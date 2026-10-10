Những ngôi nhà nổi tiếng trong văn chương phương Tây

Mặt tiền nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.

Nổi tiếng nhờ bộ phim Người tình có 2 căn nhà cổ là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nằm bên dòng sông Sa Giang (ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) và nhà cổ Bình Thủy (ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) khi được chọn làm bối cảnh quay bộ phim này. Hai ngôi nhà cổ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông du khách trong và ngoài nước.

Nổi tiếng nhờ chuyện tình không biên giới

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê do ông Huỳnh Cẩm Thuận cho xây dựng năm 1895, trùng tu năm 1917. Sau này, người con trai út của ông là Huỳnh Thủy Lê thừa kế. Ông là nhân vật trong tiểu thuyết tự truyện nổi tiếng Người tình của nữ văn sĩ Marguerite Duras. Khi chuyển thể thành phim, bối cảnh trong phim là cảnh ở Sa Đéc và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, Sài Gòn xưa.

Chuyện tình không biên giới này bắt đầu từ sự tình cờ quen biết trên chuyến phà Mỹ Thuận giữa cô nữ sinh phương Tây có hoàn cảnh gia đình khó khăn và chàng công tử nhà giàu quê Sa Đéc. Câu chuyện tình có cái kết buồn là cô nữ sinh lên tàu về Pháp sau khi chứng kiến đám cưới môn đăng hộ đối của người tình.

Đến nay, ngôi nhà này vẫn lưu giữ hình ảnh, thông tin về gia đình ông Huỳnh Thủy Lê, cũng như những hình ảnh, câu chuyện tình nổi tiếng thế giới này. Năm 2009, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được xếp hạng Di tích cấp quốc gia, trở thành điểm tham quan thu hút đông du khách quốc tế nhờ câu chuyện tình kỳ lạ được viết trong tiểu thuyết tự truyện nổi tiếng khắp thế giới này.

Điều thú vị là du khách có thể đăng ký lưu trú tại đây để trải nghiệm không gian kiến trúc cũng như nét văn hóa truyền thống đã được lưu giữ hơn trăm năm.

Một điểm đến không thể bỏ qua với những người từng xem phim hoặc đọc tác phẩm Người tình là ngôi nhà cổ Bình Thủy. Nhà cổ Bình Thủy được Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam tặng bảng vàng top 100 điểm đến ấn tượng Việt Nam vào năm 2013; năm 2015 được vào top “ASEAN Favorite Destination” (điểm đến yêu thích tại khu vực ASEAN).

Ngôi nhà cổ này thuộc sở hữu của gia tộc họ Dương. Nhờ kiến trúc độc đáo mà ngôi nhà cổ này được chọn làm bối cảnh của phim Người tình và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như: Những nẻo đường phù sa, Người đẹp Tây Đô, Con nhà nghèo…

Nơi đây lưu lại những hình ảnh, thông tin diễn viên cũng như bút tích của người đạo diễn nổi tiếng trong phim Người tình. Đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud từng ở trong ngôi nhà này để chỉ đạo những cảnh quay trong bộ phim Người tình. Theo chia sẻ của đạo diễn Jean-Jacques Annaud, nội thất của ngôi nhà đã nâng thêm giá trị cho bộ phim. Những ngày ở tại nhà cổ Bình Thủy là những ngày rất đẹp trong cuộc đời làm phim của ông.

Thu hút bởi kiến trúc độc đáo

Những ngôi nhà cổ trên không chỉ nổi tiếng nhờ trở thành bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng của phương Tây mà còn vì giá trị kiến trúc độc đáo và những cổ vật quý hiếm dùng làm nội thất và trang trí trong ngôi nhà.

Nhà cổ Bình Thủy (thành phố Cần Thơ).

Trong đó, nhà cổ Bình Thủy là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ngôi nhà được xây dựng lần đầu tiên vào cuối thế kỷ XIX và được xây dựng mới vào những năm đầu thế kỷ XX. Chủ nhân là ông Dương Chấn Kỷ, thương gia trí thức giàu có và là điền chủ có óc mỹ thuật, thích tìm tòi cái mới, cái lạ của trào lưu Tây phương đang thịnh hành lúc bấy giờ. Căn nhà được xây dựng với sự giao thoa giữa 2 nền văn hóa Đông - Tây, bên ngoài là kiến trúc phương Tây, bên trong là mỹ thuật truyền thống và văn hóa phương Đông.

Trải qua 2 cuộc chiến tranh, nhiều công trình xung quanh nhà cổ này bị bom đạn tàn phá nhưng nhà thờ chính may mắn vẫn còn nguyên vẹn, được các thế hệ nhà họ Dương nối tiếp nhau gìn giữ. Rào cổng ngôi nhà được xây dựng kiên cố theo kiểu dinh thự Pháp. Sân phủ thờ khá rộng, lát gạch Tàu, trồng nhiều loại hoa cảnh quý. Có 4 thang lên nhà chính, cửa gỗ lá sách theo phong cách Art - Nouveau, một nghệ thuật trang trí châu Âu thịnh hành vào đầu thế kỷ XX với vòm cửa hình vòng cung, cột gạch vuông được đắp nổi hoa văn, dây lá nho, con sóc. Nhà trước gồm 5 gian dùng làm nơi tiếp khách, được trang trí theo phong cách Tây Âu. Nền nhà được lát gạch bông nhập từ Pháp, trần đóng plafond, trang trí hoa văn, đèn treo Tây Âu, bộ bàn ghế gỗ được chế tác theo kiểu LOUIS XV, lavabo rửa mặt bằng men sứ trắng hoa xanh.

Ngăn cách nhà trước và nhà giữa là hệ thống bao lam và liên ba bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ theo lối kiến trúc cổ đậm chất Nam Bộ như: mai, lan, cúc, trúc, sen, tùng, lộc… Nhà giữa có 5 gian, 3 gian trong làm nơi thờ tự với cách bài trí thuần Việt gồm: bàn hương án, khánh thờ, liễn đối… đều bằng gỗ khảm xà cừ. Bộ khung nhà theo kiến trúc thường thấy ở Nam Bộ thời xưa. Kiến trúc ngôi nhà cho thấy sự giao thoa văn hóa Đông - Tây được chọn lọc, tiếp thu và vận dụng một cách tài tình, hợp lý tạo cho di tích phong cách riêng sang trọng nhưng vẫn gần gũi, hài hòa giữa khung cảnh làng quê.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tạo ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo. Ban đầu, nhà được xây theo kiểu 3 gian truyền thống của miền Nam. Khi trùng tu lại, bề ngoài ngôi nhà thay đổi là ngôi biệt thự kiểu Pháp nhưng bên trong vẫn giữ khung gỗ với kiến trúc mang đậm màu sắc Trung Hoa. Kiến trúc ngôi nhà pha trộn hài hoa của 3 phong cách kiến trúc: Pháp, Việt, Hoa. Điểm ấn tượng của ngôi nhà này là nền nhà được lát gạch men nhập khẩu từ Pháp. Gian nhà giữa, nền nhà làm trũng hơn mang yếu tố phong thủy: tiền tài chảy về chỗ trũng.

Ấn tượng khi tham quan những ngôi nhà cổ Bình Thủy, Huỳnh Thủy Lê còn bởi bên trong những ngôi nhà này vẫn lưu giữ nhiều hiện vật, đồ nội thất quý có tuổi đời hàng thế kỷ. Ở nhà cổ Bình Thủy có những bộ bàn ghế xuất xứ từ Vân Nam (Trung Quốc) với mặt bàn bằng đá cẩm thạch, vân xanh, chùm đèn bạch đăng thế kỷ XVIII, cặp đèn treo thế kỷ XIX, 1 máy hát đĩa của Pháp…