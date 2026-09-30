Những ngày Nhà máy Đạm Cà Mau thực hiện chiến dịch bảo dưỡng tổng thể 2026, trong chiếc áo mưa

Hơn 3.200 hạng mục được triển khai trong khoảng thời gian được tính đến từng giờ. Mưa khiến điều kiện thi công thay đổi, nhưng không làm công trường ngừng lại. Các lực lượng vẫn bám hiện trường, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi, tổ chức công việc phù hợp để bảo đảm tiến độ chung của chiến dịch BDTT 2026.

Mưa không đồng nghĩa với dừng việc

Mưa nhiều ngày, những vệt nước kéo dài trên mặt đường dẫn vào khu vực công nghệ. Từng tốp kỹ sư, công nhân trong trang phục bảo hộ nối nhau vào công trường. Áo mưa được mặc bên ngoài quần áo bảo hộ, thiết bị và phương tiện được kiểm tra trước khi triển khai công việc.

Mưa lúc nặng hạt, lúc rả rích. Tại các khu vực thiết bị, những kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài tháo lắp, kiểm tra từng chi tiết. Nước mưa chảy trên mũ bảo hộ, thấm ướt vai áo, mặt bằng trơn hơn, nhưng công việc vẫn được thực hiện theo đúng trình tự. Người kiểm tra theo dõi từng bước tháo lắp, kỹ sư trao đổi nhanh về phương án kỹ thuật, công nhân lần lượt đưa dụng cụ vào vị trí. Một chi tiết được tháo ra, kiểm tra, đánh dấu rồi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Khi điều kiện cho phép, các nhóm nhanh chóng trở lại vị trí để tiếp tục công việc.

Với một chiến dịch bảo dưỡng tổng thể, thời tiết là yếu tố phải được tính đến trong từng phương án thi công. Mặt bằng ướt, việc di chuyển khó khăn hơn; những công việc nâng hạ, hàn cắt và làm việc ngoài trời đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Những hạng mục chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết được điều chỉnh về thời điểm hoặc phương án thi công, trong khi các công việc đủ điều kiện vẫn được duy trì.

Mưa không đồng nghĩa với dừng việc. Các lực lượng phối hợp liên tục để tận dụng từng khoảng thời gian thuận lợi, bảo đảm chuỗi công việc không bị đứt đoạn. Có những thời điểm mưa lớn, một số phần việc phải tạm điều chỉnh để bảo đảm an toàn; nhưng khi điều kiện cho phép, công việc lại tiếp tục. Chính sự chủ động trong tổ chức thi công giúp nhịp công trường được duy trì ngay cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

Mưa gió kéo dài vẫn không làm gián đoạn công trường BDTT của nhà máy ĐCM

Trên công trường, hình ảnh người công nhân kéo lại mũ áo mưa, kỹ sư cúi sát thiết bị để kiểm tra, các nhóm kỹ thuật trao đổi nhanh trước khi bước vào khu vực công nghệ trở nên quen thuộc trong những ngày này. Mưa có thể làm quần áo bảo hộ nặng hơn, thao tác khó khăn hơn, nhưng không làm thay đổi yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn của từng công việc.

Ông Nguyễn Đắc Tuyên, Phó Giám đốc Chi nhánh PVCFC - Nhà máy Đạm Cà Mau, gọi BDTT 2026 là một “chiến dịch”, thay vì chỉ là một kỳ bảo dưỡng định kỳ. Theo ông, chiến dịch đã được chuẩn bị và lên kế hoạch từ một năm trước, huy động hàng nghìn con người cùng phương tiện, máy móc, thiết bị để thực hiện hơn 3.200 hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

Ông Nguyễn Đắc Tuyên (áo xanh) giới thiệu các hạng mục BDTT tại nhà máy Đạm Cà Mau

Khoảng 2.062 nhân sự từ PVCFC và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), chuyên gia, nhà thầu được huy động cho chiến dịch. Trong đó, PVCFC ưu tiên phát huy năng lực của các đơn vị trong ngành đã có kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp năng lượng, như Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (PTSC-POS) và các đơn vị liên quan.

Việc huy động nguồn lực nội ngành không chỉ nhằm bổ sung nhân lực cho một chiến dịch có khối lượng công việc lớn. Quan trọng hơn, đó là sự chia sẻ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và nguồn lực giữa các đơn vị trong PETROVIETNAM. Mỗi nhà máy có đặc thù công nghệ và thiết bị riêng, nhưng kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình vận hành, bảo dưỡng tại các công trình trong ngành trở thành nguồn lực hữu ích khi triển khai những hạng mục phức tạp.

Sự am hiểu về thiết bị, quy trình công nghệ, yêu cầu an toàn và môi trường làm việc giúp các lực lượng nhanh chóng phối hợp khi bước vào công trường. Từ những hạng mục lớn đòi hỏi thiết bị nâng hạ chuyên dụng đến những công việc tháo lắp, kiểm tra diễn ra trong không gian hạn chế, mỗi lực lượng đều góp một phần vào tiến độ chung của chiến dịch.

Với PVCFC, mỗi chiến dịch BDTT vì thế không chỉ là công việc của riêng Nhà máy, mà còn là dịp phát huy năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực chung của các đơn vị trong PETROVIETNAM.

Người đứng đầu PVCFC đã giữ “lửa” chiến dịch

Trên công trường bảo dưỡng, hàng nghìn hạng mục được triển khai đồng thời, trong khi thời tiết liên tục thay đổi. Mọi phát sinh nếu không được nắm bắt và xử lý kịp thời đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Vì vậy, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVCFC trở thành một phần quan trọng trong việc giữ nhịp chiến dịch.

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty sát sao chỉ đạo và giám sát tiến độ BDTT 2026

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVCFC Văn Tiến Thanh tặng quà cho các nhà thầu

Từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo PVCFC thường xuyên có mặt tại công trường để trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra tiến độ và trao đổi với các bộ phận chuyên môn, nhà thầu. Tại từng khu vực, những vướng mắc trong quá trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa thiết bị được cập nhật và xử lý nhanh, nhất là với các hạng mục có nguy cơ tác động đến đường găng. Các yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ được nhắc lại liên tục, xuyên suốt từ khu vực điều hành đến từng vị trí thi công.

Nhưng sự hiện diện ấy không chỉ để kiểm tra công việc. Giữa những ngày mưa và cường độ thi công cao, những lời hỏi thăm, động viên trực tiếp từ lãnh đạo cũng trở thành nguồn khích lệ đối với kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường. Một cuộc trao đổi ngắn, một cái bắt tay hay lời nhắc “an toàn trước hết” là sự ghi nhận đối với những người đang trực tiếp góp sức cho chiến dịch.

Bởi phía sau mỗi mốc tiến độ là con người. Để bảo dưỡng đạt yêu cầu an toàn tuyệt đối, chất lượng và hiệu suất cao, sự chỉ đạo phải đi cùng sự đồng hành. Khi lãnh đạo trực tiếp xuống công trường, lắng nghe người lao động và cùng các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, khoảng cách giữa quyết định và thực tế được rút ngắn. Trong những ngày mưa, chính sự sát sao và động viên ấy góp phần giữ cho công trường không chỉ đúng tiến độ, mà còn vững tinh thần.

Đường găng được tính bằng từng giờ

Hơn 3.200 hạng mục không thể được nhìn như những phần việc riêng lẻ. Mỗi công việc đều nằm trong một chuỗi, trong đó có những hạng mục trên đường găng, nếu chậm có thể ảnh hưởng đến nhiều công việc phía sau.

Một trong những hạng mục như vậy là thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502. Công việc đòi hỏi phương án kỹ thuật chặt chẽ, công tác hàn và cẩu kéo phức tạp, đồng thời phải huy động cần cẩu 800 tấn để đưa thiết bị cũ ra ngoài và đưa thiết bị mới vào vị trí.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chỉ huy trưởng công trường thuộc PTSC-POS, đơn vị thực hiện gói thay thế E04502, cho biết đây là thiết bị quan trọng vì nằm trên đường găng của chiến dịch. Phương án thi công, cẩu kéo, hàn và lắp đặt đã được tính toán kỹ để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.