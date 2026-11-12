Những ngày 'rất khác' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân kỷ niệm 950 năm

Loạt triển lãm không thể bỏ lỡ

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa", tại sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay.

Khoảng sân rộng thường ngày được "cập nhật giao diện" mới với triển lãm tranh, hấp dẫn du khách nán lại. Không gian triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11.

Triển lãm đưa công chúng trở lại với hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990… Tiếp nối những khuôn hình ấy là diện mạo di tích hôm nay, với các công trình được bảo tồn, tu bổ và những hoạt động văn hóa, giáo dục như hội Xuân, xin chữ, trình diễn nghệ thuật truyền thống... Các tác phẩm giúp người xem cảm nhận sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại của một di sản tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.

Nếu triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" diễn ra tại sân Bái Đường, thì triển lãm "Tổ nghề và danh Nho nước Việt" biến không gian nhà Tiền đường, khu Thái Học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành nơi du khách khám phá những dấu ấn từ các nghề truyền thống như nghề in mộc bản, nghề thêu, thuộc da, nghề ép dầu, nghề dệt chiếu...

Triển lãm "Tổ nghề và danh Nho nước Việt" là dịp để du khách biết thêm về những nhân vật được ghi danh trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gợi mở cho người xem hành trình của những vị tiến sĩ đã trở thành những vị thành hoàng làng được người dân thờ phụng trong những ngôi đình khắp các làng quê Bắc Bộ cũng như trong những ngôi đình thờ vọng tại khu Kẻ Chợ cho tới ngày nay.

Thông qua 9 cụm nội dung, triển lãm truyền tải câu chuyện về các nhân vật được suy tôn là Tổ nghề vào cuộc gặp gỡ của người xem với tác phẩm, sản phẩm thủ công và thực hành nghệ thuật hiện đại.

"Tổ nghề và danh Nho nước Việt" không chỉ là triển lãm nhân kỷ niệm 950 Quốc Tử Giám mà còn nằm trong chuỗi hoạt động mở đầu cho Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Triển lãm này kéo dài từ nay đến hết ngày 5/12.

"Hộ chiếu xuyên không" hiểu về Giám sinh xưa

Những ngày qua, du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thêm trải nghiệm thú vị thông qua hoạt động trải nghiệm Passport "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức" và check-in "Gặp gỡ hiền tài". Bằng việc thực hiện các nhiệm vụ, qua từng trạm, giới trẻ cũng như du khách trong nước và quốc tế hiểu thêm về hành trình học tập và rèn luyện của các Giám sinh xưa.

Khách tham quan được nhận quà, viết ước nguyện, hoàn thành bức tranh lớn về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đặc biệt, tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa diễn ra chương trình "Ánh Sao Khuê Minh triết". Đây là hoạt động nghệ thuật trình diễn với hình ảnh gợi nhớ về các Giám sinh. Chương trình có sự tham gia của 950 học sinh đến từ các trường THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất.

Điểm nhấn của chương trình là lời ước nguyện và quyết tâm của 2 học sinh tiêu biểu, đại diện cho thế hệ trẻ, dâng lời hứa trước Vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các: Tiếp nối truyền thống hiếu học, không ngừng rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và phụng sự đất nước.