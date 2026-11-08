Những người giữ bình yên cho khu dân cư

Đội dân phòng tổ dân phố Hoàng Công Chất tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại tổ dân phố Trần Can, phường Điện Biên Phủ, công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo và nguy cơ cháy, nổ đã trở thành nhiệm vụ được các thành viên đội dân phòng duy trì. Thông qua việc kiểm tra các hộ kinh doanh, nhà trọ và nắm bắt tình hình dân cư, lực lượng dân phòng chủ động phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng.

Ông Tô Trọng Tuyến, thành viên đội dân phòng tổ dân phố Trần Can cho biết: Chúng tôi đi kiểm tra một tuần một lần, kiểm tra các hộ kinh doanh, nhà trọ cũng như toàn địa bàn tổ dân phố, không để xảy ra việc mất an ninh trật tự.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, các thành viên đội dân phòng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, chủ động bảo vệ tài sản và chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Việc thường xuyên bám sát địa bàn giúp lực lượng kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư.

Tại tổ dân phố Hoàng Công Chất, công tác bảo đảm an ninh trật tự được đội dân phòng triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Các thành viên thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình cư trú, phối hợp quản lý người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đồng thời vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện quy định về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy.

Vào dịp cuối năm, khi hoạt động đi lại, giao thương, kinh doanh có xu hướng gia tăng, lực lượng dân phòng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, chủ động phòng ngừa trộm cắp tài sản và nguy cơ cháy, nổ. Các thông tin liên quan đến hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng được kịp thời cung cấp cho lực lượng chức năng. Những mâu thuẫn trong cộng đồng được quan tâm nắm bắt, phối hợp hòa giải, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp.

Bà Phạm Ngọc Tuyết, thành viên đội dân phòng tổ dân phố Hoàng Công Chất chia sẻ: Chúng tôi tuần tra, kiểm soát, nắm hộ khẩu, thường trú, tạm trú, quản lý người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể và tổ dân phố, tập trung vào phòng, chống tội phạm, cảnh giác với lừa đảo trên mạng. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là vào dịp cao điểm.

Là trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, phường Điện Biên Phủ có hoạt động kinh doanh, dịch vụ đa dạng, dân cư tập trung đông, đặt ra yêu cầu thường xuyên đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hiện nay, các đội dân phòng được thành lập tại 100% tổ dân phố, thôn, bản trên địa bàn phường, mỗi đội gồm 3 thành viên. Đây là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong nắm tình hình dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phát hiện và cung cấp thông tin về các vụ việc phát sinh.

Thượng tá Hoàng Trung Hà, Trưởng Công an phường Điện Biên Phủ cho biết: Lực lượng dân phòng tại cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Với lợi thế gần dân, sát địa bàn, các thành viên đã tích cực phối hợp với lực lượng công an trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin về các vụ việc phát sinh, góp phần chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đội dân phòng phường Điện Biên Phủ đang góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất.