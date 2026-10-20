Những người đi trước, về sau để giữ trọn niềm vui cho nhân dân

Kiểm tra thiết bị PCCC tại các điểm phục vụ sự kiện A80

Có mặt trước khi bắt đầu

Từ các quảng trường, khu vực trung tâm Hà Nội đến những điểm tổ chức sự kiện, người dân háo hức chờ đợi những khoảnh khắc đặc biệt. Khi tiếng đếm ngược vang lên, bầu trời bừng sáng bởi những chùm pháo hoa, điện thoại được giơ lên, những ánh mắt hướng về phía trước, niềm vui lan ra trong dòng người. Nhưng ở phía sau ánh sáng ấy, những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP Hà Nội) vẫn đứng trong đội hình. Không có tiếng vỗ tay. Không có những khoảnh khắc được đón nhận như một phần của chương trình, công việc của họ là quan sát, kiểm tra, sẵn sàng và xử lý khi có tình huống phát sinh.

Để có một đêm pháo hoa an toàn, hay một sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra bình yên, những người lính cứu hỏa thường phải bắt đầu công việc từ rất sớm. Họ tiến hành khảo sát, nắm địa hình, xác định những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ hoặc sự cố; kiểm tra đường giao thông phục vụ xe chữa cháy, lối tiếp cận hiện trường, nguồn nước, các phương tiện và trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đối với những sự kiện tập trung đông người, yêu cầu đặt ra càng cao. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể tạo ra tâm lý hoảng loạn, ảnh hưởng đến an toàn của hàng nghìn người. Vì vậy, trước giờ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ đã phải hoàn tất phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại những vị trí phù hợp. Đằng sau sự chủ động ấy là quá trình luyện tập thường xuyên. Những người lính phải thuần thục từng thao tác, từng phương tiện, từ triển khai đội hình, sử dụng thiết bị chữa cháy, cứu người, đến phối hợp với các lực lượng khác. Trong tình huống khẩn cấp không có chỗ cho sự lúng túng.

Các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, 7, 8, 9, 14, 16, 18 và nhiều đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên được huy động thực hiện nhiệm vụ tại những sự kiện quan trọng. Mỗi đơn vị một địa bàn, một vị trí, một phương án bố trí lực lượng, nhưng điểm chung là sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ G. Có những cán bộ, chiến sĩ đến vị trí làm nhiệm vụ từ khi đường phố còn thưa người. Khi ấy sân khấu chưa sáng đèn, người dân chưa tập trung đông, những hoạt động cuối cùng của ban tổ chức vẫn đang được hoàn tất. Họ tranh thủ kiểm tra phương tiện, rà soát trang thiết bị, trao đổi lần cuối về phương án.

Để niềm vui trọn vẹn

Khi hàng vạn người cùng đổ về một địa điểm, việc triển khai phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Một tuyến đường bị ùn tắc, một lối tiếp cận bị che khuất hay một vị trí tập trung đông người không được tính toán kỹ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý khi có sự cố. Đó là lý do công việc của người lính cứu hỏa bắt đầu từ rất lâu trước khi người dân nhìn thấy những chùm pháo hoa đầu tiên.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham gia bảo đảm an toàn tại nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của Thủ đô và đất nước. Từ các chương trình, lễ kỷ niệm, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, các trận địa pháo hoa trong những dịp lễ, Tết đến các kỳ họp Quốc hội, hoạt động đối ngoại, đón tiếp đoàn khách quốc tế của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mỗi nhiệm vụ đều đặt ra yêu cầu cao về an toàn PCCC và CNCH. Trong những sự kiện có tính chất đặc biệt, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc bố trí xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ tại hiện trường. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải chủ động từ khâu khảo sát, xây dựng phương án, kiểm tra điều kiện an toàn, hướng dẫn các đơn vị liên quan cho đến tổ chức lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống. Đó là một công việc thầm lặng nhưng đòi hỏi trách nhiệm rất lớn. Đặc biệt, những đêm bắn pháo hoa dịp Tết luôn để lại nhiều cảm xúc đối với người dân. Trong khi mọi người háo hức đón chờ thời khắc chuyển giao, những người lính cứu hỏa lại bước vào ca trực với tâm thế khác. Họ không đón Giao thừa bên gia đình, không có bữa cơm sum họp trọn vẹn. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã quen với việc đón năm mới ở một góc phố bên chiếc xe chữa cháy. Phía trước họ là dòng người đang vui chơi, phía sau là nhiệm vụ phải hoàn thành.

Kiểm tra công tác sẵn sàng phục vụ điểm bắn pháo hoa phục vụ Quốc khánh 2-9-2026 tại hồ Hoàn Kiếm

Khi pháo hoa kết thúc, người dân bắt đầu trở về nhà. Nhưng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiệm vụ chưa kết thúc. Lúc này lượng người di chuyển rất đông, phương tiện ùn ứ, nguy cơ xảy ra va chạm, ngất xỉu, lạc người hoặc các tình huống phát sinh vẫn còn. Các tổ công tác tiếp tục duy trì vị trí, quan sát, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân. Chỉ đến khi dòng người thưa dần, địa bàn được bảo đảm an toàn, phương tiện và người lính mới lần lượt trở về đơn vị. Đó là điều ít người nhìn thấy.

Luôn luôn sẵn sàng

Thượng tá Trương Văn Dương - Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 nhớ lại: “Sự kiện A80 là một dấu mốc đáng nhớ, một trong những dấu ấn đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của sự kiện, chỉ huy đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án và duy trì chế độ trực tại nhiều địa điểm. Trong những ngày cao điểm, cường độ công việc tăng lên rõ rệt. Các cán bộ, chiến sĩ phải liên tục di chuyển, kiểm tra địa bàn, phương tiện, thiết bị; phối hợp với các đơn vị liên quan và sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra. Đó là những ngày vất vả. Nhưng cũng là những ngày đáng tự hào”.

Một chiếc xe chữa cháy đỗ bên đường, một chiến sĩ trực bên hàng rào bảo vệ, một tổ công tác tranh thủ kiểm tra thiết bị trong lúc chương trình đang diễn ra, những hình ảnh ấy bình dị đến mức nhiều người có thể không để ý. Nhưng phía sau đó là cả một quá trình chuẩn bị, là những buổi huấn luyện, những phương án được xây dựng trước... và quan trọng nhất là tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đối với người lính PCCC và CNCH, mỗi sự kiện lớn là một lần thử thách bản lĩnh, kỹ năng và khả năng phối hợp. Họ phải luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, bởi không ai biết trước điều gì có thể xảy ra trong một đám đông hàng vạn người.

Công việc của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ diễn ra khi có cháy nổ hay sự cố. Một phần quan trọng của công việc là phòng ngừa để sự cố không xảy ra. Họ phải chuẩn bị để nếu sự cố xảy ra thì có thể xử lý nhanh nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ trong từng nhiệm vụ. Có người trực tại khu vực sân khấu, có người ở vị trí bắn pháo hoa, có tổ thường trực bên xe chữa cháy, có cán bộ kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với lực lượng tại chỗ. Tất cả tạo thành một thế trận an toàn phía sau những sự kiện mà người dân được tận hưởng. Với người lính cứu hỏa, một sự kiện thành công là không có người bị nạn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Sau mỗi sự kiện, khi ánh đèn tắt, sân khấu được thu dọn, những tuyến phố dần trở lại nhịp sống thường ngày, họ lại trở về đơn vị. Ngày mai có thể tiếp tục là một nhiệm vụ khác, một địa điểm khác, một sự kiện khác. Nhưng tinh thần vẫn vậy: Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn âm thầm như thế. Không ồn ào, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng luôn có mặt ở nơi cần họ nhất.