Những 'ngân hàng máu' từ trong chi bộ

MẠCH NGUỒN NHÂN ÁI VÀ PHÉP THỬ CỦA NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, thầy thuốc, chiến sĩ và Nhân dân sẵn sàng sẻ chia dòng máu của mình để giành lại sự sống cho đồng chí, đồng đội, kết tinh lòng yêu nước, tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Bảng danh sách hiến máu của các y, bác sĩ Đội Điều trị 52 và dây lấy máu do y sĩ Đội điều trị 14 tự tạo dùng lấy được 6,65 lít máu truyền cho 58 thương binh trên đường Trường Sơn tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Trang Thông tin điện tử Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Khi đất nước hòa bình, mạch nguồn ấy trở thành phong trào Hiến máu tình nguyện. Ngày 24-1-1994 là dấu mốc của phong trào Hiến máu nhân đạo có tổ chức: Đợt vận động đầu tiên tại Hà Nội tiếp nhận khoảng 30 đơn vị máu; cả năm 1994, cả nước tiếp nhận khoảng 139.000 đơn vị.

Điều đáng chú ý là sự chuyển dịch trong nhận thức: Máu là trách nhiệm được chia sẻ bằng ý thức công dân và tinh thần tự nguyện. Và hơn hết, Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 7-4-2000 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, đã tạo điểm tựa thể chế cho sự phát triển của phong trào trong hơn 26 năm qua.

Nhìn từ góc độ công tác xây dựng Đảng, giá trị sâu sắc của phong trào Hiến máu tình nguyện thể hiện ở năng lực cụ thể hóa chủ trương thành hành động thiết thực.

Sức thuyết phục của lời kêu gọi được nhân lên khi chính cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện, lấy hành động gương mẫu làm điểm tựa khơi nguồn niềm tin của quần chúng.

Yêu cầu ấy càng cấp thiết đối với Đồng Tháp sau khi hợp nhất tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ), đòi hỏi vừa giữ nhịp vận động đã hình thành, vừa nâng cao hiệu quả điều hành.

Từ Công văn số 46/CV-BCĐQG ngày 21-7-2025 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu về kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đến Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 21-4-2026 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp, cơ chế phối hợp liên ngành từng bước được hoàn thiện.

Tuy nhiên, quyết định thành lập mới chỉ là điều kiện cần; hiệu lực của thiết chế ấy phải được đo bằng khả năng phân công trách nhiệm, thông suốt thông tin và xử lý kịp thời vướng mắc ở cơ sở.

Từ mốc vận động hiến máu nhân đạo năm 1994 đến kết quả tiếp nhận máu tại Đồng Tháp trong 9 tháng năm 2026. Ảnh: Phúc Ân

KHI ĐẢNG VIÊN TRỞ THÀNH NGUỒN CẢM HỨNG CHO CỘNG ĐỒNG

Nếu quyết sách tạo nên hành lang tổ chức, thì con người là chủ thể thổi vào phong trào hơi ấm của niềm tin. Ở Đồng Tháp, cùng với 75 điểm hiến máu là mạng lưới 71 Câu lạc bộ Tuyên truyền, 94 Câu lạc bộ Hiến máu dự bị và 43 Câu lạc bộ Gia đình hiến máu với hơn 2.600 thành viên.

Trong mạng lưới ấy, có những đảng viên thể hiện lý tưởng bằng việc làm bền bỉ qua năm tháng. Đồng chí Trần Thanh Danh, đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, bắt đầu hiến máu từ ngày 26-12-2001, khi còn là sinh viên; đến nay đã ghi dấu 75 lần hiến máu. 25 năm đủ dài để thấy giá trị của tấm gương người đảng viên nằm ở sự nhất quán giữa lựa chọn sống và hành động: Việc thiện không theo mùa, theo phong trào.

Đồng chí Trần Thanh Danh là đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Ảnh: Trọng Hiếu

Cùng một mạch nguồn cống hiến, đồng chí Trần Ngọc Quốc An, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, có 17 năm gắn bó với phong trào và 45 lần hiến máu tình nguyện; từng được bình chọn là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu tỉnh Tiền Giang năm 2023.

Việc vợ chồng đồng chí được đề nghị khen thưởng ở hạng mục Gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2026 cho thấy, khi sự sẻ chia đi vào nếp nhà, nó được truyền lại như một giá trị sống.

Đồng chí Trần Ngọc Quốc An, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, trong một lần tham gia hiến máu. Ảnh: Trọng Hiếu

Tuy vậy, điều đáng trân trọng hơn thành tích cá nhân là năng lực truyền cảm hứng và tổ chức của họ. Từ những người hiến máu thường xuyên, các đồng chí góp phần vận động hình thành Đội Hiến máu thường trực tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hơn 30 thành viên, đóng góp khoảng 150 đơn vị máu mỗi năm.

Từ hành động riêng lẻ thành sức mạnh tập thể, sự nêu gương trở thành phương thức dân vận sinh động, đây cũng là điểm gặp gỡ giữa đạo đức người đảng viên và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Một chi bộ mạnh không chỉ nghiêm túc trong sinh hoạt, hoàn thành chỉ tiêu, mà còn khơi dậy được tinh thần phụng sự nơi mỗi đảng viên.

Khi đảng viên đi trước trong những việc cụ thể, chủ trương lớn về xây dựng văn hóa Đảng, về gần dân, trọng dân, vì dân được chuyển tải bằng thứ ngôn ngữ trực tiếp nhất: Hành động. Tuy nhiên, không nên xem số lần hiến máu là thước đo duy nhất của phẩm chất đảng viên; hiến máu là hành động tự nguyện, phải dựa trên điều kiện sức khỏe và tư vấn chuyên môn.

NHẬN DIỆN “ĐIỂM NGHẼN” CẦN KHẮC PHỤC

Con số 10.264 đơn vị máu thật đáng trân trọng và tự hào. Song, theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 9 tháng năm 2026 mới có 52 trên 102 xã, phường (khoảng 51%) thành lập Ban Vận động hiến máu tình nguyện, dễ dẫn đến sự không đồng đều trong vận động, nhất là ở địa bàn xa các điểm tiếp nhận.

Ở một số hoạt động, người tham gia phải chờ lâu; có phản ánh về chen lấn, ưu tiên thiếu minh bạch. Việc kê khai giấy nhiều lần, lưu trữ thông tin rời rạc, xác nhận lịch sử hiến máu chưa thuận tiện cũng làm giảm sự sẵn lòng quay lại của người dân.

Điểm cốt lõi của dân vận hiện đại là không thể chỉ đề nghị người dân hy sinh thời gian, công sức, trong khi bộ máy chậm thay đổi để phục vụ họ tốt hơn. Thước đo của tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm số đầu mối, mà là trách nhiệm rõ hơn, phối hợp nhanh hơn và người dân được phục vụ tốt hơn.

Những điều chỉnh bước đầu như tổ chức hiến máu theo cụm xã, phường và đa dạng hóa hình thức tri ân cho thấy hướng đổi mới cần được thúc đẩy.

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh đã xây dựng cơ chế phân bổ kinh phí giữ lại trên một đơn vị máu cho tuyên truyền ở cơ sở và định hướng linh hoạt giữa quà hiện vật và các gói xét nghiệm tầm soát sức khỏe, chuyển từ tư duy thuận tiện cho cơ quan sang tư duy phù hợp với nhu cầu chính đáng của người tham gia.

Ngoài ra, nhân Ngày Quốc tế tôn vinh người hiến máu năm 2026, địa phương đã tôn vinh 103 gia đình và 406 cá nhân tiêu biểu, góp phần bồi đắp chuẩn mực xã hội.

Tuy nhiên, từ hơn 10.000 đơn vị máu, tới những điều chỉnh bước đầu trong tổ chức và hàng trăm gia đình, cá nhân được tôn vinh mới là chặng đường đầu của một phong trào còn dựa nhiều vào nỗ lực con người và quy trình thủ công. Để lòng nhân ái ấy được kết nối, ghi nhận kịp thời, phát triển bền vững và có sức lan tỏa hơn nữa, cần một bước chuyển mới: Chuyển đổi số.

KHÁT VỌNG XÂY DỰNG "NGÂN HÀNG MÁU SỐ"

Khi một đảng viên có thể hiến máu hàng chục lần và vận động thêm nhiều người cùng tham gia, vấn đề tiếp theo là làm sao để hệ thống ghi nhận, kết nối và bảo vệ được những người sẵn sàng hiến máu. Để nguồn lực xã hội được huy động đúng, nhanh, an toàn và người hiến máu không phải bắt đầu lại từ tờ khai đầu tiên, đó là nơi chuyển đổi số bước vào câu chuyện, không phải như một khẩu hiệu công nghệ, mà như yêu cầu đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân.

Định hướng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, cùng các quy định về định danh điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản lý thông tin y tế tạo cơ sở để nghiên cứu một quy trình hiến máu thuận tiện hơn. Song từ nhiệm vụ trên văn bản đến một hệ thống liên thông, an toàn vẫn còn khoảng cách, những tính năng được đề xuất chưa thể coi là đã triển khai rộng rãi.

Một mô hình khả thi trước hết phải giải quyết những bất tiện cụ thể: Người hiến máu được tạo hồ sơ điện tử, khai báo thông tin một lần, đặt lịch theo khung giờ, theo dõi lịch sử hiến và nhận thông báo khi đủ điều kiện đăng ký lại theo đánh giá chuyên môn.

Với đơn vị tổ chức, nền tảng số giúp phân bổ nhân lực theo số lượt đăng ký, giảm ùn ứ, chủ động liên hệ mạng lưới dự bị và phát hiện kịp thời các trường hợp đủ điều kiện khen thưởng.

Riêng với nguồn máu hiếm, kết nối nhanh có ý nghĩa đặc biệt, nhưng chỉ nên thực hiện qua quy trình chuyên môn và cơ chế đồng ý rõ ràng của người tham gia, tránh biến dữ liệu sức khỏe thành danh sách có thể bị truy cập tùy tiện.

Số hóa “Dòng máu Việt”: Những thay đổi trước và sau chuyển đổi số. Ảnh: Phúc Ân

Chuyển đổi số trong hiến máu không đồng nhất với việc đưa tờ khai giấy lên màn hình điện thoại. Nếu dữ liệu mỗi cơ sở vẫn nằm trong một “ốc đảo”, nếu người hiến máu vẫn phải khai lại từ đầu, thì công nghệ mới chỉ thay đổi hình thức của sự bất tiện.

Chuyển đổi số đích thực phải gắn với cải cách quy trình, chuẩn dữ liệu thống nhất, phân quyền rõ ràng và trách nhiệm giải trình của từng đơn vị.

Thuận tiện không phải giá trị duy nhất. Dữ liệu về nhóm máu, lịch sử hiến máu và tình trạng sức khỏe là thông tin riêng tư cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Công nghệ cũng không được trở thành rào cản mới đối với người cao tuổi, người ở vùng sâu hay người chưa quen dùng điện thoại thông minh. Cần duy trì đăng ký và hỗ trợ trực tiếp bên cạnh kênh trực tuyến.

Dân vận số đúng nghĩa phải mở rộng khả năng tham gia của Nhân dân, chứ không phân chia người hiến máu theo mức độ thành thạo công nghệ.

Đặt trong tinh thần xây dựng Đảng thời kỳ mới, câu chuyện hiến máu ở Đồng Tháp gợi mở 3 yêu cầu gắn bó chặt chẽ: Đảng viên nêu gương bằng hành động có sức thuyết phục; tổ chức biết chuyển sức mạnh của những hạt nhân tích cực thành phong trào có chiều sâu; bộ máy quản lý thường xuyên tự đổi mới để xứng đáng với sự tin cậy của người dân.

Từ 30 đơn vị máu của buổi đầu vận động ở Hà Nội đến hàng vạn nghĩa cử đang tiếp nối trên Đất Sen hồng, từ 75 lần hiến máu của một đảng viên, 45 lần của một đảng viên khác đến cả một đội ngũ tình nguyện, bài học đọng lại là biến lý tưởng phụng sự thành việc làm bình thường mỗi ngày.

Thước đo sâu sắc nhất của công tác dân vận không chỉ là vận động được bao nhiêu người tham gia một ngày hội, mà còn là giữ được bao nhiêu niềm tin để họ tự nguyện trở lại.

Khi người đảng viên đi trước bằng trách nhiệm, khi chính quyền tổ chức bằng sự công tâm và khi công nghệ được sử dụng với tinh thần nhân văn, những “ngân hàng máu” từ trong chi bộ sẽ không chỉ trao đi những giọt máu cứu người, mà còn bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào những con người và thiết chế luôn đặt sự sống, phẩm giá và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm.