Những người giữ lửa nghề đường sắt qua nhiều thế hệ

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2026), những câu chuyện về người lao động bám trụ nhà máy giữa bom đạn, khôi phục đường ray và nhiều thế hệ nối nghiệp hỏa xa gợi nhắc hành trình bền bỉ của ngành đường sắt.

Một tiết mục tham gia Liên hoan Tiếng hát người lao động đường sắt.

Ngày 9-10/10, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Liên hoan Tiếng hát người lao động quy tụ 12 đoàn tham gia. Nhiều tiết mục tái hiện hình ảnh con tàu, nhà ga, những cung đường và công việc thầm lặng của người lao động đường sắt.

Trước đó, ngày 21/8, cuộc gặp mặt các nhân chứng lịch sử và gia đình có nhiều thế hệ làm việc trong ngành đã diễn ra tại cùng địa điểm, với những ký ức về chiến tranh, khôi phục đường ray và duy trì sản xuất trong hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Mạnh Trung, nguyên Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, gắn bó với ngành từ năm 1954, nhớ lại những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, khi nhà máy bị tàn phá nặng nề năm 1972, cán bộ, công nhân ban ngày sơ tán, ban đêm trở về bám trụ, duy trì sản xuất và sửa chữa thiết bị phục vụ chiến đấu.

"Có thể nói, cả cuộc đời tôi gắn bó trọn vẹn với ngành đường sắt", ông Trung chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến ngành từng bước đổi mới, hiện đại hóa.

Với bà Nguyễn Thị Hồng Chiến, cựu thanh niên xung phong thuộc Đại đội 87, Đội 873, ký ức đau thương nhất là trận bom ngày 11/5/1967. Khi vừa hoàn tất khôi phục đoạn đường để chuẩn bị đón tàu, 13 nữ thanh niên xung phong và 4 công nhân đường sắt đã hy sinh. Câu chuyện của bà nhắc nhớ những mất mát phía sau mỗi đoạn đường được khôi phục, mỗi chuyến tàu được bảo đảm thông suốt.

Đường sắt tổ chức gặp mặt các nhân chứng lịch sử và các gia đình có 4 - 5 thế hệ nối tiếp nhau làm việc trong ngành.

Truyền thống ngành còn được tiếp nối qua những gia đình nhiều thế hệ làm việc trong lĩnh vực đường sắt. Tại cuộc gặp mặt ngày 21/8, có 4 gia đình với 5 thế hệ và 15 gia đình với 4 thế hệ nối tiếp nhau gắn bó với ngành.

Chị Nguyễn Thanh Huyền, công nhân Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, làm nhiệm vụ gác chắn tại Như Quỳnh, Hưng Yên, là thành viên của một gia đình có 5 thế hệ gắn bó với tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng. Với 23 năm làm nghề, chị thường xuyên đối mặt với khói bụi và những tình huống nguy hiểm tại đường ngang.

"Từ nhỏ, tôi đã được ông nội và bố kể cho nghe những câu chuyện giữ đường, giữ cầu gian khó. Tình yêu đường sắt đã ngấm vào máu thịt của tôi từ lúc nào không hay", chị Huyền nói.

Ngày 8/10, Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới cũng được khánh thành tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Không gian trưng bày giới thiệu các tư liệu, hiện vật về lịch sử ngành, trong đó có bộ bàn ghế nguyên bản Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ngồi tại Ga Hải Phòng ngày 21/10/1946 và bản sao bức thư Người gửi Giám đốc Sở Hỏa xa Việt Nam ngày 18/11/1946.

Bên cạnh tư liệu về đường sắt trong chiến tranh, khu trưng bày còn giới thiệu những ứng dụng công nghệ hiện nay như vé điện tử, camera giám sát chạy tàu và mô hình đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Từ những người từng bám trụ nhà máy giữa bom đạn đến những công nhân ngày ngày bảo đảm an toàn trên đường ngang, lịch sử ngành đường sắt được tiếp nối bằng những công việc cụ thể. Những câu chuyện và hiện vật ấy góp phần lưu giữ ký ức về các thế hệ đi trước, đồng thời cho thấy trách nhiệm của người lao động hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống ngành.