Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhiều bệnh nhân đột quỵ được gia đình cho sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn trước khi đưa đến bệnh viện vì tin thuốc có thể giúp người bệnh tỉnh lại. Thực tế, việc này có thể làm chậm quá trình cấp cứu và điều trị.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu thăm khám cho bệnh nhân uống An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ. Ảnh nguồn Bệnh viện 108

Ngộ nhận phổ biến nhất là An cung có thể phòng ngừa đột quỵ. Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định người dân không nên tự mua và sử dụng thuốc với mục đích dự phòng. Đây là thuốc Đông y cần được dùng đúng chỉ định, dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là không phải mọi trường hợp đột quỵ đều giống nhau. Đột quỵ có thể do nhồi máu não hoặc xuất huyết não và việc xác định thể bệnh cần dựa vào thăm khám, chẩn đoán hình ảnh tại cơ sở y tế. Người không có chuyên môn không thể tự phân biệt để lựa chọn thuốc phù hợp.

Trong khi đó, với đột quỵ cấp, thời gian có ý nghĩa quyết định. Bộ Y tế dẫn thông tin từ các cơ sở điều trị cho thấy người bệnh nhồi máu não nếu còn trong “giờ vàng” có thể được xem xét điều trị tái thông mạch bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc các phương pháp phù hợp.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như mép miệng lệch, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nói lắp, rối loạn thị lực hay mất thăng bằng đột ngột, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Bộ Y tế cũng khuyến cáo không tự ý cho người bệnh uống thuốc, không cạo gió, chích máu hoặc cho ăn uống trong lúc chờ cấp cứu.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục cảnh báo về thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không rõ nguồn gốc, trong đó có nguy cơ sản phẩm được quảng cáo quá mức trên mạng xã hội. Người dân cần kiểm tra nguồn gốc, tình trạng lưu hành và không xem bất kỳ sản phẩm nào như một “thần dược” thay thế cấp cứu y tế.