Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 2: 24 giờ ở Jeonju - thủ phủ của Jeollabuk-do

Tôi đã đi trên cung đường này cách đây 15 năm, nhưng di chuyển trên chỉ một loại phương tiện là ô tô và ngược lại là từ Seoul đi Busan, chứ không phải như lần này.

Suốt chặng đường khoảng 300 km tôi không ngủ vì cố thức để quan sát, so sánh bây giờ với cách đây hơn một thập kỷ nơi này có gì thay đổi. Vút qua cửa sổ ô tô, những cánh đồng ruộng lúa đã ngả màu vàng, Thúy nói chỉ còn mươi ngày nửa tháng nữa là bà con nông dân thu hoạch. Bởi thời tiết đặc trưng của Hàn Quốc nên mỗi năm người dân chỉ gieo trồng một vụ lúa mà thôi. Loại lúa này sinh trưởng tới 6 tháng kể từ khi gieo hạt đến lúc thu hoạch.

Một góc làng Jeonju Hanok với cảnh đông đúc nhộn nhịp nhưng những con đường vẫn sạch, không một mẩu rác. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Những ngày ở Hàn Quốc chúng tôi được ăn cơm làm từ loại lúa 6 tháng này. Hạt gạo hình trái xoan, không thơm nhưng mềm dẻo và đậm đà khi kết hợp cùng những món ăn của xứ Hàn, nhất là kim chi.

Biết rằng so sánh thì khập khiễng, nhưng nếu không so sánh thì sao biết sự phát triển đi lên của một vùng đất. Cách nay 15 năm, tôi là thành viên của đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, đi Hàn Quốc nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm làm nghề. Bởi vậy, tôi ở trong văn phòng, trong các cuộc làm việc, hội họp là chủ yếu. Lần này đến Jeonju, tôi đã được "mục sở thị" nhiều nơi mà trước đây chỉ biết qua các phương tiện truyền thông như: Jeonju Hanok Village, trường học Nho giáo, Jeonmangdae cà phê...

Theo hướng dẫn viên Nguyễn Thúy giới thiệu, Jeonju Hanok Village tọa lạc tại trung tâm TP. Jeonju, nằm về phía Nam Hàn Quốc. Vào thế kỷ thứ IX, nơi đây từng là thủ phủ của vương quốc Hậu Bách Tế cổ xưa. Tiếp đến, dưới thời kỳ đế quốc Đại Hàn, bức tường vây quanh thị trấn bị phá dỡ và hình thành nên làng Hanok như bây giờ. Làng cổ Hanok được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Hiện nơi đây có hơn 700 ngôi nhà truyền thống vẫn còn người dân sinh sống và được bảo tồn và giữ gìn cực kỳ tốt. Khác biệt lớn nhất so với Daegu hoặc Seoul, Hanok vẫn giữ được sự yên bình. Cuộc sống của người dân chậm rãi trôi qua mỗi ngày, tuyệt đối không bị hòa trộn lối sống hiện đại.

Trường học Nho giáo cũng là nơi rất đáng đến khi tới thăm Jeonju. Ở đấy, du khách được ngắm nhìn cây ngân hạnh (còn có tên là bạch quả) 500 năm tuổi đã chuẩn bị cho mùa lá vàng rực rỡ đến ngỡ ngàng khi vào thu. Cây được trồng cùng thời với sự ra đời của ngôi trường mà đến nay vẫn phát triển xanh tốt.

Các lớp học bên trong trường được bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn. Về trật tự và vệ sinh thì khỏi phải bình luận. Khách tham quan có nhiều đoàn, nhiều người đến từ nhiều nơi nhưng mọi người đều yên lặng, lắng nghe thuyết minh mà tưởng như cùng hồi tưởng, hình dung lại một thời dạy và học ở đây - nơi thầy và trò trau luyện tinh hoa học thuật để rồi xây dựng, phát triển nên một thời vàng son của Nho giáo.

Chúng tôi vừa thưởng thức cốc cà phê, ly bia nội địa, vừa ngắm nhìn toàn cảnh làng Hanok Jeonju cổ kính từ trên tòa nhà cao tầng. Trời Jeonju ngả về chiều, những tia nắng vàng từ phía Tây xuyên qua những tán cây bạch quả ven đường càng làm cho màu lá cuối hè, chớm thu càng rực rỡ ánh vàng.

Thời điểm giao mùa tại Hàn Quốc đẹp đến ngỡ ngàng. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Trong không khí se se lạnh, chúng tôi rảo bước trên những con đường làng sạch bong không một chiếc lá rơi, không mẩu tàn thuốc lá, không một cửa hàng, ki ốt nào lấn ra đường dù chỉ vài ba tấc để trưng bày hàng hóa chèo kéo du khách. Con mương nước trong veo chảy dọc theo con đường thảm nhựa, nhìn thấy từng hạt cát li ti dưới đáy.

Theo ước tính của Nguyễn Thúy Noh Tae Hee, có những năm khách du lịch Việt Nam đến Jeonju lên đến trên 200 ngàn lượt người. Những năm vừa qua, quan hệ đối tác và giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc luôn được các cấp, các ngành của hai nước quan tâm thúc đẩy, đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Kể cả trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19, tinh thần hữu nghị vẫn được phát huy thông qua các hỗ trợ về y tế và tạo điều kiện nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà đầu tư, bảo đảm duy trì hoạt động kinh tế giữa hai quốc gia. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc được nâng cấp vào cuối năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc sang trang mới, phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới.

Tỉnh Jeollabuk-do nổi tiếng với những nét đẹp truyền thống như: Làng cổ Jeonju với những ngôi nhà Hanok hơn 700 năm tuổi; ẩm thực đậm bản sắc với các món ăn như bibimbap, thịt nướng, rượu gạo Makgeolli và đặc biệt là những món ăn truyền thống Hàn Quốc Hanjeongsik.

Jeollabuk-do còn là cái nôi của môn võ Taekwondo, nơi có nhà thi đấu Taekwondo lớn nhất thế giới. Hơn nữa, nơi này vô vàn thứ để xem và trải nghiệm: những cánh đồng bao la, những ngọn núi xanh biếc và những bãi biển tuyệt đẹp. Mùa xuân với hoa anh đào và hoa đỗ quyên, mùa hè với thung lũng mát lạnh, mùa thu với hoa cúc, mùa đông với những bông tuyết trắng và môn trượt tuyết giúp cho lữ khách tận hưởng mùa du lịch thú vị tại đây.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu từng nhấn mạnh với báo chí: Hàn Quốc đang là một trong những đất nước được yêu thích của du khách Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Tỉnh Jeollabuk-do với những giá trị lịch sử lâu đời, văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp và đặc biệt được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo về ẩm thực, chắc chắn sẽ là một điểm đến tiềm năng đối với thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể nhận thấy, Việt Nam là một thị trường mà Jeollabuk-do đang hướng đến, bởi trang web quảng bá du lịch của tỉnh này đã có phiên bản tiếng Việt, rất thân thiện với người dùng Việt Nam.

Quả thực như vậy, những ngày ở Hàn Quốc, chúng tôi đã tận thấy ở những điểm tham quan, mua sắm, bến tàu, bến cảng... cờ đỏ sao vàng sánh ngang cùng cờ Hàn Quốc, chữ tiếng Việt chỉ đứng sau chữ tiếng Hàn trong các nhà hàng, siêu thị.

Những điều nói trên cho chúng ta càng tự hào và vui mừng khi đường lối đối ngoại của Đảng ta với chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, mở cửa, hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ với tất cả các nước trên thế giới đã đi vào thực tiễn cuộc sống của thời đại.