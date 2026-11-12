Những nghĩa cử cao đẹp thắp sáng tinh thần tuổi trẻ

Dũng cảm vượt lên nỗi sợ hãi

Sáng 4/11/2026, tại khu vực cầu Rào Trổ, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện em L.M.H (SN 2012, trú tại xã Kỳ Lạc) bị đuối nước giữa dòng chảy xiết, anh Trần Đình Trọng (Đoàn viên Chi đoàn Tiến Thượng) và anh Nguyễn Xuân Hải (Đoàn viên Chi đoàn Mỹ Tân) đã lập tức nhảy xuống sông cứu người. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, em H được đưa lên bờ an toàn.

Ghi nhận nghĩa cử này, ngày hôm qua (11/11), thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 2 Đoàn viên trên. Đồng thời, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng trao Bằng khen biểu dương hành động cứu người của 2 Đoàn viên.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn đồng thời trao tặng Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho 2 Đoàn viên.

Tại Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền (Đoàn viên Chi đoàn giáo viên trường Mầm non Phú Sơn) cũng khiến nhiều người xúc động bởi hành động quên mình cứu học trò. Trong lúc đón trẻ tại điểm trường Tân Lâm, phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc xe tải đang đi tới, cô Hiền lập tức lao ra đưa cháu bé khỏi nguy hiểm. Học sinh được an toàn nhưng cô bị thương nặng.

Ít ai biết, đằng sau nghĩa cử ấy là hoàn cảnh không ít khó khăn. Là mẹ đơn thân, cô Hiền đang nuôi hai con nhỏ.

Hành động của cô cho thấy tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên không chỉ thể hiện trên bục giảng mà còn được khẳng định trong những thời khắc sinh tử. Ngày 28/9/2026, cô Hiền được Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Một tấm gương khác là Đại úy Nguyễn Hữu Đạo (cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường An Phú) tỉnh Gia Lai. Trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, sáng 8/3, đồng chí Đạo nghe tiếng động lạ phát ra từ khu vực ao gần nhà văn hóa thôn. Khi đến kiểm tra, anh phát hiện hai cháu nhỏ đang chới với dưới ao nên lập tức lao xuống cứu.

Sau khi đưa được hai cháu L.V.T.Đ (6 tuổi) và L.T.L (4 tuổi) lên bờ, thấy một cháu có dấu hiệu yếu sức, anh Đạo nhanh chóng sơ cứu, đồng thời tìm người thân đưa các cháu đến cơ sở y tế kiểm tra. Với hành động kịp thời này, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo được Trung ương Đoàn trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo được tặng Bằng khen và huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì hành động cứu hai cháu nhỏ thoát nạn đuối nước. (Ảnh: Trần Hiếu)

Bản lĩnh người trẻ trong khoảnh khắc sinh tử

Không chỉ trong những tình huống đuối nước, tinh thần dấn thân cứu người còn được thể hiện qua hành động của sinh viên Nguyễn Lê Tú, Đại học Bách khoa Hà Nội, khi tham gia cứu nạn trong vụ cháy nhà cao tầng trên phố Lĩnh Nam (Hà Nội) chiều 24/3.

Nhớ lại thời điểm đó, Tú cho biết, trên đường đi tập gym về, nam sinh phát hiện một ngôi nhà cao tầng bốc cháy, khói đen cuồn cuộn. Nghĩ bên trong có thể còn người mắc kẹt, Tú lập tức tìm cách tiếp cận hiện trường.

Theo hướng dẫn của người dân, Tú chạy sang công trình đang xây dựng bên cạnh, tiếp cận ngôi nhà từ mái. Tại đây, nam sinh phối hợp với những người có mặt giữ thang, hỗ trợ hai người lớn thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi biết trong nhà vẫn còn phụ nữ và trẻ em, Tú tiếp tục bám thang, vượt qua mái tôn để tìm đường vào bên trong. Khói dày đặc, không gian tối om, sức nóng khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Nam sinh cùng người nhà nạn nhân tìm cách tiếp cận khu vực các nạn nhân đang ẩn náu.

Khi lực lượng cứu hộ có mặt, Tú tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, giúp tiếp cận những phụ nữ và trẻ em đang trốn trong nhà tắm, đưa họ ra ngoài an toàn.

Chia sẻ về quyết định lúc đó, Tú nói: “Em mong sao cứu được người, không nghĩ đến tính mạng của mình”.

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Ghi nhận hành động dũng cảm, Trung ương Đoàn trao tặng Tú Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và khen thưởng nam sinh.

Đánh giá về hành động này, anh Nguyễn Minh Triết (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn) cho rằng, việc làm của Nguyễn Lê Tú là nghĩa cử giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần dấn thân, trách nhiệm của sinh viên Bách khoa nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

Anh mong muốn nhà trường, tổ chức Đoàn – Hội tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Để lòng dũng cảm đi cùng kỹ năng

Từ câu chuyện của Tú, Trung ương Đoàn cũng gửi gắm thông điệp tới sinh viên cả nước: “Hãy dùng tri thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ để hành động thiết thực, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn”.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhấn mạnh việc phát triển rộng khắp phong trào “Thanh niên tình nguyện”, khuyến khích thanh niên có mặt tại những địa bàn khó khăn, những tình huống cấp thiết. Tinh thần tình nguyện cũng cần được mở rộng từ các chiến dịch theo kế hoạch thành ý thức thường trực trong mỗi bạn trẻ.

Để tinh thần ấy trở thành hành động thiết thực, tổ chức Đoàn, Hội cần tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động trải nghiệm thực tế, diễn tập tình huống khẩn cấp cần được tổ chức thường xuyên, gắn với điều kiện tại trường học và khu dân cư.

Việc phối hợp với lực lượng Công an, các trung tâm đào tạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cuộc thi kỹ năng an toàn, xây dựng đội thanh niên xung kích tại trường đại học, phổ thông cũng là những giải pháp cần được chú trọng.

Bởi trong những tình huống bất ngờ, một hành động nhanh chóng có thể cứu sống một con người. Nhưng để sự dấn thân thực sự phát huy hiệu quả, lòng nhân ái cần song hành với tri thức, bản lĩnh và kỹ năng ứng phó.

Những câu chuyện trên cho thấy, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người khác vẫn luôn hiện hữu trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, lòng dũng cảm cần được trang bị bằng kiến thức và kỹ năng để hành động đúng cách, hạn chế rủi ro cho bản thân và người gặp nạn.