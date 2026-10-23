Những người đầu tiên sở hữu iPhone Duo trên thế giới

Khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone Duo tại Sydney. Ảnh: Tech Guide.

Ngày 23/10, Apple bắt đầu giao những chiếc iPhone Duo đầu tiên cho khách hàng tại Australia và New Zealand. Nhờ chênh lệch múi giờ, người dùng tại 2 quốc gia này có thể nhận mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple trước nhiều thị trường khác trên thế giới.

Theo The Apple Post, các đơn hàng đầu tiên đã đến tay người mua ngay trong ngày mở bán. Các Apple Store tại Australia cũng bắt đầu đón khách đến nhận máy và trải nghiệm sản phẩm.

Trước đó, Apple mở đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10. Sản phẩm nhanh chóng hết suất giao hàng trong đợt đầu tại nhiều thị trường. Những khách hàng đặt muộn phải chọn lịch giao máy vào các tuần tiếp theo.

Tại Mỹ, thời gian giao một số phiên bản thậm chí kéo dài đến tháng 1/2027. Điều này khiến người mua khó có thể nhận iPhone Duo ngay nếu chưa đặt hàng từ sớm.

Tình trạng trên cho thấy nguồn cung ban đầu chưa đáp ứng hết nhu cầu. Tuy nhiên, Apple chưa công bố số lượng đơn đặt trước hay lượng máy đã bán trong đợt đầu tiên.

Trước đó, Táo khuyết xác nhận các cửa hàng sẽ chuẩn bị một lượng iPhone Duo giới hạn cho khách mua trực tiếp trong ngày mở bán. Apple cũng cho biết đang nỗ lực đưa sản phẩm đến tay người dùng nhanh nhất có thể.

Dù vậy, không phải thị trường nào cũng áp dụng chính sách bán trực tiếp. Tại một số quốc gia, khách hàng phải đặt hàng trực tuyến trước khi đến Apple Store nhận máy. Người mua cũng cần kiểm tra lượng hàng còn lại của từng phiên bản.

Sau Australia và New Zealand, Apple tiếp tục giao iPhone Duo tại các thị trường châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Do chênh lệch múi giờ, thời điểm mở bán tại từng khu vực sẽ khác nhau, nhưng những thị trường nhóm đầu đều triển khai trong ngày 23/10.

Apple triển khai đợt mở bán đầu tiên tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Hãng dự kiến bổ sung thêm 28 thị trường từ ngày 30/10.

iPhone Duo là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, với giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ. Máy sử dụng thiết kế gập dạng cuốn sách, tương tự dòng Galaxy Z Fold của Samsung.

Khi đóng lại, thiết bị có màn hình ngoài 5,4 inch để phục vụ các thao tác thông thường. Người dùng có thể mở máy để sử dụng màn hình lớn 7,6 inch, phù hợp với những công việc cần nhiều không gian hiển thị.

Apple trang bị chip A20 Pro và hệ điều hành iOS 27.1 cho sản phẩm. Phần mềm hỗ trợ mở 2 ứng dụng cạnh nhau, giúp người dùng tận dụng màn hình lớn để làm nhiều việc cùng lúc.

Việc những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay khách hàng đánh dấu bước khởi đầu của Apple trong thị trường điện thoại gập. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế vẫn là trở ngại với người mua. Những khách hàng chưa đặt trước có thể phải chờ thêm nhiều tuần, thậm chí vài tháng để nhận thiết bị.