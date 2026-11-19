Ngày 12/11, Jensen Huang rời Nvidia sau 33 năm điều hành công ty do chính mình đồng sáng lập. Quyết định xuất hiện giữa những tranh cãi về đời tư xung quanh ông, khép lại giai đoạn lãnh đạo của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ.

Chỉ một tháng trước đó, Huang vẫn xuất hiện đầy tự tin trong chuyến công du châu Âu. Ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo, công bố những khoản đầu tư vào AI và liên tục nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ này.

Theo Bloomberg, những hình ảnh ghi lại cho thấy một nhà lãnh đạo đang ở đỉnh cao quyền lực, song phía sau sự hào nhoáng là hàng loạt sức ép về tài chính và chính trị.

Đỉnh cao quyền lực

Tại London, Jensen Huang xuất hiện trong một nhà thờ được cải tạo thành địa điểm tổ chức sự kiện công nghệ. Ông bước lên sân khấu và thông báo Nvidia sẽ đầu tư vào một số startup AI của Anh. Cách thể hiện đầy hào hứng khiến nhiều người liên tưởng đến người dẫn chương trình Oprah Winfrey.

“Tôi đang đầu tư vào các bạn”, Huang tuyên bố trước những người tham dự. Với vị thế của Nvidia, những cam kết tài chính của ông có thể mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghệ mới nổi.

Jensen Huang có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ. Ảnh: Bloomberg.

Sau sự kiện, CEO của gã khổng lồ chip xuất hiện trước nhóm phóng viên với một ly đồ uống trên tay. Nhân viên Nvidia thông báo ông chỉ có khoảng 5 phút để trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ. Huang thoải mái kể về việc uống whisky cùng Thủ tướng Anh và nói đùa rằng mình đã uống nhiều hơn dự định.

Khi một nữ phóng viên đề cập tình trạng thiếu phụ nữ sáng lập startup công nghệ, Huang lập tức bày tỏ sẵn sàng đầu tư nếu cô thành lập doanh nghiệp. Ông sau đó nhắc đến những nữ nhân viên tài năng tại Nvidia và chia sẻ về vợ mình, Lori.

Những hành động này phản ánh phong cách giao tiếp đặc trưng của Huang. Trong chuyến công du, ông liên tục gặp các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy đầu tư vào AI. Nvidia muốn xây dựng mạng lưới khách hàng mới, đặc biệt là chính phủ và doanh nghiệp đang phát triển hạ tầng AI riêng.

Rủi ro phía sau đế chế Nvidia

Trong lúc Huang quảng bá triển vọng AI, thị trường tài chính đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn. Cổ phiếu bán dẫn chịu sức ép bán mạnh, trong khi giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu quả của những khoản chi khổng lồ dành cho trung tâm dữ liệu.

Các tập đoàn công nghệ như Alphabet, Amazon và Meta đang tăng tốc xây dựng hạ tầng AI. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn khiến dòng tiền của nhiều doanh nghiệp chịu áp lực. Nhà đầu tư vì vậy quan tâm hơn đến thời gian thu hồi vốn và khả năng tạo lợi nhuận thực tế.

Nvidia hưởng lợi từ cuộc đua AI toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Nvidia vẫn hưởng lợi lớn từ nhu cầu bộ xử lý AI. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư của công ty cũng làm xuất hiện những lo ngại mới. Gã khổng lồ chip rót vốn vào nhiều doanh nghiệp phát triển AI, trong đó có những khách hàng sử dụng chính phần cứng của công ty. Mô hình này tạo ra mối liên hệ tài chính phức tạp giữa các bên.

Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây còn vay lượng tiền lớn để mua GPU. Họ kỳ vọng có thể cho khách hàng thuê năng lực xử lý và thu hồi vốn trong những năm tiếp theo. Nếu nhu cầu AI tăng chậm hơn dự kiến, các công ty này có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ. Điều đó sẽ tác động đến những nhà đầu tư và đối tác cung cấp thiết bị.

Bên cạnh rủi ro tài chính, các trung tâm dữ liệu ngày càng đối mặt với sự phản đối từ cộng đồng địa phương tại Mỹ. Người dân lo ngại về nhu cầu điện, nước và ảnh hưởng của những dự án quy mô lớn đến khu vực sinh sống. Tranh cãi về hạ tầng AI dần trở thành vấn đề chính trị, khiến hoạt động của Nvidia chịu nhiều chú ý hơn tại Washington.

Cú sụp đổ chỉ trong vài tuần

Cuối tháng 10, New York Times đưa tin giới chức Mỹ nghi ngờ mối quan hệ giữa Jensen Huang và một nữ doanh nhân từng tham gia thành lập Megaspeed tại Singapore. Công ty này là khách hàng lớn của Nvidia và bị điều tra liên quan đến khả năng chuyển chip AI sang Trung Quốc trái quy định xuất khẩu.

Ban đầu, Huang phủ nhận những nghi vấn về mối quan hệ. Tuy nhiên, các thông tin tiếp theo khiến sức ép đối với ông gia tăng. Nhà đồng sáng lập Nvidia sau đó thừa nhận đã ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến gia đình cùng đồng nghiệp. Ông cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra nhằm xác định liệu bản thân có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Nvidia có thể gặp khó khăn sau sự rời đi của Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 11/11, truyền thông Mỹ tiếp tục đưa tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân khác giữa Huang và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nvidia. Powell là nhân sự báo cáo trực tiếp cho CEO. Theo Bloomberg, hội đồng quản trị Nvidia đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tương lai của Huang. Công ty sau đó xác nhận ông từ chức và rời hội đồng quản trị.

Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Đáng chú ý, sự rời đi của Huang diễn ra giữa lúc vốn hóa công ty lao dốc. Hiện tại, giá trị thị trường Nvidia đã giảm hơn 1.800 tỷ USD so với đỉnh đầu tháng 10.

Cú thay đổi lãnh đạo cũng đặt ra câu hỏi về tương lai chiến lược đầu tư của Nvidia. Jensen Huang trong nhiều năm đã trực tiếp thúc đẩy nhiều thỏa thuận tài chính và quan hệ hợp tác. Người kế nhiệm có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, nhất là với những doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn vốn từ công ty.

Jensen Huang cũng khó có khả năng trở lại công ty do mình sáng lập. Hôm 17/11, trong báo cáo tài chính đầu tiên sau khi ông bị sa thải, hội đồng quản trị Nvidia khẳng định sẽ không cân nhắc đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO.