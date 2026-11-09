Những ngân hàng nào muốn lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế?

Danh sách các ngân hàng gồm Vietcombank, MB, Techcombank, HDBank, MSB, SHB, TPBank, LPBank và Nam A Bank. Các ngân hàng dự kiến thành lập pháp nhân riêng theo mô hình ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn.

Mới đây nhất, ngày 29/10, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông qua phương án thành lập Ngân hàng TNHH Một thành viên MB Toàn cầu tại VIFC. Ngân hàng mới dự kiến có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương và thuộc sở hữu hoàn toàn của MB.

Hoạt động ngân hàng tại Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng thu hút thêm các định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 22/10, Techcombank công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đối với chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do ngân hàng sở hữu toàn bộ vốn. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 3/11.

Trong khi đó, MSB đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con tại VIFC theo nghị quyết công bố ngày 12/10. Ngân hàng dự kiến mở rộng các hoạt động ngoại hối, phái sinh và kết nối với các định chế tài chính quốc tế thông qua pháp nhân mới.

Vietcombank và TPBank cũng từng công bố kế hoạch dành 3.000 tỷ đồng để thành lập ngân hàng con tại trung tâm này. Cùng với HDBank, SHB, LPBank và Nam A Bank, các ngân hàng đang từng bước xúc tiến kế hoạch tham gia hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Theo Nghị định 329/2025/NĐ-CP, ngân hàng thương mại trong nước muốn thành lập ngân hàng con tại VIFC phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, chất lượng tài sản và an toàn hoạt động.

Cụ thể, ngân hàng con phải có vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng mẹ phải có giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu gấp 2 lần mức vốn pháp định; tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3% tại các thời điểm được quy định.

Ngoài ra, ngân hàng mẹ phải được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B, có quy mô lớn và kinh doanh có lãi trong 5 năm liên tiếp trước năm đề nghị cấp phép. Các yêu cầu về quản trị, kiểm soát nội bộ và tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động cũng phải được đáp ứng.

Những điều kiện này cho thấy việc tham gia VIFC không chỉ đòi hỏi nguồn vốn lớn mà còn đặt ra yêu cầu cao về năng lực tài chính và chất lượng hoạt động của ngân hàng mẹ.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được định vị là động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế. Qua đó, trung tâm hướng tới thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả nền kinh tế và từng bước tăng vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực, toàn cầu.

Tại Tp.HCM, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt ngày 11/2/2026. Theo công bố ngày 28/10, trung tâm đã có 10 công ty đầu tiên được công nhận tư cách thành viên, với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD. Các đơn vị này dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Cũng trong ngày 28/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép, hướng tới mục tiêu có giao dịch thực tế và ngân hàng thành viên tại VIFC-HCMC trong tháng 11/2026.

Việc 9 ngân hàng nội địa đồng loạt xúc tiến thành lập ngân hàng con được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng, tăng khả năng kết nối với thị trường quốc tế và tạo nền tảng cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.