoàn chỉnh, có thời lượng hơn hai giờ như: Đào Tam Xuân, Sơn Hậu, Ngọn lửa Hồng Sơn, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, An Tư công chúa... cùng hàng chục trích đoạn đặc sắc. Đáng chú ý, từ trang phục, đạo cụ, hóa trang đến âm thanh, ánh sáng và tổ chức tập luyện đều do các thành viên tự đảm nhiệm. May mắn là cấp ủy, chính quyền thôn luôn quan tâm động viên, tạo điều kiện về không gian, địa điểm để câu lạc bộ hoạt động và quan trọng nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của bà con địa phương.

Chia sẻ về những thành quả đạt được, Nghệ nhân Nguyễn Đức Tý cho biết: "Câu lạc bộ hiện có 22 thành viên, trong đó 4 người được Chủ tịch UBND thành phố phong tặng danh hiệu Nghệ nhân. Dẫu chỉ là một câu lạc bộ tuồng không chuyên nhưng chúng tôi đã đạt được nhiều giải thưởng, huy chương tại các hội diễn, liên hoan sân khấu cấp tỉnh và toàn quốc. Trong đó, phần thưởng cao quý và ý nghĩa nhất là Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đào Tấn năm 2024. Cả nước có hai câu lạc bộ được tặng thưởng thì Phú Mẫn là đại diện duy nhất của khu vực miền Bắc".

Hơn nửa thế kỷ tâm huyết giữ nhịp trống chiến, trống chầu, từ những năm tháng hoạt động chuyên nghiệp đến hành trình gần 20 năm tham gia phục dựng phong trào tại quê nhà, nghệ nhân Nguyễn Đức Tý hiểu rằng, để tuồng tiếp tục tồn tại không thể dựa mãi vào nỗ lực của những người tâm huyết. Phải có người học, người diễn và có cộng đồng đón nhận thì tuồng mới thực sự được duy trì trong đời sống. Vì thế, ông mong các đơn vị chuyên môn của thành phố Bắc Ninh sớm tham mưu, ban hành chính sách hỗ trợ thiết thực về trang thiết bị, đạo cụ, đặc biệt là đào tạo thế hệ kế cận. Trước mắt cần quan tâm thỏa đáng đối với những câu lạc bộ tuồng có quá trình hoạt động lâu năm, có thành tích và đóng góp thực chất cho cộng đồng.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Minh Sập: Tâm huyết trao truyền dân ca Sán Chí

Ở tuổi ngoài 70, Nghệ nhân Ưu tú Lâm Minh Sập (thôn Cống, xã Kiên Lao) vẫn tâm huyết sưu tầm, lưu giữ và truyền dạy dân ca Sán Chí. Trong nhà ông, ở vị trí trang trọng, bên cạnh những bằng khen, giấy khen và Bằng công nhận Nghệ nhân Ưu tú của Chủ tịch nước là cuốn sổ, tập sách ghi các bài dân ca. Hơn 800 bài hát - từ những câu ca cổ đến các sáng tác mới đều được ông cẩn thận sưu tầm, ghi chép để trao lại cho thế hệ sau.

Từ năm 15 tuổi, chàng trai Lâm Minh Sập bắt đầu biết hát và say mê những làn điệu của dân tộc mình. Dân ca Sán Chí được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012 nhờ những giá trị độc đáo. Loại hình nghệ thuật này có nhiều hình thức như hát ban ngày, hát ban đêm, hát đổi tên, hát rửa mặt, hát đám cưới… với lời ca, âm điệu và ý nghĩa riêng, gắn với phong tục, nếp sinh hoạt của đồng bào. Phần lớn bài hát được viết theo thể thơ bốn câu, mỗi câu bảy chữ, thể hiện bằng lối đối đáp nam nữ.

Ông nhớ lại: “Trước kia, tiếng hát thường vang lên trong sinh hoạt thường ngày, những dịp hội hè, lễ Tết hay khi trai gái trong bản gặp gỡ, giao lưu. Không cần sân khấu hay nhạc cụ cầu kỳ, mọi người dùng lời ca, giọng điệu và khả năng đối đáp để gửi gắm tâm tình”. Không chỉ bày tỏ tình yêu đôi lứa, lời ca còn gửi gắm tình cảm gia đình, lòng kính trọng người cao tuổi, công ơn cha mẹ, tình yêu lao động và quê hương, đất nước. Cái khó là người hát ngoài thuộc lời, biết ngân nga, luyến láy thì còn phải ứng đối linh hoạt, lựa lời phù hợp với từng hoàn cảnh. Chính sự tung hứng tự nhiên, khi sâu lắng, khi dí dỏm giữa người hát với nhau đã làm nên sức hấp dẫn riêng của những cuộc hát. Hiểu và yêu những giá trị ấy, ông Sập luôn đau đáu làm sao để các câu hát không bị mai một theo thời gian.

Sau khi nghỉ công tác, ông dành nhiều thời gian hơn cho việc sưu tầm và gây dựng phong trào tại địa phương. Năm 2011, ông đứng ra thành lập Câu lạc bộ hát dân ca Sán Chí xã Kiên Lao với 25 thành viên. Phong trào dần lan tỏa, sau này câu lạc bộ phát triển thành Hội Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Sán Chí với hơn 100 thành viên. Cùng với tập hợp những người cùng sở thích, ông Sập kiên trì khôi phục các bài hát cổ, hướng dẫn thành viên cách hát, đối đáp và tổ chức giao lưu để mọi người có cơ hội thực hành, trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh lưu giữ vốn cổ, ông còn sáng tác hơn 100 bài mới với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết cộng đồng, bình đẳng giới…

Những sáng tác này vẫn giữ lối thể hiện truyền thống nhưng đưa vào những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hiện đại, phản ánh những đổi thay trên quê hương. Điều mà nghệ nhân tâm đắc là kết nối đồng bào ở nhiều vùng miền qua các cuộc hát giao lưu. Có những đêm, bà con tập trung tại nhà ông, mỗi người một chiếc điện thoại, kết nối với đồng bào Sán Chí ở Đắk Lắk và một số địa phương khác để cùng hát đối đáp. Hội cũng từng tổ chức đoàn đến Đắk Lắk, mời mọi người từ Lạng Sơn, Quảng Ninh về Kiên Lao giao lưu, học hỏi. Tiếng hát dường như thu hẹp khoảng cách địa lý, giúp tình đồng bào thêm gắn bó và các giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội lan tỏa.

Dù vậy, ông Sập luôn trăn trở việc ngày càng ít người trẻ biết hát dân ca. Phần lớn những người nắm giữ các làn điệu truyền thống hiện đã ở tuổi trung niên trở lên. Nếu không có lớp kế cận, những câu hát dù được ghi chép đầy đủ cũng khó giữ được sức sống vốn có. Vì thế, ông cùng các thành viên trong Hội phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức các lớp dạy tiếng, dạy hát cho thế hệ trẻ. Riêng năm nay, 6 lớp học được mở, thu hút gần 250 học viên. Đồng thời, Hội tích cực biểu diễn trong các chương trình văn hóa, văn nghệ tại địa phương dịp mừng Đảng, mừng Xuân, ngày hội văn hóa, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc… Các thành viên còn tham gia giới thiệu văn hóa, câu hát dân ca tại Điểm du lịch Hồ Khuôn Thần và Điểm Du lịch sinh thái Bầu Tiên, mở thêm không gian để những làn điệu quê hương đến gần hơn với công chúng, du khách.

Với Nghệ nhân Ưu tú Lâm Minh Sập, bảo tồn di sản không chỉ là sưu tầm được bao nhiêu bài hát hay tổ chức bao nhiêu buổi biểu diễn mà quan trọng hơn là giữ cho di sản ấy sống trong lòng cộng đồng. Ông mong trong mỗi bản làng vẫn thường xuyên có những cuộc hát đối đáp tâm tình, trong mỗi gia đình vẫn có người thuộc lời ca của người xưa và lớp trẻ tự tin cất lên câu hát cổ. Bởi vậy, ông vẫn miệt mài sưu tầm, sáng tác, truyền dạy và gắn kết những người yêu nghệ thuật truyền thống góp phần để mạch nguồn văn hóa dân tộc tiếp tục chảy mãi.

Nghệ sĩ Thanh Quý: Làm mới làn điệu quê hương bằng tình yêu quan họ

Nghệ sĩ Thanh Quý tên thật là Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1983 tại xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh. Gia đình không có ai theo nghệ thuật, vậy mà cô gái ấy đã gắn bó với nghề hát quan họ hơn hai mươi năm, trở thành gương mặt được đông đảo khán, thính giả gần xa biết đến và yêu mến.

Hơn hai mươi hai năm theo nghề, Thanh Quý cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản dân ca quan họ - loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với chị, bốn chữ “vang, rền, nền, nảy” không chỉ là những tiêu chí của lối hát quan họ mà còn là điều người nghệ sĩ luôn phải trau dồi để mỗi làn điệu cất lên đều có sức truyền cảm. Chất giọng ngọt ngào, lối hát đằm thắm, giàu cảm xúc giúp chị chinh phục người nghe qua nhiều làn điệu trữ tình đậm chất Bắc Ninh. Những giải A, giải B cùng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các hội thi, liên hoan nghệ thuật toàn quốc là những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của chị.

Gần đây nhất, tháng 11/2025, tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh giành bốn Huy chương Vàng, Bạc với ca kịch “Cô gái làng Quan họ”. Vở diễn sử dụng dân ca quan họ làm chất liệu âm nhạc chủ đạo, kể câu chuyện về tình yêu, thân phận và khát vọng của người con gái làng quan họ trong bối cảnh xã hội nhiều biến động đầu thế kỷ XX. Đây là một trong những thể nghiệm nhằm đưa quan họ đến gần hơn với công chúng thông qua hình thức sân khấu mới. Đảm nhận vai Thanh Nhã, một trong những nhân vật chính của vở diễn, liền chị Thanh Quý đã xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Thanh Quý được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh từ tháng 12/2015. Từ vị trí diễn viên trực tiếp đứng trên sân khấu, chị có thêm trọng trách của người quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt là thế hệ trẻ kế cận. Bởi Nhà hát không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và truyền dạy quan họ. Nếu trước đây, chị dành tâm huyết để mỗi lời ca, tiếng hát đến được với công chúng thì nay, chị còn trăn trở làm sao để có thêm nhiều người trẻ tiếp nối tình yêu và trách nhiệm với di sản quê hương.

Trách nhiệm của Thanh Quý với đời sống văn hóa địa phương còn được thể hiện ở vai trò đại biểu dân cử. Chị được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh hai khóa liên tiếp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026. Chị mang đến diễn đàn HĐND tiếng nói của người nghệ sĩ, của cộng đồng về các vấn đề phát triển văn hóa, bảo tồn di sản, xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến đời sống văn hóa, nghệ thuật của địa phương. Đặc biệt, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ luôn là một trong những mối quan tâm của chị. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031, Thanh Quý là ứng cử viên đại diện cho khối văn hóa, nghệ thuật và đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đạt được những thành tích đáng ghi nhận nhưng Thanh Quý vẫn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Chị theo học văn bằng hai, khóa 43, chuyên ngành Đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, với mong muốn có thêm kiến thức, kỹ năng để cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp văn hóa. Tháng 9 vừa qua, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh ra mắt kịch hát “Trương Chi” - vở diễn tốt nghiệp của Thanh Quý, trong đó chị đảm nhận đồng thời hai vai trò: Đạo diễn và diễn viên. Theo Thanh Quý, việc dàn dựng, nâng cấp vở diễn là một bước tiếp nối trong hành trình tìm kiếm những phương thức biểu đạt mới, đưa chất liệu quan họ vào hình thức sân khấu nhằm mở rộng không gian sáng tạo để di sản vừa giữ được căn cốt, vừa có thêm sức sống trong đời sống đương đại.

Đảm nhiệm công tác quản lý, tham gia hoạt động nghị trường hay đứng trên sân khấu, Thanh Quý vẫn dành nhiều tâm huyết cho quan họ. Chị cùng các nghệ sĩ mang lời ca, tiếng hát phục vụ Nhân dân trong những canh hát, chương trình biểu diễn thường niên, các sự kiện chính trị của tỉnh và cả những chuyến lưu diễn phục vụ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Cô gái Đại Đồng ngày nào đã đón nhận tình yêu quan họ như hơi sương xuống lá, nay lại mang chính tiếng hát ấy đi cùng mình, từ làng quê ra sân khấu, từ sân khấu đến nghị trường và vươn ra thế giới.

Nghệ sĩ Hồng Liên: Bền bỉ rèn nghề, tỏa sáng trên sân khấu chèo

Nghệ sĩ Đặng Thị Liên (nghệ danh Hồng Liên), sinh năm 1986, quê ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trước đây (nay là phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh). Chị sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em đều làm nghệ thuật, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng rất yêu văn nghệ. Từ những năm học lớp 5, lớp 6, Hồng Liên đã bộc lộ năng khiếu ca hát, thường xuyên tham gia các hội diễn, cuộc thi văn nghệ do nhà trường và địa phương tổ chức và giành giải cao.

Năm 2002, khi đang học lớp 9, biết tin Nhà hát Chèo Bắc Ninh tuyển diễn viên trẻ, Hồng Liên mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển. Sau đó, chị theo học lớp diễn viên chèo tại Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, đồng thời hoàn thành chương trình văn hóa. Năm 2005, tốt nghiệp khóa học, chị trở về công tác tại Nhà hát Chèo Bắc Giang (nay là Nhà hát Chèo Bắc Ninh) và gắn bó với đơn vị cho đến nay.

Được các nghệ sĩ gạo cội như Nghệ sĩ Nhân dân Trần Thông, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Quang Lẫm, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Mai, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hường cùng nhiều đồng nghiệp của Nhà hát tận tình dìu dắt, Hồng Liên từng bước tích lũy kinh nghiệm, từ cách luyến láy, xử lý làn điệu đến các động tác và sự biểu cảm. Đặc biệt, chị ý thức rằng muốn chinh phục khán giả, người diễn viên phải hiểu sâu sắc nhân vật, nắm bắt được tâm lý và tìm ra cách thể hiện phù hợp để vai diễn có sức sống trên sân khấu. Hồng Liên luôn biết làm mới mình, có thể đảm nhiệm được vai chính diện, phản diện (nữ chính, nữ lệch), lột tả được nội tâm, tính cách nhân vật.

Những vai diễn Hồng Liên thường được giao như: Hoàng hậu, công chúa, thứ phi. Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Quang Lẫm, Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Ninh nhận xét: "Hồng Liên là một trong những diễn viên tài năng của Nhà hát Chèo Bắc Ninh, lối diễn xuất khá tốt, đảm nhận được nhiều vai khó, luôn say mê với nghề. Ngoài hát, diễn chèo, Hồng Liên còn có thể biểu diễn Quan họ, hát văn, then và các ca khúc cách mạng".

Quá trình rèn luyện nghiêm túc của chị dần được ghi nhận với thành tích đáng tự hào. Năm 2008, tại Liên hoan Ca múa nhạc và Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Hồng Liên giành Huy chương Vàng thể loại hát đơn ca với tiết mục hát văn “Bắc Giang ơn Đảng”. Năm 2016, đảm nhận vai Giáp Nương trong vở chèo “Chuyện tình hoàng tử và sơn nữ” tại Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, chị giành Huy chương Bạc. Giải thưởng này đánh dấu bước tiến trong diễn xuất cho thấy khả năng đảm nhận những vai diễn có chiều sâu và đòi hỏi sự đầu tư về tâm lý nhân vật.

Đặc biệt, vai Đào Huế trong trích đoạn vở chèo “Tuần Ty - Đào Huế” đã mang về cho Hồng Liên Huy chương Vàng tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng, chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017. Tiếp đó, năm 2020, với vai Anh Cơ trong vở “Hoàng Thúc Lý Long Tường”, chị tiếp tục giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô.

Trong sự nghiệp diễn xuất, vai Ngân trong vở “Ký ức dòng Thương” để lại cho Hồng Liên nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là phân cảnh bà Nhiên - mẹ của Ngân đang vớt bom trên sông Thương để bảo vệ trận tuyến thì trúng đạn giặc Mỹ, anh dũng hy sinh giữa làn bom đạn của kẻ thù. Chứng kiến mẹ ngã xuống, Ngân ôm mẹ trong vòng tay, nước mắt giàn giụa vì đau đớn, tiếc thương. Phân cảnh giàu cảm xúc ấy đã khiến nhiều khán giả trực tiếp theo dõi vở diễn không cầm được nước mắt. “Ký ức dòng Thương” vừa là bản anh hùng ca về tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất, vừa là khúc trữ tình ca ngợi vẻ đẹp con người Bắc Ninh đằm thắm, thủy chung, nghĩa tình.

"Để hóa thân vào nhân vật, tôi phải trải qua quá trình tập luyện công phu, từ cách cầm súng, bắn súng đến mang vác những hòm đạn bằng gỗ nặng vài chục cân, thực hiện các động tác lăn lộn giữa khói lửa chiến trường”, chị tâm sự. Với vai diễn này, Hồng Liên được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 tổ chức tại Bắc Ninh. Đây cũng là vai diễn để lại dấu ấn khó quên nhất đối với Hồng Liên trong hành trình làm nghề.

Gần 20 năm gắn bó với sân khấu, Hồng Liên đã trải qua nhiều vai diễn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước tạo dựng dấu ấn nghề nghiệp. Với chị, mỗi nhân vật là một thử thách mới, đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo và lao động nghệ thuật nghiêm túc.