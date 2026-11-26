Tác giả: Hà Mạt Bì / Rubik Books - NXB Công Thương

Người lạ trước cổng

Tội phạm đô thị giảm, vì sao số bảo vệ tại Trung Quốc lại tăng từ 4,5 triệu năm 2014 lên hơn 6,4 triệu vào năm 2022? Nhà nhân học Hà Mạt Bì dành 9 tháng sống tại một khu chung cư Thượng Hải, cùng ăn, đứng gác ca đêm với các bảo vệ để tìm câu trả lời. Cuốn sách từ đó khám phá nhu cầu an toàn của đô thị cùng cuộc sống của những lao động giúp thành phố vận hành nhưng thường vẫn đứng bên lề.

Những người gác cổng cho 60.000 cư dân

Phía sau bộ đồng phục bảo vệ là những con người bình thường, cũng có nỗi sợ hãi, những niềm băn khoăn và khát vọng riêng trong cuộc sống.

Một buổi sáng mùa thu năm 2016, một nam thanh niên mặc đồ đen xuất hiện gần khu dân cư Đại Địa. Anh ta đã đi từ Bắc Kinh tới Thượng Hải bằng tàu hỏa để tìm kiếm cô bạn gái cũ đã chia tay vài tháng trước.

Anh ta biết cô ấy thuê một căn hộ nào đó trong khu dân cư này. Anh ta đã đi qua đi lại suốt mấy tiếng đồng hồ ở một góc của khu phía Đông, vừa quan sát người đi đường, vừa sốt ruột gọi điện thoại.

Lúc ấy, nhân viên bảo vệ tuần tra khu vực đó, Lưu Dũng, đã chú ý đến anh ta, nhưng do trong khu dân cư khổng lồ này có tới hơn 60.000 người với đủ các thể loại tính cách kỳ lạ khác nhau sinh sống nên Lưu Dũng không quá để tâm đến anh ta.

Tầm trưa, một cô gái trẻ và một người đàn ông (có thể là bạn trai hiện tại của cô ấy) bước ra từ sảnh lớn của một tòa chung cư. Chính vào giây phút ấy, gã đàn ông áo đen bước thẳng về phía họ, đồng thời rút một con dao từ trong túi ra.

Cô gái nhận ra khuôn mặt dữ tợn ấy, liền la hét và chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong lúc cô ấy đang cầu cứu nhân viên cửa hàng, ở bên ngoài, gã áo đen đã giết chết người đàn ông đi cùng cô.

Lưu Dũng là bảo vệ đầu tiên có mặt tại hiện trường, sau đó, một số bảo vệ khác cũng khẩn trương chạy tới. Khi Lưu Dũng đến, anh trông thấy một người đàn ông nằm dưới đất, khắp người toàn là máu, còn hung thủ đang gắng sức cạy mở lớp cửa cuốn của cửa hàng tiện lợi.

Lưu Dũng hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng ấy, không biết phải làm sao. Việc duy nhất anh nhớ được chính là báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu.

Sau khi nhận ra mình không thể vào trong cửa hàng tiện lợi, tên sát nhân điên loạn ấy bèn bỏ chạy, và chẳng ai trong số các bảo vệ có mặt ở đó cố gắng ngăn cản hắn. Mười phút sau, cảnh sát tới nơi, đồng thời bắt được tên hung thủ bỏ trốn tại ga tàu ngay chiều hôm đó.

Kể từ năm 2014 khi Văn Võ tiếp quản dịch vụ bảo vệ tại Đại Địa cho tới nay, đây là vụ án mạng duy nhất. Sau này trong các buổi phỏng vấn hoặc những lần nói chuyện phiếm, các bảo vệ từng có mặt ở hiện trường đã nhiều lần nhắc lại tình cảnh khi đó.

Vào một lần ăn trưa năm 2018, tôi nghe thấy họ lại nói tới sự việc này trong phòng bảo vệ, bèn bình luận một câu vu vơ: “Nếu hôm ấy mọi người tới sớm hơn, biết đâu đã cứu được người đàn ông đó.”

“Có giỡn hả? Làm sao chúng tôi ngăn cản được một kẻ giết người đã phát điên chứ? Trên tay hắn có dao, còn chúng tôi chẳng có gì cả, dù chỉ là một cây gậy.” Lưu Dũng nói, “Cho thử tôi cũng không dám.”

Lưu Dũng 38 tuổi, sinh ra ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên, từng kinh doanh thức ăn chăn nuôi lợn ở tỉnh Vân Nam. Nhưng đến một năm, những người chăn nuôi lợn đang nợ tiền cám heo lần lượt phá sản, anh không thu hồi được khoản nợ, cũng không làm ăn tiếp được nữa, đành phải lên thành phố lớn làm thuê.

Sau này, anh trở thành một nhân viên bảo vệ của Đại Địa.

“Nếu một chuyện tương tự như vậy xảy ra thêm lần nữa, các anh sẽ làm thế nào?” Tôi hỏi những người bảo vệ đang ngồi trong phòng.

“Dĩ nhiên là chạy rồi!” Tiểu Lượng nói xong, mấy người còn lại cười ồ lên. Tiểu Lượng năm nay 24 tuổi, trắng trẻo gọn gàng, có một xuất thân khác hẳn với nhiều bảo vệ ở Đại Địa, cậu tới từ một gia đình trung lưu tại một huyện của tỉnh An Huy, có trình độ văn hóa 12/12.

“Tiểu Lượng, cậu đúng là kẻ hèn nhát. Ít nhất tôi giỏi hơn cậu, trước khi bỏ chạy, tôi sẽ báo cảnh sát.” Lý Nạp tới từ tỉnh Sơn Tây nói.

Những người khác lại phá lên cười.

“Công ty lúc nào cũng yêu cầu chúng tôi phải giữ cái mạng quèn của mình trước. Họ không hy vọng phải trả tiền bồi thường cho thương tích hay cái chết của chúng tôi.” Tiểu Lượng bổ sung thêm.

“Chúng tôi lại không phải anh hùng. Nói thật nhé, chúng tôi còn chẳng phải nhân viên bảo vệ đạt tiêu chuẩn.” Lý Vân 47 tuổi cố gắng giải thích cho tôi về câu đùa của mọi người, “Chống lại bọn côn đồ cần những kỹ năng chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi chưa từng được huấn luyện bài bản.”

Lý Vân tới từ tỉnh Giang Tây, đeo một chiếc kính gọng đen, là “triệu phú” mà các bảo vệ khác hay gọi.

“Phải đấy, tôi chỉ là một nông dân, anh ta thì bán cám heo, còn anh là một đầu bếp.” Lý Nạp hùa theo.

Họ dường như không coi bảo vệ là nghề nghiệp thực sự của bản thân, vẫn cho rằng công việc từng làm trong quá khứ mới đại diện cho mình.

Những người đàn ông mặc bộ đồng phục bảo vệ đậm màu, mỗi người một chất giọng khác nhau ấy rốt cuộc là ai, từ đâu tới?