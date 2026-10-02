Những “người bản số” trên đỉnh Tà Chì Nhù

Tháng Chín, khi những triền núi Tà Chì Nhù “khoác” lên mình sắc hoa mật rồng tím biếc cả chân trời, cũng là lúc những cung đường lên núi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng đoàn du khách tìm về, háo hức chinh phục độ cao, ngắm “biển mây”, “săn” bình minh và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa đại ngàn. Đáng chú ý, không ít người biết đến Tà Chì Nhù từ những video ngắn trên mạng xã hội do chính những chàng trai người Mông địa phương thực hiện.

Ở đó, những người như Thào A Chinh - chủ tài khoản TikTok A Chinh Checkin, hay Thào A Páo - người sinh ra từ bản làng nhưng biết sử dụng nền tảng số để kể câu chuyện quê hương, đưa vẻ đẹp của Tà Chì Nhù đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Hạnh Phúc, những người dẫn đường như Thào A Chinh có lợi thế mà không phải hướng dẫn viên nào cũng có được. Đó chính là sự am hiểu địa hình và kinh nghiệm gắn bó lâu năm với núi. Họ biết cung đường thuận lợi, những đoạn dốc khó đi, thời điểm thích hợp để xuất phát, nơi có thể nghỉ chân hay ngắm mây, đón bình minh. Giờ đây, những kinh nghiệm ấy được chia sẻ trên mạng xã hội qua các video gần gũi, chân thực, góp phần đưa Tà Chì Nhù đến gần hơn với du khách.

Từ những video ghi lại cảnh sắc Tà Chì Nhù, hành trình leo núi, đời sống người dân đến những kinh nghiệm chuẩn bị đồ dùng, ăn uống, nghỉ ngơi, những “người bản số” đang biến trải nghiệm của mình thành những câu chuyện hấp dẫn về vùng đất.

Thào A Páo chia sẻ: “Chúng tôi kể câu chuyện về Tà Chì Nhù bằng những hình ảnh rất đời thường, là đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ lúc hoàng hôn, là đàn dê thong dong khi bình minh lên, hay cả “biển mây” bồng bềnh như chạm đến trời... Trước đây, chúng tôi quay bằng điện thoại nên ít người xem, sau này chúng tôi đầu tư flycam, học hỏi kinh nghiệm quảng bá, tôi còn tự học tiếng Anh trên mạng Internet để giao tiếp với khách nước ngoài. Sau nhiều lần dẫn khách, họ rất thích và chia sẻ câu chuyện của chúng tôi trên mạng xã hội, vì vậy, khách đến với chúng tôi cũng đông hơn”.

Từ người chỉ gắn bó với nương đồi và núi rừng, Thào A Páo từng bước học hỏi để trở thành người dẫn tour tự tin như hôm nay. Với mong muốn quảng bá quê hương, tạo sinh kế bền vững, anh không chỉ dẫn đường mà còn giới thiệu văn hóa địa phương, trở thành cầu nối đưa Tà Chì Nhù đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, A Páo còn tham mưu Đoàn Thanh niên xã xây dựng “Trạm dừng chân xanh”, bố trí thùng rác phục vụ thu gom rác thải của du khách. Từ mỗi suất ăn bán ra, anh trích 10.000 đồng từ lợi nhuận để hỗ trợ trẻ em vùng cao, không tính thêm vào chi phí của khách.

Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, “Trạm dừng chân xanh” đã chuyển gần 10 triệu đồng vào quỹ Đoàn Thanh niên xã để mua quà tặng trẻ em địa phương, đồng thời hướng tới hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mạng xã hội đang mở ra một cách quảng bá du lịch nhanh và rộng hơn bao giờ hết. Một video về Tà Chì Nhù được đăng tải có thể đến với hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người ở những nơi rất xa trung tâm xã Hạnh Phúc.

Đặc biệt, tháng Chín, khi hoa mật rồng trên đỉnh Tà Chì Nhù nở rộ, lượng du khách tìm đến tăng mạnh. Theo những người làm du lịch địa phương, riêng trong tháng này, các nhóm dẫn đường đã đồng hành với gần 30 đoàn khách chinh phục Tà Chì Nhù; có đoàn quy mô khoảng 500 người.

Anh Đặng Đình Thanh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi biết đến Tà Chì Nhù qua những hình ảnh trên tài khoản TikTok A Chinh Checkin. Thấy cảnh đẹp hấp dẫn, tôi chủ động liên hệ và tham gia tour. Đoàn gần 100 người cùng trải nghiệm ăn, nghỉ giữa lưng chừng núi, thưởng thức đặc sản địa phương và khám phá thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Đó là một trải nghiệm rất thú vị.”

Nếu những video trên TikTok là “cánh cửa” đưa du khách đến với Tà Chì Nhù, thì chính người dân địa phương đang tạo nên những trải nghiệm để giữ chân họ.

Tại khu vực Xà Hồ, người dân đã đầu tư dựng các lán nghỉ giữa núi phục vụ du khách. Cùng với đó, những món ăn từ gà đen, lợn bản thả rừng, dê núi, rau củ do người dân địa phương sản xuất, cũng dần trở thành những sản phẩm được du khách yêu thích. Mỗi bữa cơm giữa núi cao không chỉ giúp du khách thưởng thức hương vị bản địa, hiểu thêm đời sống vùng cao mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân từ chính những sản vật quen thuộc hằng ngày.

Chủ tài khoản TikTok Páo Mý chia sẻ: “Riêng đội vận chuyển đồ cho khách cũng thu được 500.000 đồng/chuyến. Tháng cao điểm này, một ngày vận chuyển được 4 - 5 chuyến, thu nhập tốt hơn rất nhiều so với làm nông nghiệp”.

Du lịch vì thế không còn là câu chuyện của riêng một vài người. Những chuyến đi lên núi đang tạo ra sự kết nối giữa nhiều dịch vụ và nhiều hộ dân, để giá trị từ cảnh quan, văn hóa và sản vật địa phương được giữ lại nhiều hơn trong cộng đồng.

Trước đây, để một điểm đến vùng cao được nhiều người biết đến, cần những hoạt động quảng bá quy mô, các chương trình xúc tiến hay những kênh truyền thông truyền thống. Thế nhưng, giờ đây, chỉ với chiếc điện thoại thông minh trong tay, người dân cũng có thể quảng bá hình ảnh quê hương hiệu quả.

Sự am hiểu về phong tục, tập quán, thời tiết, ẩm thực ấy tạo nên cách làm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương. Đó cũng là điều khiến khái niệm “người bản số” trở nên thú vị. Họ vẫn là những người con của bản làng, nhưng đã biết đưa câu chuyện của bản làng lên không gian số. Họ không chỉ tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội mà còn trở thành những người tạo ra nội dung, quảng bá quê hương và kết nối thị trường.

Đây cũng là định hướng được Đảng ủy xã Hạnh Phúc xác định tại Nghị quyết số 131-NQ/ĐU ngày 18/9/2026 về phát triển du lịch gắn với văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và xây dựng nền tảng số quảng bá điểm đến, phục vụ trải nghiệm du lịch giai đoạn 2026 - 2030. Từ định hướng đó, những người trẻ như A Chinh, A Páo đang từng bước tạo nên cách làm mới: phát huy hiểu biết bản địa, kỹ năng dẫn tour và công nghệ số để quảng bá quê hương, đưa du khách đến với Tà Chì Nhù.

Từ những video trên mạng xã hội đến những đoàn khách lên núi, câu chuyện Tà Chì Nhù đang cho thấy một điều: Khi người dân trở thành người kể chuyện quê hương, công nghệ số có thể đưa vẻ đẹp của Hạnh Phúc đi xa hơn, để du khách cùng tìm về nơi non cao, mây ngàn.