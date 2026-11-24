Điểm tựa chính sách tiếp sức cho những “báu vật nhân văn sống” giữa đại ngàn

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 29 Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) và 4 Nghệ nhân Nhân dân (NNND) là người M’nông (trong đó có 6 nghệ nhân đã qua đời trước, sau và trong quá trình chờ Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu). Các nghệ nhân đang trực tiếp nắm giữ kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc từ cồng chiêng, dân ca, sử thi, dệt thổ cẩm đến tri thức dân gian và các nghi lễ truyền thống.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030, cùng các chính sách đãi ngộ nghệ nhân của Nhà nước, các cấp chính quyền tại Lâm Đồng đã chú trọng hỗ trợ kinh phí mở lớp truyền dạy, trang cấp nhạc cụ, khung cửi. Sự đồng hành kịp thời này đã tiếp thêm động lực vật chất lẫn tinh thần để các nghệ nhân phát huy vai trò người có uy tín, làm hạt nhân vận động bà con giữ gìn bản sắc và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nghệ nhân Nhân dân Điểu Nơi am hiểu sâu sắc nhiều loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, tích cực tham gia biểu diễn, lan tỏa giá trị văn hóa M’nông. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại bon Đắk R’tíh, xã Tuy Đức, nghệ nhân dân dân (NNND) Điểu Nơi được đồng bào kính trọng như một “cây đại thụ” của văn hóa M’nông. Không chỉ là nghệ nhân chỉnh chiêng, đánh chiêng giỏi và đan gùi khéo léo, ông còn nắm giữ kho tàng ngữ văn dân gian cùng công trình sưu tầm, ghi chép quý giá về lịch sử hào hùng gắn với thủ lĩnh anh hùng N’Trang Lơng.

Hơn nửa đời gắn bó với chiêng, ông trở thành trí nhớ sống của cả một nền văn hóa. Ở tuổi xế chiều, NNND Điểu Nơi vẫn miệt mài truyền dạy cho con cháu. Trong mỗi buổi sinh hoạt, với uy tín của mình, ông luôn lồng ghép nhắc nhở thế hệ trẻ giữ gìn thuần phong mỹ tục, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh xa các tệ nạn xã hội và cùng nhau củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được tiếp sức từ các chương trình bảo tồn văn hóa truyền thống, Nghệ nhân Nhân dân Điểu Nơi miệt mài truyền dạy các bài chiêng cổ cho lớp trẻ tại bon Đắk R’tíh, tạo sự tiếp nối di sản qua các thế hệ.

Cùng trên địa bàn xã Tuy Đức, tại bon Bu Kóh, hơn nửa thế kỷ qua, NNƯT Thị Ai cũng bền bỉ “thắp lửa” cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Học nghề từ năm 10 tuổi, với hơn 45 năm thực hành, bà thành thạo mọi công đoạn từ se sợi, nhuộm màu đến tạo tác những hoa văn tinh xảo trên váy, khố, mền, túi đeo. Không chỉ dệt giỏi và am hiểu cồng chiêng, dân ca, làm rượu cần, ẩm thực truyền thống, bà Thị Ai còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thi, hội diễn và trực tiếp truyền dạy nghề dệt cho khoảng 30 người trong bon. Đầu năm 2025, bà vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND – sự ghi nhận xứng đáng cho một đời tận hiến.

Nghệ nhân Ưu tú Thị Ai miệt mài bên khung cửi dệt thổ cẩm truyền thống và tận tình truyền dạy từng đường nét hoa văn tinh xảo cho phụ nữ trong bon, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với tạo sinh kế bền vững. Ảnh: Tuấn Kiệt

Không chỉ dệt giỏi, Nghệ nhân Ưu tú Thị Ai (đứng giữa) còn am hiểu sâu sắc nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, dân ca và tích cực vận động chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt văn hóa, xây dựng đời sống văn minh ở khu dân cư. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tiếp nối mạch nguồn thổ cẩm ấy, tại bon Đắk B’lao, xã Kiến Đức, NNND H’Jang (sinh năm 1942) đã có gần 70 năm gắn bó bên khung cửi. Hưởng ứng chủ trương bảo tồn nghề truyền thống gắn với tạo sinh kế tại chỗ, bà H’Jang không chỉ tự tay dệt vải, thiết kế trang phục, túi, khăn mà còn vận động phụ nữ trẻ trong bon cùng học nghề, cải tiến mẫu mã sản phẩm để vừa giữ hồn cốt dân tộc, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình. Với những cống hiến bền bỉ, sau danh hiệu NNƯT năm 2015, đến năm 2019 bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NNND.

Đưa di sản vào đời sống và phát triển du lịch cộng đồng

Nếu thổ cẩm dệt nên sắc màu đời sống thì dân ca, sử thi và cồng chiêng lại đánh thức thanh âm tâm hồn của đồng bào M’nông. Tại bon Đắk N'Drung, xã Đức An, NNND Thị Bơh đã dành trọn cuộc đời cho tiếng chiêng và lời hát. Từ năm 18 tuổi, bà theo các già làng học đánh chiêng, hát dân ca, thông thạo nhiều bài chiêng cổ và các làn điệu gắn liền với nghi lễ cộng đồng.

Bà xem danh hiệu NNND như lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn di sản, đồng thời tích cực cùng chính quyền địa phương vận động bà con bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn, xây dựng gia đình văn hóa ấm no.

Nghệ nhân Nhân dân Thị Bơh nâng niu cuốn album lưu giữ những hình ảnh sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Nhân dân Thị Bơh kể chuyện cội nguồn qua những bức ảnh tư liệu cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp ngay từ trong gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại bon Sa Pa, xã Thuận An, NNƯT H’Plơ – người được bà con trìu mến gọi là “Bông hoa của bon làng” – không chỉ thông thạo cồng chiêng, dân ca mà còn nắm giữ bí quyết ủ rượu cần truyền thống thơm ngon. Bằng uy tín và sự nhiệt huyết, bà đã truyền dạy dân ca cho hơn 200 người trong cộng đồng, hướng dẫn chị em kỹ thuật làm rượu cần bảo đảm vệ sinh, nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ các lễ hội và du khách.

Năm 2022, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để bà đưa tiếng chiêng, điệu múa bon làng vươn xa tại nhiều sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Cùng chung nhịp đập ấy, tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực, NNƯT Thị Brao được cha truyền dạy dân ca, sử thi từ năm 13 tuổi. Hơn 60 năm qua, bên ché rượu cần ấm áp, dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn bền bỉ hát kể sử thi truyền thống, giúp lớp trẻ thấu hiểu cội nguồn văn hóa và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn tài nguyên quê hương.

Nghệ nhân Ưu tú Thị Brao gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống bên ché rượu cần, bền bỉ hát kể sử thi và nhắc nhở thế hệ trẻ ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc quê hương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tính kế thừa và định hướng phát triển bền vững

Dòng chảy di sản M’nông hôm nay không chỉ được giữ nhịp bởi thế hệ tóc bạc, mà đang có sự tiếp nối mạnh mẽ từ lớp trẻ. Tiêu biểu như NNƯT Y Lanh ở bon Pi Nao, xã Nhân Cơ, theo học đánh chiêng từ năm 10 tuổi. Đến tuổi đôi mươi, anh đã vững vàng dẫn dắt đội chiêng bon làng tham gia giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Cùng với cách truyền dạy trực tiếp "cầm tay chỉ việc", lớp nghệ nhân trẻ và ngành văn hóa cơ sở đang từng bước ứng dụng công nghệ số để ghi âm, ghi hình các bài chiêng cổ, làn điệu dân ca và quảng bá sản phẩm thổ cẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Các nghệ nhân M’nông tận tình "cầm tay chỉ việc" truyền dạy đánh chiêng cho thế hệ trẻ tại nhà văn hóa cộng đồng, góp phần giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đánh giá về vai trò của đội ngũ nghệ nhân, bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, các nghệ nhân chính là chủ thể sản sinh, nắm giữ và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các nghệ nhân tổ chức tập huấn, truyền dạy; đồng thời tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã để nghệ nhân yên tâm thực hành di sản.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng xác định định hướng trọng tâm là gắn bảo tồn di sản văn hóa M’nông với phát triển du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng địa phương. Khi tiếng chiêng, tấm vải thổ cẩm hay ché rượu cần không chỉ là di sản tinh thần mà còn giúp bà con tạo ra sinh kế bền vững, văn hóa M’nông sẽ có sức sống tự thân mãnh liệt. Chính nguồn nội lực đó sẽ khơi dậy niềm tự hào và ý chí vươn lên làm giàu chính đáng trong cộng đồng các dân tộc nơi đại ngàn.