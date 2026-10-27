Những ngày công vun đắp thế trận an ninh từ cơ sở

Chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tham gia hỗ trợ tại công trình trụ sở Công an xã La Dêê.

Không quản ngại gian khó nơi công trường

Ngày thứ Bảy, khi nhiều người bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, không khí lao động tại các công trường xây dựng trụ sở Công an xã miền núi, biên giới TP Đà Nẵng vẫn diễn ra khẩn trương. Dưới cái nắng, gió đặc trưng của vùng cao, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện số 3 người vận chuyển vật liệu, người hỗ trợ thi công, phối hợp thực hiện các phần việc được phân công. Mỗi người một nhiệm vụ, tất cả cùng nỗ lực để công trình sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn khiến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công tại một số địa bàn gặp nhiều trở ngại. Trong điều kiện đó, việc tăng cường nhân lực từ Trung tâm Huấn luyện số 3 góp phần san sẻ khối lượng công việc, hỗ trợ Công an TP Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở.

“Công việc trên công trường khá vất vả, nhất là khi làm việc ở địa hình miền núi, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh em đều xác định đây là nhiệm vụ chung nên luôn động viên nhau, chấp hành nghiêm sự phân công, cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao. Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức để công trình sớm hoàn thành, giúp lực lượng Công an xã có điều kiện làm việc tốt hơn, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn” - chiến sĩ Bùi Ngọc Vũ chia sẻ.

Đối với những người lính CSCĐ, nhiệm vụ trên công trường không chỉ đòi hỏi sức khỏe, sự bền bỉ mà còn yêu cầu tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Từ chấp hành phân công, bảo đảm an toàn lao động đến phối hợp với các lực lượng địa phương, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Sự đồng lòng ấy góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tụy qua những việc làm thiết thực gắn với đời sống cơ sở.

Huy động sức người, chung tay cùng cơ sở

Theo đề nghị của Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 1-9, Trung tâm Huấn luyện số 3 đã bố trí 5 tổ công tác, huy động 50 cán bộ, chiến sĩ luân phiên hỗ trợ thi công trụ sở Công an các xã Hùng Sơn, A Vương, La Êê và La Dêê. Đến nay, đã có tổng cộng 2.350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các công trường. Hoạt động hỗ trợ tiếp tục được duy trì, góp phần bổ sung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

Để bảo đảm lực lượng hỗ trợ lâu dài, đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí quân số, tổ chức luân phiên phù hợp với yêu cầu thực tế, đồng thời duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn. Công tác phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan cũng được chú trọng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công.

Đây không phải lần đầu cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện số 3 tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng tại địa bàn miền núi. Trước đó, từ ngày 3-7 đến 6-9, đơn vị đã huy động 43 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Đắc Pring, với tổng cộng 1.949 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Việc liên tiếp triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ tại địa bàn miền núi thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đòi hỏi sự chặt chẽ trong quản lý, điều hành và tổ chức lực lượng. Dù tham gia xây dựng trường học hay trụ sở Công an cấp xã, cán bộ, chiến sĩ đều hướng đến mục tiêu chung là góp sức cùng địa phương khắc phục khó khăn về nhân lực, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện số 3, cho biết: “Việc hỗ trợ Công an TP Đà Nẵng xây dựng trụ sở Công an các xã miền núi, biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương xây dựng lực lượng Công an cấp xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm xác định phải tổ chức lực lượng chặt chẽ, bảo đảm kỷ luật, an toàn, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phối hợp hiệu quả với Công an thành phố và các đơn vị tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ về ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gắn bó với cơ sở và phương châm vì Nhân dân phục vụ”.

Khi các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, những ngày công của cán bộ, chiến sĩ CSCĐ sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm tốt hơn hoạt động của lực lượng Công an cấp xã, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Từ những phần việc thầm lặng hôm nay, các anh đang chung tay vun đắp thế trận ANTT vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng Công an gần dân, sát dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn miền núi, biên giới TP Đà Nẵng.