Những nghệ sĩ nổi tiếng thăng hoa cùng 'Bản giao hưởng Hà Nội'

Chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. (Ảnh: VT)

“Bản giao hưởng Hà Nội” có chủ đề "Dòng chảy Thăng Long" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố Vì hòa bình. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng nhiều nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng, được truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 1, mang đến bức tranh âm nhạc hào hùng, sâu lắng và trữ tình dành cho khán giả Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn trong chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji. (Ảnh: HAA)

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc Lê Bằng, chương trình được cấu trúc thành 3 chương: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”, lần lượt gợi mở lịch sử, tâm hồn và khát vọng tương lai của thành phố. Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng, cùng góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều lớp lang mà vẫn thống nhất.

Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh biểu diễn ca khúc "Sẽ về Thủ đô" của cố nhạc sĩ Huy Du. (Ảnh: VT)

Khí phách và tinh thần Hà Nội qua âm nhạc

Trong những tiết mục để lại dấu ấn, ca khúc “Sẽ về Thủ đô” của nhạc sĩ Huy Du qua tiếng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là một điểm nhấn giàu cảm xúc. Với chất giọng trầm ấm, cách xử lý tiết chế, anh đã làm nổi bật nỗi nhớ thành phố quê hương của người Hà Nội ra đi kháng chiến cùng niềm tin, hẹn ước ngày trở về chiến thắng trong những năm tháng chiến tranh gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược.

Ý nghĩa của tiết mục được nối dài qua phần đệm piano do Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương là con trai cố nhạc sĩ Huy Du trực tiếp đảm nhiệm. Tác phẩm của người cha vang lên cùng tiếng đàn của người con tạo nên một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa các thế hệ, để di sản âm nhạc tiếp tục được gìn giữ và sống trong đời sống hôm nay.

Hai ca sĩ Nguyễn Khắc Hòa-Trần Nguyễn Kim Ngân song ca bài "Người Hà Nội" của cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. (Ảnh: HAA)

Nếu “Sẽ về Thủ đô” gợi niềm mong đợi ngày trở lại thì bài hát “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đưa khán giả đến với khí phách và vẻ đẹp tinh thần của thành phố. Qua phần song ca của cặp ca sĩ Nguyễn Khắc Hòa-Trần Nguyễn Kim Ngân biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, ca khúc tiếp tục khẳng định sức sống qua năm tháng của một tác phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn của người Hà Nội quả cảm mà đầy chất hào hoa, lãng mạn.

Nguyễn Khắc Hòa còn thể hiện bài hát “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, đưa chương trình từ âm hưởng hào hùng sang sắc thái trữ tình hơn. Hai tác phẩm với hai màu sắc khác nhau tạo nên sự liên kết, khắc họa Hà Nội vừa là biểu tượng của lịch sử, vừa là miền ký ức riêng tư của mỗi người.

Ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc "Hà Nội của tôi" của nhạc sĩ Tiến Minh. (Ảnh: HAA)

Với ca khúc “Hà Nội của tôi” của nhạc sĩ Tiến Minh, ca sĩ Phạm Thu Hà đem đến một sắc thái mềm mại, thanh thoát. Giọng hát trong trẻo, giàu chất trữ tình của cô hòa quyện cùng tiếng violin của Nguyễn Thiện Minh, tạo nên không gian âm nhạc tinh tế, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Hà Nội hiện lên không chỉ qua những trang sử hào hùng mà còn từ những rung động đời thường, điều làm nên sự gần gũi và sức sống lâu bền của các ca khúc viết về thành phố.

Những thanh âm làm nên chân dung thành phố

Có những ca khúc về Hà Nội đã đi cùng nhiều thế hệ. Khi được đặt trong không gian giao hưởng và thể hiện qua cá tính của những nghệ sĩ, các giai điệu quen thuộc lại mở ra những sắc thái mới, ở đó có hào khí lịch sử, tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin vào tương lai phát triển của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Nghệ sĩ đàn nhị Hải Đăng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tác phẩm hòa nhạc "Dòng chảy Thăng Long" của nhạc sĩ Lê Bằng dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji. (Ảnh: HAA)

Hành trình đó tiếp tục với những bản hòa âm kết nối qua từng giai đoạn, từ tác phẩm: “Dòng chảy Thăng Long” - chủ đề xuyên suốt chương trình của nhạc sĩ Lê Bằng đến “Thăng Long ngàn năm hội tụ” của nhạc sĩ Hà Trung, trong đó có phần trình diễn nhị của Hải Đăng, gợi nhắc chiều sâu văn hóa của vùng đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Trong khi đó, “Hướng về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương được thể hiện qua piano Nguyễn Thị Mỹ Dung, cello Trần Hồng Nhung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nhạc phẩm “Hà Nội mùa Thu” của nhạc sĩ Vũ Thanh qua tiếng hát Trần Nguyễn Kim Ngân đã tạo nên những khoảng lắng cảm xúc, làm giàu thêm sắc thái trữ tình.

Ca sĩ Phạm Thu Hà biểu diễn cùng các ca sĩ: Nguyễn Khắc Hòa, Trần Nguyễn Kim Ngân, Trường Linh. (Ảnh: HAA)

“Bản giao hưởng Hà Nội” mở ra không gian tươi sáng và niềm tin vào một tương lai phát triển qua tác phẩm “Truyền thuyết Hồ Gươm” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến do Trường Linh biểu diễn, tiếp nối cùng hai bản “Overture Mùa Xuân thế kỷ” của nhạc sĩ Hoàng Cương và “Hà Nội niềm tin hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Khi giai điệu cuối vang lên, khán giả đã đứng dậy hòa giọng cùng nghệ sĩ trong những tràng vỗ tay kéo dài, thể hiện sự kết nối giữa sân khấu và khán phòng trong một tình yêu chung với Hà Nội.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ, đại biểu khách mời trong đêm nhạc "Bản giao hưởng Hà Nội". (Ảnh: HAA)

“Dòng chảy Thăng Long” không chỉ là chủ đề của một đêm nhạc mà còn là sợi chỉ kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội qua âm nhạc. Sự kết hợp giữa những ca khúc đi cùng năm tháng với các giọng ca thuộc nhiều thế hệ và ngôn ngữ giao hưởng cho thấy khả năng làm mới những di sản âm nhạc mà không đánh mất giá trị cốt lõi. “Bản giao hưởng Hà Nội” thật sự đã trở thành món quà nhiều ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, lan tỏa hình ảnh một Thủ đô nghìn năm văn hiến, hiện đại, vì hòa bình, biết trân trọng lịch sử và tự tin hướng tới tương lai.