Những ngành được giảm 70% học phí, sinh viên cần biết

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, chính sách giảm 70% học phí được áp dụng với một số nhóm người học đáp ứng điều kiện cụ thể, căn cứ vào ngành đào tạo hoặc hoàn cảnh của người học.

Người học các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống như nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa và xiếc cũng thuộc nhóm được hưởng chính sách giảm 70% học phí. Ảnh: Thuỳ Trang

Ngành nghệ thuật truyền thống được giảm 70% học phí

Theo điểm a và điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 238/2025/NĐ-CP, học sinh, sinh viên theo học một số ngành nghệ thuật truyền thống, đặc thù tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về văn hóa, nghệ thuật thuộc diện được xem xét giảm 70% học phí theo quy định.

Các ngành, chuyên ngành được hưởng chính sách gồm nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật bài chòi và biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Bên cạnh đó, người học các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống như nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa và xiếc cũng thuộc nhóm được hưởng chính sách theo quy định.

Chính sách này góp phần hỗ trợ người học theo đuổi các loại hình nghệ thuật có giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện đào tạo và duy trì nguồn nhân lực cho những lĩnh vực nghệ thuật đặc thù.

Người học nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được hưởng chính sách

Không chỉ giới hạn ở lĩnh vực nghệ thuật, chính sách giảm 70% học phí còn áp dụng đối với học sinh, sinh viên học một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc giáo dục nghề nghiệp.

Việc xác định đối tượng được hưởng căn cứ vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, người học cần đối chiếu tên nghề, chuyên ngành đào tạo với danh mục áp dụng để xác định mình có thuộc diện được giảm học phí hay không.

Điều kiện giảm học phí đối với người dân tộc thiểu số

Một nhóm đối tượng khác được hưởng chính sách giảm 70% học phí là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, trừ đối tượng người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc diện chính sách riêng.

Để được hưởng ưu đãi theo nhóm này, người học và cha hoặc mẹ phải có nơi thường trú tại thôn, bản đặc biệt khó khăn; xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, với nhóm đối tượng này, việc được giảm học phí không chỉ căn cứ vào thành phần dân tộc mà còn phụ thuộc vào điều kiện thường trú của người học và cha hoặc mẹ. Người học cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị giảm học phí cần nộp khi nào?

Đối với năm học 2026–2027, người học thuộc diện được giảm học phí cần lưu ý quy định về hồ sơ, thời hạn nộp và mức hỗ trợ áp dụng tại cơ sở đào tạo.

Theo nội dung được cung cấp, người học phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm học phí kèm giấy tờ xác nhận đối tượng cho nhà trường trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhập học. Hồ sơ chỉ phải nộp một lần cho toàn bộ thời gian học tập tại trường, trừ trường hợp quy định có yêu cầu khác.

Về kinh phí thực hiện, ngân sách nhà nước cấp bù hoặc chi trả phần học phí được miễn, giảm theo cơ chế áp dụng đối với từng nhóm cơ sở giáo dục. Mức hỗ trợ được xác định theo quy định hiện hành và không vượt quá mức trần học phí tương ứng trong trường hợp áp dụng mức trần.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức trần học phí được quy định tại các điều khoản tương ứng của Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Để tránh thiếu sót hồ sơ hoặc xác định nhầm diện hưởng, học sinh, sinh viên nên liên hệ bộ phận phụ trách công tác học sinh, sinh viên hoặc phòng tài chính của cơ sở đào tạo để được hướng dẫn về giấy tờ chứng minh, cách tính mức giảm và thủ tục nhận hỗ trợ.