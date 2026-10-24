Những ngôi sao Hollywood từng bái Lý Tiểu Long làm thầy

Trước khi trở thành biểu tượng võ thuật được cả thế giới ngưỡng mộ, Lý Tiểu Long từng trải qua giai đoạn chật vật tìm chỗ đứng tại Hollywood. Điều đáng kinh ngạc là trong những năm chưa được các hãng phim Mỹ trọng dụng, ông đã trở thành người thầy của hàng loạt ngôi sao đình đám, từ Steve McQueen, James Coburn đến những tên tuổi quyền lực phía sau máy quay.

Sau khi loạt phim truyền hình The Green Hornet kết thúc năm 1967, sự nghiệp diễn xuất của Lý Tiểu Long tại Mỹ rơi vào tình trạng bế tắc. Dù gây ấn tượng bằng những đòn thế nhanh như chớp trong vai Kato, ông vẫn khó vượt qua định kiến về diễn viên gốc Á tại Hollywood.

Trước khi trở thành huyền thoại võ thuật thế giới, Lý Tiểu Long từng gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm cơ hội diễn xuất tại Hollywood.

Bước ngoặt đến khi nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jay Sebring khuyến khích Lý Tiểu Long mở rộng hoạt động dạy võ cho giới nghệ sĩ. Thay vì chỉ giảng dạy tại võ đường, ông trực tiếp hướng dẫn những nhân vật nổi tiếng bằng các khóa học riêng. Một số tài liệu ghi nhận mức học phí lên tới 150 USD mỗi giờ, con số đáng kể vào cuối thập niên 1960.

Trong số học trò của Lý Tiểu Long, Steve McQueen là cái tên đặc biệt nổi bật. Ngôi sao của The Great Escape và Papillon vốn nổi tiếng với hình tượng đàn ông mạnh mẽ, bất cần trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi bước vào những buổi tập cùng Lý Tiểu Long, McQueen lại thể hiện tinh thần học hỏi nghiêm túc.

Steve McQueen là một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng từng theo học võ thuật với Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long từng đánh giá Steve McQueen có khả năng vận dụng võ thuật vào thực chiến rất tốt. Nam tài tử sở hữu sự quyết liệt, phản xạ nhanh và không ngại đối mặt thử thách. Mối quan hệ giữa hai người dần vượt khỏi phạm vi thầy trò, trở thành tình bạn gắn bó. Khi Lý Tiểu Long qua đời năm 1973, McQueen là một trong những người khiêng linh cữu tiễn biệt ông.

Một học trò nổi tiếng khác là James Coburn, tài tử từng xuất hiện trong The Magnificent Seven và The Great Escape. Nếu McQueen gây ấn tượng bởi bản năng chiến đấu, Coburn lại được Lý Tiểu Long đánh giá cao ở khả năng lĩnh hội tư tưởng võ học.

James Coburn không chỉ học võ mà còn đặc biệt ngưỡng mộ tư tưởng Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long.

Coburn đặc biệt quan tâm đến triết lý Triệt Quyền Đạo, trong đó đề cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng thay vì phụ thuộc vào những khuôn mẫu cố định. Ông dành nhiều thời gian tập luyện, trao đổi với Lý Tiểu Long về sự kết nối giữa tinh thần và cơ thể. Coburn cũng có mặt trong nhóm người khiêng linh cữu tại tang lễ của người thầy.

Không chỉ thu hút giới điện ảnh, Lý Tiểu Long còn khiến huyền thoại bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar say mê võ thuật. Khi còn thi đấu cho Đại học California tại Los Angeles, Abdul-Jabbar đã tìm đến học hỏi ông. Dù sở hữu chiều cao vượt trội, cầu thủ này vẫn phải rèn luyện sự linh hoạt, thăng bằng và tốc độ dưới sự hướng dẫn của Lý Tiểu Long.

Huyền thoại bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar từng được Lý Tiểu Long trực tiếp hướng dẫn võ thuật trước khi cả hai cùng xuất hiện trên màn ảnh.

Tình thầy trò sau đó được đưa lên màn ảnh trong Trò chơi tử thần. Màn đối đầu giữa Lý Tiểu Long và Abdul-Jabbar trở thành một trong những trường đoạn được người hâm mộ võ thuật nhớ đến nhiều nhất, đặc biệt bởi sự chênh lệch thể hình giữa hai người.

Chuck Norris cũng là gương mặt không thể bỏ qua. Khác với những học trò thông thường, Norris vốn đã là võ sĩ karate thành danh khi quen biết Lý Tiểu Long. Hai người thường trao đổi kỹ thuật, tập luyện và học hỏi lẫn nhau. Cuộc đấu giữa họ tại đấu trường Colosseum trong Mãnh Long Quá Giang năm 1972 sau này trở thành một trong những màn giao chiến kinh điển của điện ảnh võ thuật.

Màn giao đấu giữa Lý Tiểu Long và Chuck Norris trong Mãnh Long Quá Giang trở thành một trong những trận chiến kinh điển của điện ảnh võ thuật.

Đáng chú ý, sức ảnh hưởng của Lý Tiểu Long còn lan tới giới đạo diễn và biên kịch. Roman Polanski, đạo diễn của Chinatown và The Pianist, từng học võ với ông. Nữ diễn viên Sharon Tate cũng được Lý Tiểu Long hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu khi tham gia The Wrecking Crew.

Trong khi đó, biên kịch đoạt giải Oscar Stirling Silliphant không chỉ là học trò mà còn góp phần giúp Lý Tiểu Long tiếp cận những cơ hội diễn xuất mới. Thông qua loạt phim Longstreet, ông tạo điều kiện để huyền thoại võ thuật xuất hiện trên truyền hình và truyền tải tư tưởng Triệt Quyền Đạo tới khán giả Mỹ.

Không chỉ được các tài tử nổi tiếng tìm đến học võ, Lý Tiểu Long còn có ảnh hưởng đến nhiều đạo diễn, diễn viên và biên kịch Hollywood.

Ngoài những nhân vật kể trên, danh sách người từng tìm đến Lý Tiểu Long còn có ca sĩ Vic Damone, diễn viên James Garner và tài tử James Bond George Lazenby. Dù mức độ học tập, gắn bó khác nhau, họ đều góp phần cho thấy vị thế đặc biệt của ông trong giới giải trí.

Điều đáng nói là khi nhiều ngôi sao Hollywood đã công nhận tài năng của Lý Tiểu Long, các hãng phim lớn vẫn chưa sẵn sàng trao cho ông những vai chính tương xứng. Chỉ sau thành công của Đường Sơn đại huynh, Tinh Võ môn và Mãnh Long Quá Giang, Hollywood mới thực sự nhìn nhận sức hút toàn cầu của ngôi sao gốc Hoa.

Sau nhiều năm chật vật tại Hollywood, Lý Tiểu Long cuối cùng khẳng định vị thế ngôi sao võ thuật quốc tế bằng loạt tác phẩm ăn khách.

Từ người thầy đứng sau các tài tử nổi tiếng đến biểu tượng điện ảnh thế giới, Lý Tiểu Long đã tạo nên hành trình hiếm có. Di sản của ông không chỉ nằm ở những trận đấu trên màn ảnh mà còn ở việc đưa võ thuật phương Đông vượt qua rào cản văn hóa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ Hollywood.