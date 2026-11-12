Để hoàn thành sứ mệnh cao cả lãnh đạo đất nước phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Ảnh: chinhphu.vn

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên coi trọng sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, yêu cầu Đảng, Nhà nước phải chú ý huy động sức mạnh của nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ. Từ đó, Người xác định nhiệm vụ phòng, chống các căn bệnh nguy hiểm trên là của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhân dân luôn là lực lượng đông đảo trong xã hội, hiểu rõ được tình hình ở cơ sở, có khả năng phát hiện được những biểu hiện vi phạm, sai trái của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, nhân dân vừa là lực lượng cần được bảo vệ, đồng thời là lực lượng trực tiếp tham gia phát hiện, giám sát, ngăn chặn những hành vi sai phạm của cán bộ, đảng viên. Ngày 24/7/1962, khi nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở phải chủ động tuyên truyền, xây dựng cho nhân dân thái độ kiên quyết đấu tranh, phát hiện, tố giác những hành vi, việc làm bất liêm của các tổ chức, cá nhân. Người nói: “…Chúng ta phải phát động tư tưởng của quần chúng làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi” và qua đó: “Không để cho tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”.

Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cùng với sự tự giác, chủ động, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân phải thực hiện trách nhiệm, tình cảm của mình đối với Đảng, Nhà nước, cộng đồng, trong đó có chính bản thân, gia đình của mình. Người khẳng định Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Người xác định chế độ, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là của nhân dân, vì vậy nhân dân phải bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước của mình và “Ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm”. Người nhấn mạnh: Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải quan tâm, tạo thuận lợi để nhân dân đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Đảng. Người chỉ ra những yêu cầu, cách làm để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cũng như người dân cần thực hiện nhằm đem lại hiệu quả tích cực nhất cho nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Đảng. Như năm 1949, trong bài báo “Thuốc đắng dã tật nói thật mất lòng” đăng trên Báo Sự thật, Người viết: “Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ”.

Hơn 96 năm qua, những tư tưởng, lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả. Điển hình là trong hơn 40 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước đến nay, Đảng luôn có chủ trương, nghị quyết, giải pháp, cách làm để phát huy được sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhờ sự tích cực, đồng thuận, đồng hành của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực quan trọng này. Cụ thể, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Để hoàn thành sứ mệnh cao cả lãnh đạo đất nước phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra là Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, với sự ủng hộ, tham gia tích cực, hiệu quả của nhân dân. Nghị quyết của Đảng nêu rõ: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát của nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, từ cơ sở, chi bộ đảng. Đảng ta và các đồng chí lãnh đạo của Đảng luôn nhấn mạnh phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát của nhân dân và dựa vào nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí, trong đó yêu cầu cụ thể Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế để nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Muốn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt hiệu quả bền vững thì tư tưởng chỉ đạo và hành động phải kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Trước mắt, chúng ta cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, tháng 10/2026: Phải củng cố sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, trong đó cấp ủy phải tự kiểm tra từ phản ánh của nhân dân, bảo vệ người góp ý ngay thẳng. Việc lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý phải đi liền với trả lời, giải quyết; vấn đề chưa thể tiếp thu thì phải giải thích rõ và phải kiểm tra việc thực hiện cam kết với nhân dân, xem xét những bất cập được chỉ ra để sửa cách làm, hoàn thiện chính sách./.