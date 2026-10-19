Những ngành, đại học giúp cử nhân Mỹ có thu nhập cực cao

Cử nhân ngành Toán tại Đại học Duke có thu nhập trung vị gần 300.000 USD sau 4 năm ra trường, dẫn đầu danh sách các chương trình đào tạo "hái ra tiền" tại Mỹ.

Con số này do HEA Group - tổ chức nghiên cứu và hoạch định chính sách giáo dục đại học của Mỹ, công bố năm nay, dựa trên dữ liệu thu nhập trung vị của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 và 2019 từ gần 32.600 chương trình học.