Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 1: Phủ Sơn Quảng vực thị

Đón chúng tôi lúc 5 giờ 30 phút giờ Hàn Quốc ở ngay cửa ra sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh của sân bay quốc tế Busan là cô hướng dẫn viên trẻ trung, xinh đẹp, bằng lời chào và nụ cười rất Việt Nam. Suốt chặng đường trên ô tô về nội đô Busan, cô ấy thông tin cho chúng tôi những điều lưu ý trong chuyến đi, nhẹ nhàng, ấm áp và thân thiện bằng chất giọng miền Nam. Cô ấy có cái tên vừa Việt vừa Hàn, mới nghe đã thấy cảm tình, bởi nghĩa của nó là yêu thương, hạnh phúc: Nguyễn Thúy Noh Tae Hee!

Theo lời của Nguyễn Thúy Noh Tae Hee và qua tìm hiểu của chúng tôi, Phủ Sơn Quảng vực thị chính là Busan ngày nay - thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, nằm ở phía Đông Nam bán đảo Triều Tiên. Dân số ở đây vào khoảng 3,5 triệu người.

Chùa Haedong Yonggungsa là ngôi chùa cổ nhất Hàn Quốc. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Busan còn là thành phố lớn thứ hai sau thủ đô Seoul. Nơi đây được coi là khu vực đại đô thị tự trị của Hàn Quốc. Khu nội thành đông dân cư nhất nằm giữa hai con sông Lạc Đông và Thủy Doanh, trong khi vùng ngoại thành có nhiều đồi núi đá chập chùng nối nhau như những bức tranh tuyệt đẹp.

Theo chương trình của tour, chúng tôi lên tàu lửa Haeundae Blueline chạy dọc theo bờ biển Haeundae. Tàu chạy chậm, một bên rừng xanh vách núi, bên còn lại là biển biếc thăm thẳm sâu. Và rồi một ngôi chùa cổ kính hiện ra.

Chúng tôi đến viếng thăm một trong những ngôi chùa cổ nhất Hàn Quốc - chùa Haedong Yonggungsa. Chùa nổi tiếng bởi địa thế đẹp và kiến trúc độc đáo, được xây dựng ngay sát bờ biển phía Đông Bắc TP. Busan. Chùa Haedong Yonggungsa được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1376. Tương truyền ngôi chùa được xây dựng theo giấc mộng của đại sư Naong.

Khi đó, đất nước bị hạn hán, mất mùa liên miên, một đêm đại sư nằm mơ thấy Long Vương xuất hiện bên bờ biển phía Đông. Biết đây là điềm lành nên ông đã tâu lên nhà vua cho xây dựng ngôi chùa, đặt tên là Đông Hải Long Cung. Ngôi chùa này được xem như một kiệt tác bên bờ biển, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh trời và đất, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian địa phương.

Thúy kể rằng: Trong thời gian Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, ngôi chùa này đã bị họ phá hủy và được xây dựng lại vào năm 1970, thiết kế theo đúng kiến trúc ban đầu. Nếu như hầu hết các ngôi chùa ở Hàn Quốc được xây dựng trên núi thì chùa Haedong Yonggungsa lại tọa lạc ngay cạnh những vách đá bên bờ biển với thế lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển, tạo cho cảnh quan của chùa vô cùng thoáng đãng và yên bình, ngày đêm rì rào sóng vỗ.

Ngôi chùa nổi bật giữa không gian bao la của trời đất bao la, biển cả mênh mông cùng núi non hùng vĩ. Một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi đến đây là dừng chân giữa đoạn bậc thang dẫn lên chùa để tận hưởng những âm thanh êm dịu của sóng và ngắm nhìn khung cảnh huy hoàng khi mặt trời mọc lên từ biển. Đáng tiếc là chúng tôi đến thăm chùa chậm hơn so với “ông mặt trời” nên không được ngắm hoàng hôn giữa biển trời và núi non hùng vĩ.

Người dân xứ Kim chi còn tin rằng, nếu bạn thành tâm đến viếng và cầu khấn ở ngôi chùa này thì những điều mong ước của bạn sẽ thành hiện thực. Do vậy mà rất nhiều người dân Hàn Quốc thường đến đây vào dịp năm mới để ngắm mặt trời mọc đồng thời cầu nguyện những điều tốt lành cho cả năm đến với mình. Ngoài ra, nhiều du khách thập phương đến đây còn thành tâm cầu nguyện công danh, chức sự thăng tiến và gia quyến yên bình, hạnh phúc trước tượng Hakeupbul hay Deuknambul.

Nếu bạn đến vào dịp tháng Tư, là thời gian đặc biệt nhất trong năm khi hoa anh đào nở rộ, ngôi chùa Haedong Yonggungsa còn trở nên thơ mộng bội phần. Dịp lễ Phật đản vào tháng 4 âm lịch, toàn bộ ngôi chùa được thắp sáng bằng những ngọn đèn lồng soi bóng xuống bờ biển xanh tạo nên khung cảnh vô cùng lộng lẫy.

Mùa hè là thời điểm Busan khoe trọn vẻ đẹp rực rỡ của mình - nắng vàng, biển xanh, làn gió mát từ biển và bầu không khí lễ hội sôi động. Chúng tôi có mặt ở Busan lúc giao thời giữa mùa hè và mùa thu. Sự giao thời ấy còn chút gì của hạ với biển xanh, trời xanh, mây trắng kết hợp với đầu thu không khí trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp bởi các loài cây cỏ trong thành phố bắt đầu thay lá. Thúy nói với chúng tôi: “Giờ này, cây lá đã dần chuyển sang màu vàng đến 30% rồi đấy, để rồi giữa thu chúng sẽ chuyển thành sắc vàng rực rỡ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp”.

Cầu Gwangan (hay còn gọi là cầu Kim Cương) bên bờ biển Busan. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Không chỉ có thiên nhiên quyến rũ, Busan còn hấp dẫn bởi chuỗi sự kiện văn hóa, các điểm du lịch mang đậm bản sắc Hàn và ẩm thực chế biến từ hải sản rất tươi ngon. Trời trong, nước biển xanh và ấm áp là lúc các hoạt động ven biển diễn ra sôi động nhất, như tham quan cầu Gwangan (hay còn gọi là cầu Kim Cương) là một cây cầu treo nằm ở bờ biển Busan hay trải nghiệm Du thuyền 5* Busan Yacht.

Làng văn hóa Gamcheon là một điểm dừng chân đặc biệt. Ngôi làng được xây dựng từ rất lâu đời, nổi tiếng với vẻ đẹp đáng yêu và tươi tắn. Làng nằm phía Nam Hàn Quốc này từng là nơi tập trung của những người tị nạn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Gamcheon gây ấn tượng bằng cách phối hợp các màu sắc khác nhau tạo nên cảnh quan xinh đẹp, tươi mới nên thường được gọi là “làng bích họa”.

Ngoài màu sắc đan xen đa dạng, nơi đây còn được biết đến với những con hẻm xoắn ốc, dốc cao, quanh co uốn lượn và có những ngôi nhà cầu thang ngoài thẳng đứng rất ấn tượng với khách thập phương. Trước đây khi mới được xây dựng, những căn nhà ở đây được sử dụng chất liệu gỗ và có hơn 800 căn được dựng tạm bợ, men theo sườn núi.

Làng văn hóa Gamcheon nằm trong top những điểm du lịch hút khách du lịch lớn nhất của Hàn Quốc. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Sau thời gian chiến tranh kết thúc vào thập niên 1950, đời sống người dân nơi đây chưa được phát triển. Mãi đến năm 2009, khi Chính phủ đầu tư cải tạo, ngôi làng mới được xây dựng kết hợp nghệ thuật màu sắc như hiện nay. Cũng chính nhờ vậy mà làng được xếp nằm trong top những điểm du lịch hút khách du lịch lớn nhất của Hàn Quốc.

Đặc biệt ấn tượng với chúng tôi là an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở làng. Khách tham quan đủ các thành phần, tầng lớp, tuổi tác, quốc tịch... không ai bảo ai mà rất trật tự. Muốn chụp hình lưu niệm với người của làng, họ xếp hàng đợi đến lượt mình.

Dọc theo các con đường trong làng không có lấy một mẩu thuốc lá, không một túi nilon, vỏ bao bì, kẹo bánh. Cảnh mời chào, chèo kéo khách mua hàng tuyệt nhiên không hề thấy. Bởi vậy nên người ta gọi đây là ngôi làng văn hóa.