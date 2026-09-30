Những ngôi trường khang trang ở Cà Mau được hình thành từ trụ sở dôi dư

Cổng Trường THCS Vương Hữu Nhơn. Ảnh: QM.

Tạo điều kiện dạy tốt, học tốt

Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông (xã Phước Long) rất phấn khởi khi được dạy và học ở ngôi trường mới khang trang, với đầy đủ trang thiết bị. Đây là ngôi trường được hình thành từ trụ sở dôi dư, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Phan Văn Khương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trước khi được đầu tư, nhiều hạng mục của trường đã có dấu hiệu xuống cấp, thiếu sân chơi, phòng bộ môn... Sau khi bàn giao một phần diện tích từ trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Phú Đông cũ, trường được đầu tư 8 phòng học, 3 phòng học bộ môn, 1 thư viện đạt chuẩn, 7 phòng hành chính quản trị và một số công trình phụ trợ. Qua tự đánh giá các tiêu chí sau khi được đầu tư trường đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Cổng Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông.

Khuôn viên Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông.

“Sau khi sáp nhập trường lớp, năm học mới Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông có 1 điểm chính, 2 phân hiệu và 2 điểm lẻ, với hơn 1.000 học sinh, 37 lớp. Nhân lực, vật lực của trường cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày. Có được ngôi trường mới khang trang cả thầy và trò, cùng phụ huynh học sinh đều phấn khởi, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm học, phấn đấu đạt thành tích cao hơn năm học trước”, ông Khương chia sẻ.

Học sinh hào hứng tham gia học tập.

Một tiết học tại Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông.

“Trường học khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ sân chơi, bãi tập, tôi thấy các em học sinh rất vui vẻ, hào hứng khi đến lớp, ít em vắng học ở nhà. Phòng học có đầy đủ trang thiết bị các em cũng tích cực phát biểu, học tập sôi nổi. Bản thân là giáo viên, tôi cũng cảm thấy vui và hãnh diện khi được dạy ở ngôi trường khang trang, với đầy đủ tiện nghi hỗ trợ thực hiện công tác chuyên môn”, thầy Lê Trường An, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông tâm sự.

Khuôn viên Trường THCS Vương Hữu Nhơn.

Tương tự, tại Trường THCS Vương Hữu Nhơn không khí dạy và học những tuần đầu năm học mới cũng diễn ra sôi nổi, do trường được đầu tư thêm một số hạng mục công trình từ trụ sở dôi dư.

“Trường được đầu tư, sửa chữa 16 phòng học và một số phòng chức năng. Đến nay các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chỉ còn thiếu một số trang thiết bị đi kèm, đang được khẩn trương lắp đặt”, ông Cao Quốc An, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Một tiết học tại Trường THCS Vương Hữu Nhơn.

Lãnh đạo Trường THCS Vương Hữu Nhơn cho biết thêm, sau khi sáp nhập trường có một điểm chính, một phân hiệu và 1 điểm lẻ, với 2.200 học sinh. Hiện tại, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Chương trình GDPT 2018 và dạy học 2 buổi/ngày. “Trường lớp được đầu tư khang trang chính là động lực để thầy và trò nhà trường càng thêm quyết tâm phấn đấu đạt được thành tích cao trong năm học mới”, ông An nói.

Cổng trường Mầm non Vĩnh Phú Đông.

Khuôn viên Trường Mầm non Vĩnh Phú Đông.

Nằm cạnh 2 ngôi trường kể trên là Trường Mầm non Vĩnh Phú Đông, cũng được đầu tư từ trụ sở dôi dư. Bà Trương Ngọc Sương, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, sau khi được bàn giao Khu thiết chế văn hóa (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) xã Vĩnh Phú Đông (cũ), trường được đầu tư mở rộng một số hạng mục như phòng bếp, phòng ăn, phòng chức năng, khu vui chơi ngoài trời, sân khấu… Qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, vui chơi và chăm sóc trẻ ngày càng tốt hơn.

Phòng ăn của Trường Mầm non Vĩnh Phú Đông.

Khu vui chơi ngoài trời của trường được lắp mái che.

“Lúc trước chưa có phòng ăn riêng, trường cho các bé ăn uống ngay ở khu vực phòng học nhiều thứ rất bất tiện, nay có phòng ăn riêng rộng rãi, có lắp máy lạnh, các bé rất hào hứng, ăn nhiều và nhanh hơn, việc quản lý, chăm sóc của giáo viên cũng tiện lợi. Nhìn thấy trường mới, khang trang đầy đủ phòng chức năng như thế phụ huynh cũng vui vẻ, đồng tình ủng hộ các hoạt động giáo dục của nhà trường”, bà Sương nói.

Vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục

Ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã có 16 trụ sở dôi dư, trong đó có 3 trụ sở đưa vào kế hoạch phương án đấu giá, 11 trụ sở đang thẩm định giá để cho thuê và tổ chức bán đấu giá và 2 trụ sở được chuyển công năng thành trường học là trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và Khu thiết chế văn hóa (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) xã Vĩnh Phú Đông (cũ) với diện tích khoảng 10.000m2.

Cụm 3 trường: Mầm non, Tiểu học, THCS Vĩnh Phú Đông nằm liền kề.

“Đảng bộ, chính quyền xã Phước Long nhận thức sâu sắc rằng, việc sắp xếp, mở rộng các trường học trên địa bàn không chỉ là nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, gắn với mục tiêu phát triển con người, vì sự phát triển bền vững của địa phương.

Khi có chủ trương của tỉnh, xã đã bàn giao các trụ sở dôi dư, phục vụ việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cụm trường Mầm non Vĩnh Phú Đông; Trường Tiểu học Vĩnh Phú Đông và Trường THCS Vương Hữu Nhơn. Đến thời điểm này các hạng mục sửa chữa, xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chuẩn bị khánh thành. Việc tận dụng trụ sở dôi dư xây dựng trường học được người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Sau khi sắp xếp cơ sở vật chất các trường được nâng lên, tạo thuận lợi trong công tác dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”, ông Thức chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Phước Long thông tin thêm, sau khi sáp nhập cơ sở giáo dục, trên địa bàn hiện có 5 trường: 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS. Cơ sở vật chất các trường cơ bản đáp ứng điều kiện dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

Dự án nâng cấp, mở rộng các điểm trường: Tiểu học Vĩnh Phú Đông; THCS Vương Hữu Nhơn và Mầm non Vĩnh Phú Đông có kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Đây được xem là dự án thí điểm của tỉnh Cà Mau trong việc tận dụng trụ sở dôi dư phục vụ giáo dục. Hiện tại, nhiều cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang được tỉnh cho chủ trương chuyển về cho các trường học nhằm nâng cấp, mở rộng đạt chuẩn quốc gia và đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.