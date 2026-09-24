Những người cha mang màu áo xanh

Mầm xanh yêu thương

Thời gian qua, các đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Như chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”, “Bố mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Đổi 1 hộp sữa - Trao 1 nụ cười”… Các chương trình có sự đổi mới, sáng tạo cách làm và liên kết chặt chẽ để phát huy hiệu quả. Như tại Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, hiện đang hỗ trợ 34 cháu.

Với em Vàng Thanh Đại, bản Huổi Lụ 3, xã Nà Hỳ, những ngày đầu năm học mới ở Trường Phổ Thông dân tộc nội trú Tiểu học Nà Hỳ, phân hiệu Nậm Nhừ không chỉ bắt đầu bằng những trang vở mới mà còn có một điểm tựa đặc biệt, đó là những người lính ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ. Bé Đại sớm mồ côi mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên được đồn hỗ trợ theo mô hình “Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương".

Cháu Ma A Hoàng được Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhận đỡ đầu theo Chương trình "Nâng bước em tới trường”.

Cậu bé Ma A Hoàng, học sinh lớp 4, Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Nhừ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoàng mồ côi bố từ năm lớp 1, cuộc sống gia đình thiếu thốn, nguy cơ bỏ học luôn thường trực.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình và tạo điều kiện để em tiếp tục được đến trường, từ năm 2024, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã nhận đỡ đầu Hoàng theo Chương trình "Nâng bước em tới trường” với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Quá trình đỡ đầu, đơn vị thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên, phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện và tâm tư của cháu. Nhờ sự quan tâm, đồng hành kịp thời đó, cháu Ma A Hoàng đã có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm đến trường. Kết quả học tập và tinh thần rèn luyện ngày càng tiến bộ.

Ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, cậu bé Lò Văn Bảo là một trong những “con nuôi đồn biên phòng” lớn lên từ sự chăm sóc và tình thương yêu của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Bảo sinh năm 2013, ở bản Mường Lói, xã Mường Nhà. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bố mẹ không có việc làm ổn định, điều kiện chăm lo cho con hạn chế.

Em gắn bó với đơn vị từ năm 2019, khi chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” bắt đầu triển khai. Khi ấy, Bảo mới học lớp 2. Hòa nhập môi trường quân ngũ từ sớm, nay em luôn coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Những việc tưởng nhỏ như tự giác thức dậy, sắp xếp đồ dùng, học tập đúng giờ, giữ gìn nền nếp sinh hoạt trở thành bài học mà em tiếp nhận mỗi ngày.

Ngoài giờ học ở trường, cậu bé Lò Tuấn Mạnh cùng các chú bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc chăm sóc vườn rau, cây cảnh.

Cùng bản Mường Lói với Bảo, cậu bé Lò Tuấn Mạnh, sinh năm 2016, cũng đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc nhận nuôi. Hiện Mạnh học tại Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lói. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ thay nhau đưa đón em đến trường. Quân nhân chuyên nghiệp Lò Thị Thanh Hà là một trong những người trực tiếp chăm sóc Mạnh kể, em nhanh nhẹn, ngoan và ngày càng có ý thức tự giác trong học tập, sinh hoạt. Dù còn nhỏ, nhưng buổi sáng, Mạnh luôn tự giác dậy sớm ôn bài. Sau giờ học, em thực hiện nền nếp cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Kết quả học tập của Mạnh tiến bộ hơn rất nhiều.

Từ đứa trẻ còn cần người lớn chăm sóc, Mạnh và các bạn con nuôi ở các đồn biên phòng đã dần biết tự lo cho mình. Những lời nhắc nhở mỗi ngày, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ và nếp sinh hoạt trong đơn vị đã giúp các em hình thành thói quen tự giác. Những thay đổi ấy không chỉ từ những bài học, mà được bồi đắp qua từng việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Sống trong môi trường kỷ luật, nhưng luôn có người quan tâm, động viên giúp các em ngày càng tự tin và trưởng thành hơn.

Được các chú bộ đội chăm sóc, em Lò Tuấn Mạnh đã rèn luyện tác phong nền nếp tốt.

Tiếp sức những ước mơ

Từ khi triển khai chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng” vào năm 2019, đến nay, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã khảo sát và nhận nuôi 54 lượt trẻ em. Hiện các đồn biên phòng tỉnh đang nhận nuôi 26 cháu. Các đơn vị không chỉ bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập và những vật dụng cần thiết, mà còn phân công cán bộ trực tiếp đỡ đầu, quản lý, kèm cặp, hướng dẫn, chăm sóc từng em. Những gia đình có con được nhận đỡ đầu cũng nhận được sự hỗ trợ phù hợp trong quá trình chăm sóc con. Nhiều em được hỗ trợ xe đạp để có thêm phương tiện đến trường.

Ở các đồn biên phòng, sự chăm lo dành cho các “con nuôi đồn biên phòng” không chỉ là bảo đảm ăn, mặc hay chỗ ở. Từ sinh hoạt thường ngày, các em được uốn nắn từng thói quen, hình thành ý thức tự giác. Mỗi buổi tối, các chiến sĩ lại dành thời gian kèm cặp, hướng dẫn các em học tập. Sự đồng hành ấy diễn ra lặng lẽ, đều đặn qua từng ngày, giúp những đứa trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi có thêm điều kiện đến trường, học tập và từng bước trưởng thành.

Xã Quảng Lâm, nơi Đồn Biên phòng Na Cô Sa phụ trách, Pắc A1 và Pắc A2 là hai bản đặc biệt khó khăn. Lễ đón nhận em Hạng Ky Ly làm “Con nuôi đồn biên phòng” vừa được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tổ chức hôm 16/9 vừa qua trong không khí ấm áp, thân tình.

Với sự hỗ trợ, chăm sóc của các chiến sĩ biên phòng Na Cô Sa, em Hạng Ky Ly đến trường học tập với bạn bè cùng trang lứa.

Nhà Ly ở bản Pắc A2, em là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Từ khi về với những người cha nuôi nơi đồn biên phòng, việc học của Ly được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quan tâm. Năm nay em học lớp 5 tại Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm, phân hiệu Na Cô Sa, cách đồn gần 4km. Hằng ngày, Thiếu tá Lê Văn Trọng cùng đồng đội thay nhau đưa đón em đến trường. Buổi tối, sau bữa cơm, các anh lại dành thời gian hướng dẫn Ly học bài. Những bữa cơm có thêm tiếng nói cười của các chú bộ đội. Chỉ sau một tuần, sự xa lạ ngày đầu đã dần được thay bằng cảm giác thân thuộc.

“Những ngày đầu Ly còn khá lạ lẫm, có lúc nhớ nhà và chưa quen với nếp sinh hoạt ở đơn vị. Nhưng được cán bộ, chiến sĩ gần gũi, động viên, em dần cởi mở hơn, ăn uống tốt hơn và từng bước bắt nhịp với cuộc sống nơi đây”, Thiếu tá Lê Văn Trọng chia sẻ.

Buổi tối, các chiến sĩ đơn vị dành thời gian hướng dẫn em học bài.

Trong số các em là “con nuôi đồn biên phòng”, đã có em tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Đây là kết quả của nhiều năm được gia đình, nhà trường, xã hội và những người lính cùng chăm lo. Với các cán bộ, chiến sĩ, những bước trưởng thành ấy cũng là lý do để họ tiếp tục kiên trì với một công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, trách nhiệm và tình thương.

Ở vùng biên giới xa xôi, chăm lo cho một đứa trẻ cũng là chăm lo cho tương lai của cả bản. Khi một em nhỏ có thể học tập đầy đủ hơn, biết tự lập và nuôi dưỡng ước mơ, phía sau em không chỉ là một gia đình có thêm hy vọng mà cộng đồng cũng có thêm một công dân được chuẩn bị tốt hơn cho ngày mai.

Năm học mới bắt đầu từ những trang vở, nhưng với các bé là con nuôi biên phòng, phía sau trang giấy vở ấy còn thấp thoáng bóng dáng những người lính âm thầm đồng hành. Với người lính nơi biên cương, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là giữ từng tấc đất, cột mốc. Đó còn là góp phần để những đứa trẻ đang lớn lên bên đường biên có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn; giáo dục, bồi dưỡng các em trở thành công dân tốt, có tri thức.

Trong những ngày đầu năm học mới, khi em Hạng Ky Ly, Lò Tuấn Mạnh, Ma A Hoàng… đeo cặp đến trường, phía sau mỗi bước chân của các em là một sự chăm lo lặng thầm. Những người cha, người mẹ mang quân hàm xanh không thể đi cùng các em suốt cuộc đời, nhưng có thể trao cho các em điều quan trọng nhất, một điểm tựa đủ ấm để các em vững bước trong tương lai.