Những ngày đen tối của Phạm Băng Băng

Theo Sinchew, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phạm Băng Băng chia sẻ về giai đoạn khó khăn, đen tối nhất của cuộc đời. Thời điểm ấy, cô vướng vào bê bối "hợp đồng âm dương" và trốn thuế vào năm 2018. Khủng hoảng đã giáng một đòn nặng nề vào sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Từ minh tinh hạng A với sức ảnh hưởng hàng đầu giới giải trí Trung Quốc, cô bị phong sát toàn diện và sụp đổ sự nghiệp chỉ sau một đêm.

Theo nữ diễn viên, ngay khi scandal xảy ra, cô phải đối mặt với áp lực giải quyết hậu quả pháp lý và đàm phán bồi thường với hàng loạt thương hiệu.

Chỉ trong khoảng 3 tháng, cô đã chủ động làm việc, thương lượng và hòa giải thành công với hơn 100 nhãn hàng, đối tác, xử lý toàn bộ vấn đề hợp đồng đại diện.

Phạm Băng Băng từng phải gặp gỡ, giải quyết với 100 nhãn hàng sau khi bê bối của cô nổ ra vào năm 2018. Ảnh: Teafm.

Phạm Băng Băng chia sẻ: "Đó là một thử thách rất lớn đối với tôi. Lúc đó, tôi tự mình dẫn dắt đội ngũ để làm việc với từng khách hàng quảng cáo, bàn bạc xem làm thế nào để giải quyết vấn đề, từ gia hạn, bồi thường, bù đắp tài chính cho đến thay thế đối tác. Khoảng 3 đến 4 tháng, tôi đã giải quyết xong mọi việc. Trong số hơn 100 khách hàng này không chỉ có thương hiệu nội địa mà còn rất nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt, họ cảm nhận được sự chân thành của tôi".

Nữ diễn viên nói thêm: "Bạn thậm chí không có thời gian để đau khổ vì ngay lập tức phải đối mặt với việc tìm cách giải quyết. Tôi tin rằng sự chân thành là cách đối diện mạnh mẽ nhất. Rất nhiều điều ban đầu tưởng chừng khó khăn hay không thể giải quyết, cuối cùng đều có thể từng bước tháo gỡ".

Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Sau bê bối thuế năm 2018, cô giảm hoạt động tại thị trường nội địa và chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ diễn viên phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Về sự nghiệp điện ảnh, Phạm Băng Băng từng trở lại màn ảnh với phim Green Night và sau đó gây chú ý khi tham gia phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã (2025), đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình xây dựng lại sự nghiệp.

Những năm qua, nữ diễn viên tích cực chuyển hướng hoạt động tại thị trường quốc tế qua các liên hoan phim và sự kiện thời trang nhằm tìm kiếm cơ hội trở lại.