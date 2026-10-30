Những người có thể mất cả gia tài trên du thuyền 'mắc kẹt' ở Campuchia

Lanette Canen và Johan Bodin đã bán công ty cho thuê xe để chuyển lên sinh sống trên du thuyền Villa Vie Odyssey. Ảnh: B.I.

Du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey được quảng bá như một lựa chọn "tương đối phải chăng" để đi vòng quanh thế giới. Hành khách có thể mua hoặc thuê cabin để nghỉ dưỡng, sinh sống dài hạn. Một số người thậm chí bán tài sản để tham gia hành trình.

Tuy nhiên, ngày 27/10, Công ty Villa Vie Residences có trụ sở tại Mỹ thông báo đình chỉ hoạt động của tàu Odyssey sau khoảng 2 năm khởi hành, với lý do chi phí nhiên liệu tăng đột biến trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo giới chức địa phương, hành khách chỉ có khoảng 7 giờ để thu dọn hành lý và rời du thuyền, trong khi con tàu đang neo đậu tại cảng Sihanoukville, Campuchia.

Vẫn không hối tiếc

Randy Cassingham và vợ, Kit, đã chi khoảng 1 triệu USD để tham gia hành trình trên du thuyền, với kỳ vọng có thể sống và đi vòng quanh thế giới trong ít nhất 15 năm. Tuy nhiên, kế hoạch của họ bất ngờ gián đoạn khi con tàu kẹt tại Campuchia vào cuối tháng 10.

Holly Hennessey chi nửa triệu USD để sống trên du thuyền Odyssey cùng chú mèo Captain. Ảnh: Holly Hennessy/CNN.

Theo AFP, vợ chồng Cassingham lên tàu từ khi con tàu khởi hành tại Belfast, Bắc Ireland, vào tháng 10/2024. Họ yêu thích du lịch nhưng không muốn thường xuyên di chuyển qua sân bay hay đổi chỗ ở. Sống trên du thuyền cho phép hai người ngủ trên chiếc giường quen thuộc mỗi đêm và thức dậy tại một địa điểm mới sau vài ngày.

Dù phải tự tìm nơi lưu trú tại thành phố cảng Sihanoukville, Campuchia, Cassingham cho biết ông không hối tiếc về quyết định của mình. Nếu chuyến đi được nối lại, ông sẵn sàng trở lại tàu.

“Bỏ qua chuyện tiền bạc, đó vẫn là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời”, ông Cassingham chia sẻ.

Carol Larson, 69 tuổi, đến từ California (Mỹ), cũng có quan điểm tương tự. Bà cho biết đã trả 120.000 USD để mua cabin, chưa bao gồm phí bảo trì hàng tháng. Hành trình ban đầu được kỳ vọng kéo dài 15 năm hoặc đến hết vòng đời của con tàu, nhưng chỉ sau khoảng một năm rưỡi, bà đã phải rời nơi ở trên biển.

Dù bất ngờ mắc kẹt tại Sihanoukville cùng một người bạn, Larson vẫn đánh giá chuyến đi là khoản đầu tư xứng đáng.

“Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được tham gia thử nghiệm mô hình sống lâu dài trên du thuyền này”, Larson nói.

Holly Hennessey, một hành khách khác đã chi gần nửa triệu USD cho hành trình, cũng nhìn lại khoảng thời gian trên tàu với thái độ lạc quan. Theo PEOPLE, bà mô tả cuộc sống trên biển là một cách sống kỳ diệu và khẳng định không hối tiếc về quyết định tham gia.

Tuy nhiên, bà cũng hy vọng một nhà đầu tư hoặc nhóm cư dân có thể huy động vốn để đưa con tàu trở lại hoạt động.

Tiền đổ đi đâu?

Theo PEOPLE, Pamela Reckamp, 59 tuổi, một hành khách thuê cabin cùng chồng, cho biết bà bắt đầu lo ngại về tương lai chuyến đi sau sự việc xảy ra tại vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào tháng 9.

Theo Pamela, trong một cuộc họp, những người sở hữu cabin được đề nghị hỗ trợ huy động 1 triệu USD để giúp tàu rời vịnh. Đại diện công ty đã cảnh báo rằng nếu không huy động được số tiền này, lượng nhiên liệu còn lại chỉ đủ để tàu tiếp tục hoạt động trong vài ngày.

Những khó khăn tiếp tục gia tăng trong các tháng sau đó. Barbara Figiel, 62 tuổi, cho biết trong khoảng bốn tháng trước khi hoạt động bị đình chỉ, công ty liên tục đề nghị hành khách đóng thêm tiền. Bà dần nhận thấy những dấu hiệu bất ổn và đặt câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động của con tàu.

Trong khi đó, Hennessey cho biết công ty đã triển khai khoản phụ thu nhiên liệu vào tháng 5, nhưng chỉ 37% người trên tàu thanh toán.

Bên cạnh nguy cơ mất khoản đầu tư, cách công ty xử lý việc rời tàu cũng khiến một số hành khách bất bình.

Cassingham cho rằng doanh nghiệp gần như không hỗ trợ những người bị mắc kẹt. Hành khách được đưa vào trung tâm thành phố nhưng không được cung cấp danh sách khách sạn để tìm nơi lưu trú.

Du thuyền Villa Vie Odyssey neo tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Villa Vie Residences cho biết đang phối hợp với cư dân để tổ chức việc rời tàu và tìm kiếm các phương án lưu trú tạm thời. Công ty cũng thừa nhận tình hình gây gián đoạn lớn đối với hành khách, thủy thủ đoàn và nhân viên.

Những phản ánh này cho thấy khoảng cách giữa trải nghiệm sống trên du thuyền được quảng bá như một hành trình dài hạn và những rủi ro phát sinh khi doanh nghiệp không thể tiếp tục vận hành. Với những người đã mua cabin hoặc trả trước chi phí cho nhiều năm, tương lai khoản đầu tư và quyền lợi sau khi tàu ngừng hoạt động vẫn là vấn đề chưa có lời giải rõ ràng.