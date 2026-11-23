Sau hơn bốn tháng triển khai, phường Thanh Xuân đã hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, 478 trường hợp đã đồng thuận bàn giao hơn 39.000m² mặt bằng mà không phải tổ chức cưỡng chế.

Kết quả ấy có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân. Trong đó, các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt tại khu dân cư, trực tiếp vận động, tiếp nhận kiến nghị và góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Đảng viên gương mẫu đi đầu

Tại Tổ dân phố số 18, nơi có 207 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, bà Phạm Thị Trọng, Bí thư Chi bộ, cùng các thành viên đã kiên trì vận động để toàn bộ hộ dân đồng thuận bàn giao.

Bà Phạm Thị Trọng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 18, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Theo bà Trọng, ngay từ khi triển khai dự án, chi bộ đã phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, vận động những người thuộc diện giải phóng mặt bằng đi đầu thực hiện. Cả 23 đảng viên trong diện này đều sẵn sàng để tổ công tác đến đo đạc, kiểm đếm trước, tạo thuận lợi cho việc triển khai tại khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà (áo xanh) cùng bà Phạm Thị Trọng (áo tím) xuống địa bàn tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: Tùng Lâm

Gắn bó nhiều năm với địa bàn, bà hiểu rằng việc phải tháo dỡ một phần hoặc rời ngôi nhà đã sinh sống lâu năm khiến không ít gia đình lo lắng. Có hộ nhiều thế hệ cùng chung sống, có người vừa ở vừa kinh doanh nên việc di dời còn kéo theo những thay đổi trong sinh hoạt và thu nhập.

Để tháo gỡ những băn khoăn ấy, chi bộ phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đến từng hộ trao đổi, có khi tranh thủ cả buổi tối, ngày nghỉ. Những kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được ghi nhận, chuyển đến phường để cơ quan chuyên môn xem xét, giải đáp.

“Gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thấu hiểu nhân dân và chia sẻ mọi nỗi niềm”, bà Trọng chia sẻ về kinh nghiệm vận động. Theo bà, tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, từ sự chủ động của mỗi đảng viên đến trách nhiệm đồng hành, giúp người dân giải quyết những khó khăn phát sinh.

Với bà Nguyễn Thúy Ngần, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Tó, việc thực hiện dự án còn gắn với những thay đổi trong chính cuộc sống gia đình. Ngôi nhà của bà thuộc diện phải bàn giao mặt bằng, với khoảng 15m² nhà đất bị ảnh hưởng. Dù phải tháo dỡ nhà và thu xếp lại nơi ở, bà vẫn chủ động thực hiện phương án, đồng thời tích cực tham gia vận động các hộ dân.

Bà Nguyễn Thúy Ngần, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Tó, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Nhiều năm làm công tác Mặt trận, bà Ngần hiểu rõ hoàn cảnh của các gia đình trong khu dân cư. Khi dự án triển khai, bà cùng các thành viên tổ công tác tiếp nhận những băn khoăn về nguồn gốc đất, diện tích sử dụng và chính sách bồi thường, phối hợp với cán bộ chuyên môn để giải thích, làm rõ từng vấn đề.

“Muốn người dân tin mình thì trước hết mình phải gần dân”, bà Ngần chia sẻ. Sự tin tưởng ấy được vun đắp từ những việc thường ngày, như thăm hỏi khi đau ốm, chia sẻ việc hiếu, việc hỷ hay cùng bà con chăm lo công việc chung của khu dân cư. Chính sự gắn bó ấy giúp bà hiểu những điều người dân còn trăn trở, từ đó lựa chọn cách trao đổi phù hợp khi vận động thực hiện dự án.

Kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc

Ông Cao Dân Chủ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 23, vẫn nhớ những băn khoăn của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng. Dù mong chờ tuyến đường được triển khai từ lâu, nhiều gia đình không khỏi lo lắng khi phải tháo dỡ một phần nhà ở, sửa chữa và bố trí lại không gian sinh hoạt.

Ông Cao Dân Chủ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 23, phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Ông kể, có trường hợp phần nhà nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến cả cầu thang và khu vệ sinh. Dù sau khi mở đường, ngôi nhà có thể có mặt tiền thuận lợi hơn, gia đình vẫn phải tính toán chi phí sửa chữa, sắp xếp lại những công trình thiết yếu. Theo ông Chủ, điều người dân quan tâm không chỉ là diện tích bị thu hồi hay mức bồi thường, mà còn là phần nhà còn lại có đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hay không.

Ông Cao Dân Chủ cùng lãnh đạo phường Thanh Xuân xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ảnh: Tùng Lâm

Trước những băn khoăn ấy, ông cùng các thành viên tổ công tác thường xuyên gặp gỡ, ghi nhận ý kiến và chuyển những vấn đề cần làm rõ đến phường. Với các trường hợp phức tạp, lãnh đạo địa phương, trong đó có Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Huy Cường, đã trực tiếp đối thoại, giúp các gia đình hiểu rõ hơn về chính sách, quyền lợi và từng bước yên tâm bàn giao mặt bằng.

Từ thực tế tham gia vận động, ông Chủ nhận thấy mỗi gia đình có những khó khăn riêng, đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp. Khi các kiến nghị được lắng nghe, giải đáp cụ thể, người dân có thêm cơ sở để thu xếp cuộc sống và thực hiện phương án giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai dự án, phường Thanh Xuân thành lập 6 tổ công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các lực lượng tại khu dân cư. Bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ tạm cư, tái định cư; đồng thời hỗ trợ 64 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí 320 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Xuân Nguyễn Xuân Hải ghi nhận những đóng góp của đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ Mặt trận trong quá trình thực hiện dự án. Với lợi thế am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân, họ không chỉ giúp bà con nắm rõ chủ trương, chính sách mà còn là cầu nối chuyển tải những khó khăn, nguyện vọng đến chính quyền.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ cơ sở cùng việc quan tâm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân đã góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận, giúp phường hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.