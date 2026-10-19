Những ngành đại học không còn tên từ năm 2027, cả ngành hot cũng thay đổi

Thông tư 74/2026 của Bộ GD-ĐT ban hành danh mục ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó nêu các ngành được sắp xếp lại. Nhiều ngành chuyên sâu không còn giữ tên riêng mà được chuyển vào ngành khác có phạm vi bao quát hơn.

Nhiều ngành ngôn ngữ, văn học được sắp xếp lại

Ở lĩnh vực nhân văn, một thay đổi đáng chú ý là việc sắp xếp lại các ngành ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các ngành Ngôn ngữ Thái, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H'Mông và Ngôn ngữ Chăm được chuyển vào ngành Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn học, ngành Văn học dân gian được chuyển vào ngành Văn học Việt Nam. Ngành Lý luận văn học được sắp xếp vào ngành Văn học. Ngành Văn học so sánh cũng được chuyển sang ngành Văn học.

Một số ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật cũng sắp xếp tương tự. Chẳng hạn, ngành Piano và Nhạc Jazz được chuyển vào ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; ngành Nghệ thuật sân khấu được sắp xếp vào ngành Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu; các ngành Biên kịch sân khấu và Biên kịch điện ảnh, truyền hình được đưa vào ngành Biên kịch.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, các ngành Diễn viên sân khấu kịch hát, Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình được chuyển vào ngành Diễn viên.

Sinh học, vật lý, hóa học được sắp xếp lại

Ở nhóm khoa học tự nhiên, nhiều ngành vốn có tên riêng theo đối tượng nghiên cứu được đưa vào những ngành rộng hơn.

Trong lĩnh vực sinh học, các ngành Động vật học, Côn trùng học, Thủy sinh vật học, Thực vật học, Sinh lý học thực vật và Sinh học thực nghiệm được sắp xếp vào ngành Sinh học.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: Hùng Nguyễn

Ở nhóm vật lý, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý vô tuyến và điện tử, Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng và chất khí được chuyển vào các ngành Vật lý học hoặc Cơ học tương ứng. Ngành Hóa môi trường được sắp xếp vào Hóa học; các ngành Hóa học thiên nhiên và Hóa học phân tử được chuyển vào Hóa hữu cơ.

Một số ngành chuyên sâu khác cũng được gom lại. Ngành Vật liệu điện tử, Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử, Kim loại học được sắp xếp vào ngành Khoa học vật liệu. Ngành Bản đồ học được chuyển vào ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.

Trong lĩnh vực toán học, các ngành Toán giải tích, Phương trình vi phân và tích phân, Đại số và lý thuyết số, Hình học và tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học được đưa vào ngành Toán học.

Kinh doanh, công nghệ thông tin, đưa về tên gọi chung

Ở lĩnh vực kinh doanh và quản lý, ngành Quản trị thương hiệu được chuyển vào ngành Quản trị kinh doanh. Ngành Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp cũng được sắp xếp vào ngành Quản trị kinh doanh.

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may được chuyển vào ngành Kinh doanh thương mại. Các ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn cũng được đưa vào ngành Kinh doanh thương mại.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính được chuyển vào ngành Khoa học máy tính. Ngành Quản lý công nghệ thông tin được sắp xếp vào ngành Công nghệ thông tin.

Ở nhóm kỹ thuật, ngành Công nghệ chế tạo máy được chuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; ngành Kỹ thuật chế tạo được sắp xếp vào Kỹ thuật cơ khí. Ngành Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu được chuyển vào Kỹ thuật hóa học. Ngành Kỹ thuật dệt được đổi tên thành Kỹ thuật dệt, may.

Trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, các ngành Kiến trúc đô thị, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị được sắp xếp vào ngành Kiến trúc. Ngành Thiết kế đô thị và Phát triển đô thị bền vững được đưa vào ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

Đáng chú ý, ngành Kỹ thuật cấp thoát nước được sắp xếp vào ngành Kỹ thuật xây dựng; ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển, công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm được chuyển vào các ngành kỹ thuật xây dựng có phạm vi rộng hơn.

Ngành du lịch, nông nghiệp và y tế có nhiều thay đổi

Trong lĩnh vực du lịch, các ngành Du lịch văn hóa, Du lịch điện tử, Du lịch địa chất và Du lịch sinh thái được xếp vào ngành Du lịch. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được chuyển vào ngành Quản trị khách sạn theo danh mục mới.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, các ngành Chăn nuôi thú y, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi được chuyển vào ngành Chăn nuôi; ngành Di truyền và chọn giống cây trồng được sắp xếp vào Khoa học cây trồng. Ngành Bệnh học thủy sản được chuyển vào ngành Nuôi trồng thủy sản.

Trong lĩnh vực sức khỏe, ngành Khoa học y sinh được chuyển vào ngành Y khoa. Các ngành Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới được đổi tên thành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới. Ngành Dịch tễ học thực địa được sắp xếp vào ngành Dịch tễ học.

Ở lĩnh vực dược, các ngành Dược lý và dược lâm sàng, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Tổ chức quản lý dược được sắp xếp vào ngành Dược học. Ngành Hóa sinh dược được chuyển vào Hóa dược.

Tương tự, các ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu và Dụng cụ chỉnh hình chân tay được sắp xếp vào ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng. Ngành Quản lý bệnh viện được chuyển vào ngành Quản lý y tế.

Tên ngành cũ, ngành mới từ năm 2027 như sau: