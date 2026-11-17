Cô trò cùng say sưa trong các hoạt động nghệ thuật, kết nối cảm xúc và khám phá trải nghiệm tại lớp học.

Ngày mới bắt đầu từ những cái ôm

Khi trưởng thành, người ta dễ nhớ lời giảng của thầy cô cấp ba, đại học, nhưng hiếm ai nhớ rõ gương mặt người đã dạy mình cách cầm chiếc thìa đầu tiên hay câu chào tròn vành rõ chữ. Thế nhưng tại phân hiệu Số 1 Nguyễn Tư Giản, "sự quên lãng đáng yêu" ấy của thời gian chưa bao giờ làm vơi đi nhịp đập tận tụy mỗi ngày của các cô giáo.

Không dừng lại ở sự chăm sóc tận tình, sức sống riêng biệt của phân hiệu số 1 phố Nguyễn Tư Giản còn nằm ở tư duy giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm để đánh thức tiềm năng trong từng trẻ nhỏ.

Những nụ cười rạng rỡ và cái đập tay ấm áp của các cô giáo phân hiệu số 1 Nguyễn Tư Giản đón trẻ vào lớp mỗi sớm mai ngay cổng trường.

Bước vào các lớp học, không gian sư phạm mở ra như một thế giới thu nhỏ đầy mê hoặc được tạo nên từ chính những vật liệu bình dị. Tại góc hoạt động nghệ thuật, cô và trò cùng say sưa bên những sắc màu, đất sét, bìa tái chế để thỏa sức sáng tạo nên những tác phẩm ngộ nghĩnh.

Ở góc hoạt động cảm xúc, các cô kiên nhẫn lắng nghe, cùng trẻ trò chuyện, nhận diện và sẻ chia từng cung bậc vui buồn, giúp các con hình thành trí tuệ cảm xúc và lòng nhân ái ngay từ tấm bé.

Trong các hoạt động khám phá, vận động và tương tác nhóm, cô giáo không còn là người truyền thụ một chiều mà hóa thân thành người bạn lớn cùng chơi, cùng trải nghiệm với trẻ.

Trẻ nắn nót dòng chữ "Con yêu cô nhiều lắm" gửi tặng cô giáo ngày 20/11.

Từ những giờ học kết hợp chuyển động cơ thể sôi nổi đến những góc phân vai, lắp ráp đầy ắp tiếng cười, mỗi hoạt động đều được các cô thổi hồn để trẻ được tự do thể hiện cá tính, rèn tư duy độc lập và sự tự tin.

"Trẻ mầm non như tờ giấy trắng nhưng đã mang một tâm hồn rất riêng. Chúng tôi luôn tâm niệm mình không chỉ chăm sóc các con ăn no, ngủ kỹ mà đang đặt những viên gạch đầu tiên về thẩm mỹ, cảm xúc và nhân cách qua từng hoạt động bình dị mỗi ngày" - cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên lớp Mẫu giáo lớn số 3 chia sẻ.

Gửi yêu thương qua từng nét chữ

Vòng tay ấm áp của cô ôm ấp vỗ về trẻ.

Ở lứa tuổi bàn tay còn non nớt, món quà 20/11 các con dành tặng cô giáo mang một vẻ đẹp trong trẻo không gì sánh được. Những ngày tháng Mười Một này, không khí trong các lớp học tại phân hiệu Số 1 Nguyễn Tư Giản trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết bởi những hoạt động tri ân do chính các bé thực hiện.

Khoảnh khắc những cô cậu học trò nhỏ cúi sát mặt bàn, tay cầm bút nắn nót tô, đồ và ghép từng nét chữ còn ngô nghê, run rẩy nhưng rõ ràng dòng chữ: "Con yêu cô nhiều lắm". Từng nét chữ nguệch ngoạc nằm bên cạnh những bông hoa giấy tự làm, nối tiếp bằng cái ôm siết chặt lấy cổ cô đã trở thành món quà hiến chương vô giá khiến bất kỳ người làm nghề giáo nào cũng phải rưng rưng.

Lời tri ân từ trái tim những người làm cha mẹ

Phụ huynh hào hứng đến lớp, tận tay cầm bút cùng con nắn nót viết từng lời chúc gửi tặng các cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Song hành cùng tình cảm hồn nhiên của con trẻ là tấm lòng biết ơn sâu sắc từ các bậc phụ huynh gửi tới tập thể giáo viên nhà trường. Không phải những món quà cầu kỳ, góc tri ân tại phân hiệu số 1 phố Nguyễn Tư Giản những ngày này đong đầy cảm xúc bởi hàng trăm lời nhắn gửi yêu thương được các bậc cha mẹ nắn nót viết trên những tấm thiệp nhỏ.

"Nhìn con mỗi ngày đi học về đều líu lo kể chuyện ở lớp, tự giác gấp quần áo và buổi tối còn cặm cụi gấp hạc giấy bảo để mang tặng cô, gia đình tôi thực sự rất biết ơn. Qua những dòng nhắn gửi nhỏ này, chúng tôi muốn cảm ơn các cô chính là những người mẹ thứ hai đã cho các con một tuổi thơ an toàn, trọn vẹn và hạnh phúc đến thế", anh Phạm Xuân Hưởng - phụ huynh có con học tại điểm trường xúc động bày tỏ.

Chiều cuối thu trên phố Nguyễn Tư Giản, khi những bó hoa chúc mừng, những tấm thiệp của phụ huynh và những lọ hạc giấy rực rỡ đã đặt gọn bên góc bàn, các cô giáo lại lặng lẽ nán lại chỉnh trang từng góc đồ chơi cho sáng hôm sau.

Những lời nhắn gửi yêu thương, đong đầy lòng biết ơn của các bậc phụ huynh dành tặng các cô giáo Trường Mầm non Hoa Sen.

"Giữa phố thị ồn ào, những 'đóa sen' nơi đây vẫn chọn cách tỏa hương thầm lặng. Bởi, ở nơi bắt đầu của tuổi đầu đời ấy, phần thưởng vô giá nhất của người gieo hạt chẳng phải những hào quang rực rỡ, mà gói gọn trong một cánh hạc giấy vụng về, dòng chữ 'Con yêu cô nhiều lắm' còn lem nét mực, lời nhắn gửi an lòng của cha mẹ và bước chân đứa trẻ mỗi sớm mai háo hức chạy vào vòng tay cô" - nhà giáo Lê Hương Chi, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu số 1 Nguyễn Tư Giản, Trường Mầm non Hoa Sen tâm sự.