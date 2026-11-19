Khi kỳ thi CSAT năm 2027 đang diễn ra, những câu chuyện về các 'ngôi sao' từng trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học đầy cam go lại thu hút sự chú ý trở lại. Từ một thần tượng hiện nay đã đỗ vào ĐH Sư phạm thuộc ĐH Nữ Ewha sau ba lần nỗ lực, cho đến các diễn viên và ca sĩ đạt điểm số cao, trong đó có người đạt 380 điểm trong kỳ thi CSAT, lọt vào top 5% thí sinh xuất sắc nhất, hãy cùng nhìn lại hành trình vượt qua những rào cản học thuật khắt khe của các 'ngôi sao' này.

Đỗ vào ĐH Nữ Ewha sau ba lần thi nhờ 'niềm tự hào STEM': Kim Yu Yeon, thần tượng "giỏi thi cử"

Kim Yu Yeon, thành viên nhóm nhạc tripleS, là một thần tượng tích cực, người đã trúng tuyển vào khoa Giáo dục Khoa học tại ĐH Nữ sinh Ewha thông qua kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức, thành quả mà cô đạt được sau ba lần nỗ lực. Là cựu học sinh trường Trung học Nữ sinh Sehwa, một trường tư thục tự chủ, nằm trong "Khu học chánh số 8" danh giá tại Gangnam, cô đã thẳng thắn chia sẻ về hành trình thi đại học của mình trên kênh YouTube của nhà sáng tạo nội dung Mimiminu.

Từ nhỏ, Kim Yu Yeon đã bộc lộ năng khiếu vượt trội ở các môn Xã hội, từng giành giải thưởng trong các kỳ thi tiếng Anh và sáng tác văn học bằng tiếng Hàn. Dẫu vậy, cô vẫn chọn theo khối Tự nhiên khi lên trung học. Ngay cả khi điểm số trong bài thi toán "Loại A" đầy thử thách trở thành rào cản, cô vẫn kiên định với quyết định ban đầu của mình. "Nhiều người xung quanh khuyên tôi nên chuyển sang khối Xã hội, họ bảo rằng làm vậy thì tôi có thể đỗ vào các trường đại học hàng đầu như ĐH Yonsei hay ĐH Hàn Quốc (Korea University). Nhưng lúc đó, tôi mang trong mình 'niềm tự hào của một học sinh khối Tự nhiên', chính điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục cố gắng cho đến tận lần thi thứ ba", Kim Yu Yeon hồi tưởng.

Năm 2021, Kim Yu Yeon, người nhập học ĐH Nữ sinh Ewha vào đúng giai đoạn được gọi là "thế hệ COVID-19" đã tự hỏi trong một giờ học tiếng Anh trực tuyến: "Tại sao mình lại ép bản thân học một thứ mà mình chẳng hề hứng thú chút nào?". Sau đó, khi xem một bộ phim tài liệu về nhóm nhạc K-pop BLACKPINK, cô nhớ lại ước mơ thời thơ ấu và quyết định tham gia thử giọng, từ đó mở ra con đường trở thành một thần tượng.

Sau khi ra mắt cùng nhóm nhạc tripleS, cô đã thu hút sự chú ý nhờ việc đưa ra những lời khuyên thiết thực cho các học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi CSAT. Trong một buổi phát trực tiếp với người hâm mộ, Kim chia sẻ: "Chẳng có phép màu nào giúp bạn đột nhiên tập trung cao độ chỉ 100 ngày trước kỳ thi rồi đạt kết quả xuất sắc cả. Tuy nhiên, nếu bạn đã kiên trì học tập đều đặn, điểm số của bạn chắc chắn có thể thay đổi". Cô còn gợi ý cụ thể về các giáo viên và phương pháp học tập cho nhiều môn khoa học khác nhau. Một video ngắn trên YouTube ghi lại khoảnh khắc này đã đạt 4,12 triệu lượt xem, cùng 110.000 lượt thích. Nhiều khán giả đã bình luận: "Đây là lần đầu tiên, mình thấy một thần tượng đưa ra những lời khuyên cụ thể và hữu ích đến vậy".

Kim Yu Yeon đã chứng minh rằng, năng lực học tập của cô vẫn sắc bén như ngày nào. Cuối tháng trước, cô xuất hiện trên kênh YouTube "Mimiminu" và giải quyết các câu hỏi hóc búa trong phần thi tiếng Hàn của đề thi thử tháng Chín, chuẩn bị cho kỳ thi CSAT năm 2027. Với lời giải thích rằng, "cần phải phân biệt rõ giữa tình huống trong thơ và các phép ẩn dụ được sử dụng", cô đã nhận diện chính xác những "cạm bẫy" do người ra đề đặt ra, cho thấy kỹ năng giải quyết vấn đề của cô không hề thua kém các học sinh đang ôn thi đại học hiện nay.

Đạt hạng 5 toàn trường và giành 380 điểm trong kỳ thi CSAT: Han Ga In, một "học sinh gương mẫu" đích thực

Han Ga In (tên khai sinh là Kim Hyun-joo) là một ngôi sao nổi tiếng với thành tích đạt điểm rất cao trong kỳ thi CSAT. Trong kỳ thi với tổng điểm tối đa là 400, cô đã đạt 380 điểm, nghĩa là cô chỉ làm sai một vài câu hỏi trên tất cả các môn thi.

Vào thời điểm đó, kết quả thi CSAT của cô thấp hơn so với những gì cô thường đạt được trong các kỳ thi thử. Vì vậy, thay vì theo học ngành Y như dự định ban đầu, cô đã chọn vào khoa Quản trị Du lịch, ĐH Kyung Hee. Năm 2022, khi tham gia chương trình Circle House trên đài SBS, Han Ga In chia sẻ: "Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi tháng một lần, tôi vẫn mơ thấy mình đang đi thi CSAT". Cô nói thêm: "Năm đó, đề thi có phần dễ hơn một chút. Tôi nghĩ, đó là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi khi còn trẻ, bởi phải chịu áp lực vô cùng lớn, cùng với gánh nặng khi cả tương lai mà mình đã dày công chuẩn bị suốt nhiều năm lại được quyết định chỉ trong một ngày duy nhất".

Han Ga In không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi CSAT mà còn là một học sinh gương mẫu, luôn nằm trong top 5 toàn trường khi còn theo học tại trường Trung học Nữ sinh Baehwa. Sự tận tụy của cô thực sự đáng nể. Cô thậm chí còn chuyển đến sống tại một "gosiwon" (phòng trọ kiêm nơi học tập nhỏ, giá rẻ) gần trường để tránh lãng phí 30 đến 40 phút di chuyển mỗi ngày. Vào năm cuối trung học, cô đã tham gia chương trình Thử thách! Chuông Vàng (Challenge! Golden Bell) trên kênh KBS1 và lọt vào vòng 14 thí sinh cuối cùng.

Năm ngoái, giáo viên chủ nhiệm thời trung học của Han Ga-in đã xuất hiện trên kênh YouTube Free Woman Han Ga-in của cô và chia sẻ: "Cô ấy là kiểu học sinh không bao giờ ngủ gật trong giờ học". Thầy cũng cho biết thêm rằng, cô đạt kết quả rất tốt môn Tiếng Hàn – môn học do chính thầy giảng dạy.

Giáo viên này còn dành lời khen ngợi: "Thời đó, trường có ba lớp theo khối Tự nhiên, và cô ấy đã xuất sắc giành vị trí đứng đầu trong cả ba lớp đó". Khi Han Ga In khiêm tốn đáp lại: "Có một bạn học thực sự rất thông minh, bạn ấy luôn đứng ở vị trí thứ nhất", thì thầy giáo liền nói: "À, nhưng cũng có những lúc chính em (Hyun-ju) đã giành lấy vị trí dẫn đầu đó từ bạn ấy đấy", tạo nên một khoảnh khắc vô cùng ấm áp.

Vượt qua bệnh viêm tai giữa và áp lực khủng khiếp để lọt vào top 5% trong kỳ thi CSAT: Kyuhyun - "Thần tượng thông minh" đời đầu

Kyuhyun, thành viên nhóm nhạc Super Junior, cũng là một trong những 'ngôi sao' đạt điểm số cao trong kỳ thi CSAT. Sau khi tham gia kỳ thi này, anh đã theo học tại khoa Âm nhạc hậu hiện đại của ĐH Kyung Hee.

Việc học tập của Kyuhyun chịu sự quản lý nghiêm ngặt từ cha anh, người vốn điều hành một trung tâm luyện thi tư nhân (hagwon). Năm ngoái, khi xuất hiện trong chương trình Salon Drip 2 trên kênh YouTube TEO, Kyuhyun tiết lộ: “Trong suốt những năm đi học, tôi liên tục bị nhắc nhở rằng: Nếu con không đỗ đại học, trung tâm của chúng ta sẽ phá sản”. Anh chia sẻ thêm: “Tôi đã học tập dưới áp lực từ kỳ vọng của các giáo viên, cha tôi và chính trung tâm luyện thi đó”.

Năm 2016, trong chương trình phát thanh Kim Shin-young’s Noon Song of Hope trên đài MBC FM4U, Kyuhyun đã trả lời câu hỏi từ người dẫn chương trình Kim Shin-young, người hỏi rằng: "Tôi nghe nói điểm thi CSAT của bạn nằm trong top 5%?" bằng cách xác nhận: "Tôi đã được nhận vào đại học nhờ vào kết quả kỳ thi CSAT đó. Có lẽ, cha tôi đã vô tình tiết lộ điểm số này trong một buổi phỏng vấn".

Trong thời đi học, Kyuhyun từng giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi toán học và các kỳ thi Olympic. Dù gặp khó khăn trong phần thi nghe môn Tiếng Anh tại kỳ thi CSAT do bị viêm tai giữa đúng vào ngày thi, anh vẫn đạt điểm số cao, nằm trong top 5%, giúp anh giành được suất vào đại học. Trong suốt quãng thời gian hoạt động với tư cách là một thần tượng, anh vẫn cân bằng tốt giữa công việc và việc học, hoàn thành đầy đủ các tín chỉ theo yêu cầu. Cuối cùng, anh đã tốt nghiệp sau khi nộp khóa luận cùng một hồ sơ năng lực (portfolio) tập trung vào các chủ đề liên quan đến chính sự nghiệp của mình, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ các giáo sư.