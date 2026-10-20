Những người có mức hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cao nhất từ tháng 10/2026

Điểm đ, Khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5/10/2026) quy định mức trợ cấp xã hội hằng tháng hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Điểm b, Khoản 5, Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định về người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Khoản 2, Điều 4, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cao nhất là 1.620.000 đồng (540.000 đồng x 3).

Ảnh minh họa. (nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Liên quan đến việc hưởng trợ cấp xã hội, theo Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ bị thôi hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đối tượng chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP

- Đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng;

- Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

- Sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng chi trả mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng, hoặc không cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.