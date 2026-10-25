Những ngày 'vượt nắng, thắng mưa' ở Quân khu 4

Chúng tôi có mặt trên công trình chuẩn bị cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, dưới trời nắng rát nhưng cán bộ, chiến sĩ miệt mài với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”.

Tại khu vực thi công sở chỉ huy diễn tập, hòa cùng tiếng động cơ máy múc, máy đào là tiếng cuốc xẻng của cán bộ, chiến sĩ xây dựng các hạng mục… Lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng tinh thần làm việc hết sức hăng say. Bữa cơm trưa do các đồng chí nuôi quân mang tới được cán bộ, chiến sĩ ăn vội ngay tại công trường, giờ nghỉ trưa các lực lượng ngồi tựa lưng bên gốc cây, bên vách hào vừa thi công...

Thượng tá Lưu Việt Hà, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 324 trực tiếp chỉ huy lực lượng xây dựng công trình sở chỉ huy diễn tập, cho biết: “Khối lượng xây dựng công sự, trận địa bảo đảm cho cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu rất lớn. Trong khi đó, điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng khu vực này hết sức khắc nghiệt. Mùa hè nhiệt độ có hôm lên tới 40 độ C, thỉnh thoảng những cơn mưa dông bất chợt đổ xuống; địa hình đồi núi, nên chủ yếu thi công bằng sức người. Nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của cán bộ, chiến sĩ và bằng các biện pháp, cách làm phù hợp, đến nay các công trình đều bảo đảm yếu tố mỹ thuật, đúng quy định và tiến độ đề ra”.

Đi đến các khu vực sở chỉ huy diễn tập của Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị, mọi người đều khâm phục tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống sở chỉ huy được xây dựng kiên cố, bảo đảm bí mật, an toàn. Phía trên công sự, trận địa đều được ngụy trang kín đáo…

Hệ thống công sự trận địa được xây dựng kiên cố bí mật, an toàn.

Được biết, để có được những công trình kiên cố, bảo đảm bí mật, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp góp phần động viên, “tiếp sức” cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Đi đến trận địa các đơn vị, chúng tôi đều thấy những khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ như: “Vượt nắng, thắng mưa quyết tâm vượt tiến độ đề ra”; “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”… Cùng với đó là sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với bộ đội.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hợi, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: “Nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, những dịp nắng nóng cao điểm, đơn vị đã điều chỉnh thời gian làm việc cho bộ đội. Cụ thể, mùa hè thời gian làm việc từ 6 giờ 30 phút; buổi chiều làm việc và nghỉ muộn hơn. Những hôm trời mưa, chúng tôi che bạt và tranh thủ cả thời gian ban đêm để thi công”.

Qua trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, chúng tôi được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều đồng chí đã gác lại công việc gia đình cùng đồng đội đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Như Hạ sĩ Nguyễn Duy Hảỉ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206, bố vợ mất; Binh nhất Nguyễn Đình Thiện, chiến sĩ Đại đội Thông tin, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206, em trai mất… sau khi đơn vị giải quyết về chịu tang, nhanh chóng trở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ; Thiếu tá QNCN Đậu Đình Hòa, nhân viên lái xe Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283, vợ mắc bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật tại bệnh viện, nhưng gần 2 tháng qua anh vẫn bám công trường…

Thượng tá Bùi Việt Trung, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Huế nói: “Cùng với quan tâm chăm lo bữa ăn, điều kiện sinh hoạt hằng ngày, đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực thi đua lao động. Cán bộ các cấp luôn sâu sát, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác. Nhờ vậy, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đến nay đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.