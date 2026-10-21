Những ngày cuối đời của sư tử trắng cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

Sư tử trắng Mimi tại Thảo Cầm Viên lúc còn khỏe mạnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết sư tử trắng tên Mimi qua đời chiều 21/10, sau gần một tháng sức khỏe suy giảm do tuổi già. Theo đánh giá chuyên môn, nguyên nhân tử vong là suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già.

"Mimi ra đi, khép lại hành trình gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn kể từ ngày được tiếp nhận vào năm 2010. Đây là cá thể sư tử cuối cùng còn sinh sống tại đây tính đến thời điểm qua đời", đại diện đơn vị nói.

Những ngày cuối đời

Thảo Cầm Viên (TCV) Sài Gòn cho biết khi bước vào tuổi già, sức khỏe và khả năng vận động của Mimi không còn linh hoạt như trước. Dù vậy, sư tử vẫn giữ tính tình hiền lành, ngoan ngoãn và yêu thích tương tác với du khách.

Mimi thích ra sân chơi, nằm trên chiếc sạp để nghỉ ngơi, quan sát xung quanh và gần gũi với khách tham quan cũng như những người chăm sóc thân thuộc.

Gần một tháng trước khi qua đời, con vật liên tiếp gặp các vấn đề sức khỏe do tuổi già, khiến thể trạng suy giảm nhanh chóng. Cơ thể ngày càng yếu, sư tử không còn đủ sức tự di chuyển như trước.

Đội ngũ bác sĩ thú y cùng nhân viên chăm sóc đưa Mimi vào khu vực chuồng riêng để theo dõi, chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ điều trị, tạo điều kiện để con vật nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể.

Sư tử trắng Mimi ngủ say trong chuồng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mimi được truyền dịch, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thú y. Nền chuồng được lót rơm để tạo độ êm, giúp sư tử nằm dễ chịu hơn. Nhân viên thường xuyên trở mình cho Mimi nhằm hạn chế tình trạng tê cứng do nằm lâu, kết hợp sưởi đèn, massage vùng bụng và toàn thân, sử dụng phấn rôm để hạn chế hăm da.

"Các công việc chăm sóc được thực hiện đều đặn với sự phối hợp giữa bác sĩ thú y và những người trực tiếp chăm sóc", đại diện đơn vị cho hay.

Chế độ dinh dưỡng cũng được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe. Hàng ngày, Mimi được hỗ trợ ăn gel dinh dưỡng, trứng gà, thịt trâu và thịt gà cắt nhỏ, đồng thời được hỗ trợ uống nước. Nhân viên theo dõi lượng thức ăn và nước uống trong từng bữa nhằm duy trì thể trạng, hỗ trợ sức khỏe cho sư tử trong giai đoạn này.

Dù sức khỏe suy giảm nhiều, Mimi vẫn ngoan ngoãn, hợp tác trong quá trình điều trị và chăm sóc. Khi bác sĩ thú y đặt kim truyền dịch hoặc tiêm thuốc, đôi lúc sư tử gầm lên vì đau. Tuy nhiên, khi nghe người chăm sóc nhẹ nhàng dỗ dành, Mimi lại nằm im để bác sĩ tiếp tục công việc, không quấy phá hay kêu la kéo dài.

Sư tử trắng Mimi, cá thể sư tử cuối cùng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Hành trình 16 năm tại Thảo Cầm Viên

Mimi được tiếp nhận từ Nam Phi ngày 23/6/2010, cùng một cá thể sư tử đực. Sinh ngày 15/12/2008, Mimi khi đó hơn một tuổi. Đến tháng 3/2022, cá thể sư tử đực sinh cùng năm, sống với Mimi từ những ngày đầu tại TCV Sài Gòn, qua đời do tuổi già. Từ đó, Mimi tiếp tục được nhân viên chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho đến những ngày cuối đời.

Theo đại diện sở thú, khi còn trẻ, Mimi thường ra sân chơi, đi lại quanh khu chuồng và tương tác với khách tham quan. Những người trực tiếp chăm sóc nhớ nhất sự quấn quýt của sư tử mỗi khi nhận ra người quen.

Mỗi lần nhân viên đứng trước mặt kính khu chuồng, chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe giọng nói quen thuộc, Mimi lập tức chạy đến. Khi người chăm sóc áp mặt vào kính, sư tử chồm hai chân trước lên, đưa mặt lại gần như muốn ôm. Những hành động này thể hiện sự gần gũi và tin tưởng giữa Mimi với những người chăm sóc hàng ngày.

Du khách đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Mimi có những thói quen riêng trong sinh hoạt, đặc biệt yêu thích nằm nghỉ trên chiếc sạp ở sân chơi. Khi tuổi cao, sư tử ít di chuyển hơn, phần lớn thời gian ra sân đều dành để nằm thư giãn hoặc ngủ trên chiếc sạp quen thuộc.

Cuối giờ mở cửa, khi nhân viên đứng ở cửa chuồng gọi vào trong, đôi khi Mimi vẫn đang ngủ say trên sạp. Chỉ cần nghe tiếng gọi quen thuộc, sư tử liền đứng dậy, từ từ bước vào chuồng mà không để người chăm sóc phải chờ lâu.

Mimi cũng có sở thích ăn uống khác với những cá thể hổ và sư tử khác tại TCV Sài Gòn. Nó đặc biệt thích thịt gà, nhất là phần má đùi góc tư, trong khi không mấy hứng thú với thịt trâu hay thịt bò. Những bữa ăn có thịt gà đúng sở thích thường được Mimi ăn hết.

Đội ngũ chăm sóc theo dõi thói quen ăn uống của từng cá thể để điều chỉnh khẩu phần theo sở thích và nhu cầu dinh dưỡng, bảo đảm chế độ ăn cân đối nhằm duy trì sức khỏe cho động vật.

Cổng vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Duy Hiệu.

Với những người trực tiếp chăm sóc, sự ra đi của Mimi là lời chia tay với một cá thể động vật đã gắn bó lâu năm, cũng là sự mất mát của một người bạn thân thiết.

"Hình ảnh Mimi chạy đến bên mặt kính khi nghe tiếng gọi, chồm hai chân trước như muốn ôm người chăm sóc hay ngoan ngoãn bước vào chuồng mỗi khi kết thúc giờ chơi sẽ còn đọng lại trong ký ức của chúng tôi", đại diện TCV Sài Gòn nói.