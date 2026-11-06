Những ngành nghề đang “khát” lao động

Thị trường việc làm và những cơ hội (Bài 1):

Công nhân Công ty TNHH SH Vina (xã Ngọc Trạo) trong ca sản xuất.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa, hiện nay, việc nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, cùng với các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Nghi Sơn đi vào hoạt động đã tác động tích cực đến thị trường lao động của tỉnh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của 765 lượt doanh nghiệp, với tổng nhu cầu tuyển dụng 116.456 lao động. Trong đó, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Nhà máy Dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam (xã Ba Đình) tuyển 1.924 công nhân sản xuất dụng cụ thể thao; Nhà máy gia công giày dép xuất khẩu Ngọc Lặc (xã Thạch Lập) tuyển 2.600 công nhân sản xuất giày; Công ty TNHH Giày Venus (các nhà máy) tuyển 1.000 công nhân sản xuất giày... Bên cạnh đó, trung tâm cũng tiếp nhận thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh muốn tuyển lao động Thanh Hóa, với tổng số lên đến hàng chục nghìn người.

Công ty TNHH SH Vina (xã Thạch Thành) hoạt động trong lĩnh vực may mặc, đang tạo việc làm cho 3.384 lao động. Hiện, công ty có nhu cầu tuyển dụng trên 2.000 công nhân may, gồm cả lao động đã có tay nghề và công nhân may chưa có tay nghề (được đào tạo có hưởng lương). Tương tự, Công ty TNHH May Thiên Nam ở thôn Hưng Phát (xã Hà Trung) hiện có hơn 400 lao động làm việc thường xuyên, thu nhập bình quân từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm sản xuất khoảng 5 triệu sản phẩm may mặc xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... Công ty đang có nhu cầu tuyển thêm khoảng 100 lao động, để đáp ứng đơn hàng cuối năm.

Thanh Hóa hiện có khoảng 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Đây là một trong những ngành có nhu cầu sử dụng lao động lớn và thường xuyên, nhất là khi các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nhận thêm đơn hàng xuất khẩu. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng công nhân may, đặc biệt là lao động có tay nghề, vẫn ở mức cao. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng đào tạo lao động chưa có kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Riêng ngành dệt may, kết quả khảo sát trong 9 tháng đầu năm cho thấy nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 lao động.

Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa, cho biết: “Trong những tháng cuối năm 2026, các doanh nghiệp tại Thanh Hóa dự kiến cần trên 20.000 lao động. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, chuẩn bị đơn hàng cuối năm và kế hoạch sản xuất đầu năm 2027. Trong nhu cầu tuyển dụng, ngành may mặc, giày da, bao bì, in ấn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến ngành cơ khí, chế tạo, hàn; ngành điện tử, điện, lắp ráp linh kiện..., tập trung chủ yếu ở nhóm lao động sản xuất trực tiếp. Các vị trí có nhu cầu cao gồm công nhân may mặc, giày da; công nhân lắp ráp điện tử, kiểm tra chất lượng, vận hành, bảo trì; thợ hàn, thợ cơ khí, vận hành máy CNC...”.

Bên cạnh các ngành sản xuất công nghiệp, những ngành nghề về dịch vụ, du lịch cũng đang mở ra nhu cầu tuyển dụng đáng kể. Tại Ngày hội việc làm năm 2026 tổ chức ở Trường Đại học Hồng Đức, anh Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Tuấn Hoàng (phường Hạc Thành), có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động ở các vị trí như lễ tân, nhân viên phục vụ... tại các nhà hàng, khách sạn, với mức lương từ 7 - 13 triệu đồng/tháng. Anh Tuấn chia sẻ: “Sự phát triển của các khu du lịch khiến nhu cầu nhân lực trong ngành này ngày càng tăng. Người lao động khi vào làm việc sẽ được đào tạo tay nghề phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động và hưởng các chế độ phúc lợi khác”. Dịch vụ, du lịch là lĩnh vực tạo cơ hội việc làm cho cả lao động đã qua đào tạo và những người chưa có kinh nghiệm.

Tuyển dụng lao động tại các phiên giao dịch việc làm.

Ông Phạm Tiến Hải, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Long Hải, cho biết: “Du lịch phát triển, lượng khách đến Thanh Hóa ngày càng tăng, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Pù Luông... kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí. Các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn và cơ sở lưu trú đều cần bổ sung nhân lực để phục vụ du khách, nhất là vào mùa cao điểm. Nhu cầu tập trung ở các vị trí hướng dẫn viên, điều hành tour, lễ tân, phục vụ, đầu bếp...”.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng không dễ tìm được lao động phù hợp. Có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng này. Trong đó, thu nhập là yếu tố được người lao động quan tâm hàng đầu, tiếp đến là thời gian làm việc, khoảng cách đi lại, chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội... Với những doanh nghiệp ở xa khu dân cư, công việc đòi hỏi cường độ cao hoặc chế độ đãi ngộ chưa hấp dẫn, việc tuyển dụng và “giữ chân” lao động càng khó khăn.

Các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi người lao động phải có tay nghề, kỹ năng vận hành thiết bị và khả năng thích ứng với công việc. Thực trạng một bộ phận người tìm việc chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp chính là động lực đòi hỏi cả hệ thống giáo dục lẫn người lao động phải chuyển mình, nhằm biến những thách thức hiện tại thành cơ hội bứt phá trong tương lai.

Với lực lượng lao động đông đảo, nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn cùng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, thị trường việc làm ở Thanh Hóa đang mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Tuy nhiên, để nắm bắt những cơ hội đó, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng, trình độ và thích ứng với yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.