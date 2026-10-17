Những ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm tin giúp người nghèo vươn lên

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Tri ân nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước

Phát biểu tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2024-2026 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường xảy ra tại nhiều vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân, nhất là những gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình rơi vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha, trắng tay, mất đi toàn bộ cơ nghiệp tích góp cả đời chỉ sau một đêm; có làng xóm bị vùi lấp, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu cũng bị mất trắng, hàng trăm ngàn ngôi nhà cũng bị đổ sập.

Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trong những thời điểm đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lại được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Năm 2024, ngay sau bão Yagi, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại; năm 2025 tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả các trận thiên tai, bão lũ.

Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày thực hiện với hàng vạn ngày công của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang và nhân dân đã sửa chữa thần tốc 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Bên cạnh đó, chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội. Trong vòng chưa đầy hai năm, đã huy động gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa và hơn 2,7 triệu ngày công, xây mới, sửa chữa hơn 334 nghìn căn nhà. Mỗi mái ấm được dựng lên không chỉ giúp một gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Riêng năm 2024, Mặt trận các cấp đã vận động hơn 7.300 tỷ đồng; cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước đã xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh và hơn 313 nghìn lượt học sinh, sinh viên tới trường....

Cùng với chăm lo người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với người có công với cách mạng luôn được quan tâm. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương đã vận động được hơn 470 tỷ đồng. Chương trình tri ân người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức ngày 23/7 vừa qua đã huy động được gần 12.000 tỷ đồng (Tập đoàn Vingroup ủng hộ gần 11.000 tỷ đồng) để xây nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.

"Chương trình trân trọng tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm đại diện doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các văn nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế. Đằng sau 225 tấm gương ấy là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước. Đó là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; là tấm lòng của những cụ già trích tiền dưỡng già, của những em nhỏ mổ heo đất ủng hộ bạn vùng lũ; là ngày lương, phần thu nhập của công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, người lao động; là sự tận tụy thầm lặng của các đội, nhóm từ thiện" - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài xúc động chia sẻ; đồng thời khẳng định việc biểu dương không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu trong thời gian qua, mà còn nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và ý thức vì cộng đồng trong toàn xã hội.

Tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là đối với người nghèo và những người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam vận động.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, các tổ chức, cá nhân được biểu dương hôm nay sẽ là những hạt nhân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, kết nối sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi hành động trợ giúp, dù là nhỏ nhất; mỗi căn nhà Đại đoàn kết được dựng lên; mỗi suất học bổng được trao đi, mỗi sinh kế được trao tay đều sẽ là những ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm tin, giúp người nghèo tự tin vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Với tinh thần "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, Nghĩa đồng bào", chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước" - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.