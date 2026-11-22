Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines và Vietjet Air sẽ triển khai các đường bay nội địa, quốc tế theo phương án phân kỳ, với sản lượng tăng dần.

Nhiều chuyến bay hiệu chuẩn đã được thực hiện tại sân bay Long Thành.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, công tác thi công xây dựng và chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tổng lực, hướng đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành ngày 24/12 tới.

ACV đã xây dựng các mốc tiến độ cụ thể từ nay đến thời điểm khai thác, gồm hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và chạy thử các kịch bản vận hành. Các công việc được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện trước khi sân bay đón chuyến bay thương mại.

Kế hoạch khai thác được chia thành 3 giai đoạn, tương ứng với lịch bay mùa đông và mùa hè, với quy mô tăng dần.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa đông 2026-2027. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10/2027, theo lịch bay mùa hè 2027. Từ tháng 10/2027, sân bay bước vào giai đoạn 3, tương ứng lịch bay mùa Đông 2027-2028.

Trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến đưa khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách T1 vào khai thác. Sản lượng ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày, với tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đều đăng ký khai thác giai đoạn đầu ở sân bay Long Thành.

Căn cứ dữ liệu slot của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch đăng ký của các hãng, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại Sân bay Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết lịch bay mùa đông, ngày 27/3/2027, tối đa 226 chuyến/tuần.

Trong đó, Vietnam Airlines là hãng đầu tiên đăng ký các đường bay quốc tế với tổng tần suất 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến/ngày, cung ứng 8.096 ghế/tuần, tương đương 1.472 ghế/ngày. Các đường bay dự kiến gồm Long Thành - Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila.

Đối với mạng bay nội địa, Vietnam Airlines và Vietjet Air đăng ký tổng tần suất tối đa 182 chuyến/tuần, tương ứng 10-26 chuyến/ngày. Trong đó, Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần, tương đương 4 chuyến/ngày.

Vietjet Air dự kiến khai thác tối đa 154 chuyến/tuần, tương ứng 22 chuyến/ngày trên 5 đường bay kết nối Long Thành với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Theo ACV, kế hoạch bay chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật với các hãng hàng không trong tuần đầu tháng 12/2026.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ bay trong ngày đầu tiên khi sân bay Long Thành khai thác thương mại.

Song song với kế hoạch của ACV, Vietnam Airlines và Vietjet Air đang hoàn thiện phương án tổ chức khai thác, chuẩn bị đội tàu bay và các điều kiện phục vụ hành khách ngay từ ngày đầu sân bay hoạt động.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hãng đã thống nhất với ACV thực hiện 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12/2026, trước thời điểm sân bay chính thức khai thác.

Hãng cũng đã gửi ACV lịch khai thác ban đầu và tiếp tục hoàn thiện phương án, phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 12.

"Với Vietnam Airlines, chắc chắn sẽ bay ngay vào ngày đầu khai thác, ngày 24/12 theo thông báo của ACV và các cơ quan chức năng", ông Đặng Anh Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức phân luồng giao thông, đón và phục vụ hành khách. Phương án điều phối cần tính đến cả khách nội địa và quốc tế, bảo đảm hoạt động đi lại tại sân bay diễn ra đồng bộ.

Trong khi đó, Vietjet Air đã đăng ký phương án khai thác tại Sân bay Long Thành bằng 3 tàu bay Airbus A321, theo lộ trình tăng dần. Theo đại diện hãng, trong ngày đầu khai thác, Vietjet Air sẽ bố trí 1 tàu bay tại Long Thành để thực hiện đường bay đến Hà Nội.

Sang tuần thứ hai, hãng bổ sung 1 tàu bay, khai thác các đường bay đến Hải Phòng và Vinh. Đến giữa tháng 1/2027, tàu bay thứ ba sẽ được đưa vào khai thác, mở rộng kết nối từ Long Thành đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc.

Đại diện Vietjet Air cho biết, các đường bay nội địa từ Sân bay Long Thành đến các sân bay khu vực phía Bắc đã nằm trong kế hoạch khai thác của hãng. Việc tăng số lượng tàu bay sẽ gắn với lộ trình mở rộng mạng đường bay trong giai đoạn đầu vận hành.

Hãng kiến nghị sớm hoàn thành các thủ tục liên quan để có cơ sở xây dựng giá vé, đăng ký với cơ quan quản lý và triển khai bán vé trên hệ thống.