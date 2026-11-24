Bà Nguyễn Thị Ngà, nguyên Chủ tịch Hội chè Thái Nguyên tại cuộc thi hái và chế biến chè ở Tân Cương năm 2026.

Có những thành tựu được ghi nhớ bằng những con số, nhưng cũng có những thành tựu được làm nên bởi những con người âm thầm gieo những hạt giống đầu tiên. Gần ba thập kỷ nhìn lại hành trình hình thành và phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Thái Nguyên, phía sau những đồi chè xanh hôm nay là câu chuyện về những con người đã dành tâm huyết, trí tuệ và niềm tin để mở ra một hướng đi mới cho người nông dân - hướng tới phương thức sản xuất gần gũi với tự nhiên hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.

Đó là một hành trình không được tạo nên bởi một cá nhân hay một tổ chức duy nhất. Có những người mở đường từ những cuộc khảo sát đầu tiên; có người đưa tri thức quốc tế về với vùng chè; có người kết nối dự án với chính quyền và người sản xuất; có doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế; có nhà khoa học đặt nền móng cho đào tạo; và có những người nông dân trực tiếp biến những ý tưởng mới thành những đồi chè hữu cơ.

Từ những hạt giống đầu tiên

Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến cây chè. Nhưng phía sau những vùng chè nổi tiếng ấy còn có một dòng chảy ít được kể lại đầy đủ: dòng chảy của những con người đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho nông nghiệp hữu cơ của tỉnh, đồng thời tạo nên những kinh nghiệm quý báu cho quá trình hình thành và phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

GS. TS. Nguyễn Thế Đặng chủ biên cuốn Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ

Những năm cuối thế kỷ XX, khái niệm “nông nghiệp hữu cơ” còn khá mới ở nước ta. Thị trường chưa hình thành, hệ thống tiêu chuẩn trong nước còn thiếu, người sản xuất chưa có nhiều kinh nghiệm, trong khi chuyển đổi sang phương thức sản xuất mới chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Trong bối cảnh đó, tại một số vùng chè Thái Nguyên đã xuất hiện những người dám thử nghiệm một phương thức sản xuất khác: giảm sự phụ thuộc vào hóa chất, coi trọng đất đai và hệ sinh thái, hướng tới sản phẩm an toàn và tạo dựng giá trị bền vững.

Những bước đi ban đầu ấy có thể còn nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa như những hạt giống đầu tiên. Từ đó, tư duy về sản xuất an toàn, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường và gắn sản xuất với thị trường từng bước được hình thành.

Những người “mở đường” từ những cuộc khảo sát đầu tiên

Trong câu chuyện ấy, ông Lường Văn Vượng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, là một trong những cán bộ địa phương có vai trò quan trọng trong những bước khởi đầu.

Ông cùng tổ chức CIDSE tham gia khảo sát thực địa, tìm hiểu điều kiện sản xuất và phối hợp xây dựng những mô hình chè hữu cơ tại Tức Tranh và Thiên Hoàng.

Đó không phải là công việc dễ dàng, muốn đưa một phương thức sản xuất mới đến với người dân, trước hết phải hiểu đất đai, cây chè, điều kiện sản xuất, tập quán canh tác và tâm lý của người nông dân.

HTX Thiên Hoàng và lô sản phẩm chè hữu cơ đầu tiên. Ảnh do ông Nguyễn Văn Lệ, nguyên Chủ nhiệm HTX cung cấp

Những cuộc khảo sát ấy đã tạo tiền đề cho các mô hình thử nghiệm đầu tiên, đưa tư duy về nông nghiệp hữu cơ đến gần hơn với ruộng chè, hợp tác xã và người sản xuất.

Nếu các tổ chức và chuyên gia quốc tế mang đến những ý tưởng, phương pháp và kinh nghiệm mới, thì những cán bộ địa phương như ông Lường Văn Vượng chính là những người góp phần đưa những ý tưởng ấy vào thực tiễn.

Cây cầu tri thức từ New Zealand

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình ấy gắn với PGS.TS. Nguyễn Thị Mão, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Trong giai đoạn 1996 -1999, bà được đào tạo tiến sĩ chuyên ngành nông nghiệp hữu cơ tại New Zealand bằng học bổng của Quỹ Kinh tế Thương mại New Zealand. Đây là một cơ hội quan trọng trong bối cảnh nông nghiệp hữu cơ vẫn còn là lĩnh vực khá mới tại Việt Nam.

Năm 2000, cùng các chuyên gia New Zealand - các giáo sư Neal Erichsion, Gavin Kenly và Chis May - bà tham gia khảo sát thực địa tại Việt Nam để phát triển dự án chè hữu cơ do New Zealand tài trợ.

Sự kết nối này mang ý nghĩa đặc biệt: tri thức và kinh nghiệm quốc tế được đưa vào một trong những vùng chè quan trọng của Việt Nam, sau đó được chuyển hóa để phù hợp với điều kiện tự nhiên, phương thức sản xuất và văn hóa canh tác của địa phương. Điều quan trọng mà các chuyên gia và những người đồng hành mang đến không chỉ là kỹ thuật. Đó còn là cách tiếp cận coi nông nghiệp hữu cơ như một hệ thống, trong đó đất, cây trồng, môi trường, người sản xuất và thị trường phải được nhìn nhận trong một mối quan hệ thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Lệ, chủ nhiệm HTX Thiên Hoàng và các chuyên gia NNHC hỗ trợ dự án vui mừng trước các sản phẩm chè hữu cơ đầu tiên

Sau quá trình khảo sát, các mô hình được triển khai tại Tân Cương, Nông trường chè Sông Cầu, HTX chè Thiên Hoàng ở Minh Lập và HTX chè Tân Hương ở Phúc Xuân. Những mô hình này trở thành những điểm thử nghiệm quan trọng, góp phần tạo dựng kinh nghiệm ban đầu cho sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên.

Người kết nối dự án, chính quyền và người sản xuất

Tri thức và mô hình chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được kết nối với quản lý nhà nước và thực tiễn sản xuất. Trong giai đoạn 2001–2006, bà Nguyễn Thị Ngà, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là người phụ trách các dự án về chè của tỉnh.

Đây là giai đoạn các chương trình, dự án quốc tế từng bước được kết nối với địa phương và người sản xuất. Bà Nguyễn Thị Ngà góp phần kết nối hoạt động của dự án với công tác quản lý ngành, sản xuất và định hướng phát triển cây chè của tỉnh Thái Nguyên. Sau này, bà tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội Chè Thái Nguyên, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2012–2017.

Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy sự hình thành nông nghiệp hữu cơ không chỉ cần những người làm khoa học và kỹ thuật. Đó còn là công việc của những người tổ chức, kết nối, thuyết phục và kiên trì theo đuổi một hướng đi dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Lệ, chủ nhiệm HTX Thiên Hoàng và chuyên gia NNHC hỗ trợ dự án tại xã Minh Lập

Từ mô hình đến thị trường: bài toán quyết định sức sống của hữu cơ

Nếu mô hình là nơi ý tưởng được kiểm nghiệm thì thị trường là nơi quyết định ý tưởng ấy có thể tồn tại và phát triển hay không. Trong câu chuyện này, ông Thân Dỹ Ngữ, người sáng lập kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Thành và thương hiệu chè hữu cơ Ecolink, là một nhân vật đáng ghi nhận.

Ông Ngữ thành lập Công ty Hiệp Thành năm 2001 và phát triển thương hiệu Ecolink năm 2003, định hướng kết nối người nông dân với sản xuất chè sạch, chè hữu cơ và các tiêu chuẩn quốc tế.

Khi các mô hình chè hữu cơ được New Zealand hỗ trợ tại Tân Cương, Phúc Xuân và Đồng Hỷ, ông góp phần kết nối sản phẩm chè búp khô của người dân với hệ thống Thương mại công bằng quốc tế (Fairtrade - FLO), mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường khó tính và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đây là đóng góp có ý nghĩa đối với giai đoạn đầu của nông nghiệp hữu cơ. Bởi sản xuất hữu cơ nếu không có đầu ra ổn định, không có tổ chức thị trường và không tạo được giá trị gia tăng cho người nông dân thì rất khó duy trì.

Từ Thái Nguyên, những kinh nghiệm kết nối giữa sản xuất - doanh nghiệp - thị trường sau đó còn được mở rộng tới một số vùng chè đặc sản miền núi cao như Bản Liền (Lào Cai), Quang Bình (Hà Giang) và Tam Đường (Lai Châu).

PGS.TS. Nguyễn Thị Mão (hàng đầu, bên trái) cùng các chuyên gia New Zealand khảo sát và xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ tại Thái Nguyên năm 2000. Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Thị Mão cung cấp.

Đặt nền móng khoa học và biến ý tưởng thành thực tiễn

Nếu những mô hình ngoài đồng ruộng là nơi nông nghiệp hữu cơ được thực hành thì khoa học, giáo dục và đào tạo là nơi tri thức được hệ thống hóa và truyền lại cho các thế hệ sau. Trong lĩnh vực này, không thể không nhắc đến GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, chuyên gia về thổ nhưỡng của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Năm 2012, ông là chủ biên giáo trình Nông nghiệp hữu cơ, đây là ấn phẩm đào tạo bậc đại học đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực này.

Việc đưa nông nghiệp hữu cơ vào đào tạo có ý nghĩa lớn trong học thuật đại học, khi tri thức được hệ thống hóa thành giáo trình và chương trình đào tạo, những kinh nghiệm từ thực tiễn có cơ hội được truyền đạt rộng hơn, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, nhà khoa học và người làm nghề cho những giai đoạn tiếp theo.

Trao đổi với ông Vũ Cao Bằng, nguyên chủ nhiệm HTX Tức Tranh, mô hình chè hữu cơ đầu tiên của Thái Nguyên.

Những người nông dân biến ý tưởng thành hiện thực

Nhưng nếu chỉ có khoa học mà thiếu người nông dân thì mọi ý tưởng vẫn chỉ dừng lại trên giấy. Tại Tức Tranh, câu chuyện gắn với ông Vũ Cao Bằng, nguyên Chủ nhiệm HTX Tức Tranh. Trong những năm 1997-1998, ông cùng người dân trong HTX tổ chức sản xuất khoảng 15 ha với khoảng 50 hộ tham gia. Người dân học cách tự ủ phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm vi sinh, cây che phủ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh có nguồn gốc thảo mộc.

mọi ý tưởng vẫn chỉ dừng lại trên giấy. Tại Tức Tranh, câu chuyện gắn với ông Vũ Cao Bằng, nguyên Chủ nhiệm HTX Tức Tranh. Trong những năm 1997-1998, ông cùng người dân trong HTX tổ chức sản xuất khoảng 15 ha với khoảng 50 hộ tham gia. Người dân học cách tự ủ phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm vi sinh, cây che phủ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh có nguồn gốc thảo mộc.

Tại Thiên Hoàng, câu chuyện gắn với ông Nguyễn Văn Lệ, nguyên Chủ nhiệm HTX chè hữu cơ Thiên Hoàng. Từ một CLB IPM được CIDSE hỗ trợ, HTX được thành lập năm 2001 với 11 thành viên. Trên diện tích khoảng 4000 m2, người dân sử dụng phân hữu cơ tự ủ, phân vi sinh, các chế phẩm thảo mộc từ xoan, mần tưới, gừng, giềng, ớt, tỏi, thuốc lào, thuốc lá và bẫy dính màu vàng để quản lý sâu hại.

Những việc ấy ngày nay có thể đã trở nên quen thuộc, nhưng gần ba mươi năm trước lại là một sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất. Người nông dân khi ấy không chỉ thay đổi cách làm chè; họ bắt đầu thay đổi cách nhìn về mối quan hệ giữa cây trồng, đất đai, môi trường và sức khỏe con người.

Chuyên gia New Zealand Gavin tại mô hình Nông nghiệp Hữu cơ ở Tân Cương.

Những thử thách và bài học không thể bỏ qua

Con đường ban đầu không hề bằng phẳng. Khi chuyển đổi sang hữu cơ, năng suất chè có thời điểm giảm mạnh; thị trường chưa ổn định; chi phí chứng nhận cao; vùng sản xuất hữu cơ còn xen kẽ với vùng sản xuất thông thường. Vì vậy, phần lớn các mô hình và tổ chức sản xuất hữu cơ thời kỳ đầu chưa đạt được sự ổn định lâu dài.

Nhưng một mô hình chưa thành công không có nghĩa là một tư tưởng thất bại. Những người đi trước đã để lại một bài học đặc biệt quý giá: làm hữu cơ cần kỹ thuật, nhưng chỉ kỹ thuật thì chưa đủ. Muốn sản xuất hữu cơ phát triển bền vững cần có tổ chức sản xuất phù hợp, doanh nghiệp đồng hành, thị trường, hệ thống chứng nhận phù hợp và trên hết là chính sách đủ dài hạn. Đây cũng là những vấn đề mà nông nghiệp hữu cơ hôm nay vẫn cần tiếp tục giải quyết.

Một dòng chảy được tiếp nối

Gần ba thập kỷ sau những mô hình đầu tiên, GS.TS. Đào Thanh Vân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiếp tục tham gia vào dòng chảy ấy thông qua đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và kết nối sản xuất.

Ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2023–2028; xây dựng và giữ vai trò Chủ tịch Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thuộc Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam giai đoạn 2023–2026. Năm 2026, ông tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026–2031.

Nếu thế hệ trước đặt những viên gạch đầu tiên, thì thế hệ hôm nay đứng trước nhiệm vụ biến những giá trị ban đầu thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn: khoa học - đào tạo - sản xuất - doanh nghiệp - thị trường - chính sách - cộng đồng. Đó không chỉ là sự tiếp nối về con người, mà còn là sự tiếp nối về tư duy.

Lời tri ân những người gieo hạt

Nhìn lại gần ba mươi năm, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau. Có người đi khảo sát và mở đường. Có người đưa tri thức quốc tế về Việt Nam. Có những chuyên gia New Zealand dành thời gian khảo sát, hướng dẫn và đồng hành. Có người kết nối dự án với chính quyền và người sản xuất. Có người đặt nền móng khoa học và đào tạo. Có người kết nối sản phẩm với thị trường quốc tế. Có người tập hợp lực lượng và tiếp nối phong trào.

Và có những người nông dân trực tiếp đứng trên đồi chè, biến những ý tưởng mới thành những luống chè, búp chè và sản phẩm chè hữu cơ thực sự. Họ không phải lúc nào cũng cùng làm việc trong một tổ chức, không phải ai cũng xuất hiện trong những báo cáo hay hội nghị lớn. Nhưng họ cùng gặp nhau ở một niềm tin: nông nghiệp phải hướng tới sự hài hòa giữa con người, cây trồng, đất đai và môi trường.

Ngày nay, khi nông nghiệp hữu cơ đã trở thành một xu hướng quan trọng của thế giới, những điều mà họ từng làm từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 càng cho thấy giá trị. Từ những mô hình ở Tức Tranh, Thiên Hoàng, Tân Cương, Tân Hương, Sông Cầu…, những kinh nghiệm ban đầu đã góp phần hình thành nhận thức mới về sản xuất an toàn, đất khỏe, hệ sinh thái và giá trị của nông sản.

Lịch sử nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên vì thế không chỉ là lịch sử của những mô hình. Đó trước hết là lịch sử của những con người.

Họ là những người gieo hạt

Có những hạt giống phải mất hàng chục năm mới nhìn thấy đầy đủ hình hài của cây. Nhưng chính những hạt giống ấy đã góp phần tạo nên một dòng chảy mới của nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Và hôm nay, khi Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên được thành lập, hành trình ấy bước sang một chương mới.

Điều quý giá nhất mà những người đi trước để lại không chỉ là những mô hình, những vùng chè hay những bài học kỹ thuật. Đó còn là niềm tin rằng: nếu có tri thức, có người nông dân, có sự đồng hành của doanh nghiệp và chuyên gia, có chính sách và một tầm nhìn đủ dài, những hạt giống nhỏ bé ngày nào hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, an toàn, nhân văn và bền vững của ngày mai.

Xin được trân trọng ghi nhận và tri ân những người đã gieo những hạt giống đầu tiên cho nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên - những người mở đường, những nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp và đặc biệt là những người nông dân.

Có thể tên tuổi của họ chưa được nhắc đến đầy đủ trong lịch sử, nhưng những gì họ đã làm sẽ còn tiếp tục được nhắc lại trong mỗi vùng chè xanh, mỗi sản phẩm an toàn và mỗi bước tiến của nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.