Những nghệ sĩ cao tuổi và hành trình bền bỉ cùng ánh sáng nhiếp ảnh

Với họ, nhiếp ảnh không chỉ là niềm đam mê mà còn là cách lưu giữ cảm xúc, kết nối với cuộc đời và tiếp tục hành trình sáng tạo không giới hạn bởi tuổi tác.

NSNA Phạm Đức Chính (94 tuổi) giới thiệu với công chúng về những tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Ở tuổi 94, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Đức Chính vẫn nhiệt tình tham gia những chuyến đi sáng tác cùng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi TP Hồ Chí Minh. Chiếc máy ảnh tiếp tục đồng hành cùng ông trên những hành trình khám phá cuộc sống, ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, con người và những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Không riêng ông Phạm Đức Chính, bốn tác giả Nguyễn Thị Ái Hòa, Mai Đức Minh, Trần Kim Thoại và Nguyễn Đình Tùng đều đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn giữ niềm đam mê với nhiếp ảnh. Mỗi người có cách quan sát, cảm nhận và lựa chọn đề tài riêng, song cùng gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật và mong muốn lưu giữ vẻ đẹp cuộc sống qua từng khuôn hình.

Với những nghệ sĩ này, tuổi tác không phải là giới hạn của sáng tạo. Những trải nghiệm tích lũy qua năm tháng trở thành chất liệu để họ cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, từ đó gửi gắm vào tác phẩm những suy ngẫm về con người, quê hương, đất nước và những điều bình dị quanh mình.

Ông Đoàn Hoài Trung cùng 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi cắt băng khai mạc triển lãm.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước tinh thần đam mê, nhiệt huyết của các nghệ sĩ cao tuổi, trong đó có tác giả Phạm Đức Chính năm nay đã 94 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt và sáng tác.

Theo ông Trung, điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở tuổi đời của các tác giả mà còn ở chất lượng và sự phong phú của những tác phẩm được giới thiệu. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh mong muốn triển lãm góp phần lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh, trở thành tấm gương về tinh thần sáng tạo để thế hệ trẻ noi theo.

Ở góc độ người sáng tác, tác giả Nguyễn Đình Tùng cho rằng hành trình nhiếp ảnh là một quá trình dài, từ những ngày đầu cầm máy còn chưa hiểu rõ về khẩu độ, tốc độ đến khi có thể nhìn một góc phố, một con đường và nhận ra vẻ đẹp có thể được tạo nên từ những khoảnh khắc bình dị. Theo ông, đằng sau mỗi bức ảnh không chỉ có ánh sáng hay bố cục mà còn là tình cảm, sự đồng hành của những người bạn, những chuyến đi và quá trình kiên trì tìm kiếm thời điểm chụp phù hợp.

Không gian trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh tại triển lãm.

Những câu chuyện và tình cảm ấy được thể hiện qua triển lãm ảnh nghệ thuật “Một đời cùng ánh sáng”, khai mạc ngày 7/11 tại Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, số 122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành. Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của 5 tác giả Phạm Đức Chính, Nguyễn Thị Ái Hòa, Mai Đức Minh, Trần Kim Thoại và Nguyễn Đình Tùng, mỗi người đóng góp 30 tác phẩm.

Không gian triển lãm mang đến những góc nhìn đa dạng về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Từ cảnh đẹp thành phố, quê hương, đất nước đến thế giới chim muông, hoa lá, mỗi tác phẩm thể hiện một cách quan sát và rung cảm riêng của người cầm máy.

Triển lãm là một trong những hoạt động hướng tới Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh năm 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh. Theo ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Hội hiện có 628 hội viên. Triển lãm không chỉ giới thiệu những sáng tác của các nghệ sĩ cao tuổi mà còn tạo không gian giao lưu, kết nối các thế hệ người cầm máy, góp phần khơi gợi tình yêu nhiếp ảnh trong cộng đồng.

Một số các tác phẩm nhiếp ảnh về đồng bào dân tộc Khmer của tác giả Phạm Đức Chính.

“Một đời cùng ánh sáng" không chỉ tôn vinh sự bền bỉ trong lao động nghệ thuật và những đóng góp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi đối với đời sống văn hóa TP Hồ Chí Minh, mà còn cho thấy sức sống của niềm đam mê sáng tạo qua năm tháng. Với họ, mỗi khuôn hình không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc đẹp của cuộc sống mà còn ghi dấu hành trình gắn bó với nghệ thuật, nơi tuổi tác không làm vơi đi khát vọng khám phá và sáng tạo.