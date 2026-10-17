Những ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận quý 3/2026

Kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều ngân hàng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực, đi cùng xu hướng mở rộng tín dụng và gia tăng quy mô tài sản.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng giữa các nhà băng không hoàn toàn đồng đều, khi nguồn thu từ hoạt động cốt lõi và các mảng kinh doanh ngoài lãi đóng góp khác nhau.

NHIỀU NGÂN HÀNG BÁO LÃI TĂNG TRƯỞNG HAI CHỮ SỐ

Tại Vietbank, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính trong 9 tháng đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng thêm 432 tỷ đồng. Kết quả này được hỗ trợ bởi cả thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12%, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng. Hoạt động khác mang về khoản lãi 181 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%, trong khi lãi thuần từ dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%. Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 8,5%, lên 110.312 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng; giá trị giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, đạt 28.894 tỷ đồng.

Tại SHB, Tổng giám đốc Ngô Thu Hà cho biết trong Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% kế hoạch năm.

Tổng tài sản SHB tăng khoảng 11,4% so với đầu năm, lên 990.000 tỷ đồng, cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12,2% so với đầu năm và 14,2% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng 9,52%. Song song với việc mở rộng quy mô, ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Nam A Bank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 75,8% kế hoạch năm. Từ kết quả này, lợi nhuận trước thuế riêng quý 3 của ngân hàng ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi đóng góp 26% tổng thu nhập hoạt động của Nam A Bank trong 9 tháng. Riêng mảng kinh doanh giấy tờ có giá tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% vào lợi nhuận trước thuế.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 465.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn xấp xỉ 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm.

TÍN DỤNG NÂNG ĐỠ LỢI NHUẬN, CHI PHÍ VỐN GÂY SỨC ÉP LÊN NIM

Trước mùa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, nhiều công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận ngân hàng tiếp tục tăng trưởng nhờ tín dụng mở rộng và biên lãi ròng (NIM) cải thiện tại một số nhà băng. Dù vậy, diễn biến chi phí vốn và chất lượng tài sản được xem là những yếu tố có thể tạo ra khác biệt lớn về kết quả kinh doanh.

Theo VCBS, động lực chính thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng vẫn đến từ thu nhập lãi. Các nhà băng đẩy nhanh giải ngân tín dụng, trong khi NIM có cơ hội phục hồi nhờ cơ cấu cho vay dịch chuyển sang các kỳ hạn dài hơn và một số khoản vay ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi.

Nhóm ngân hàng quốc doanh cùng các ngân hàng tư nhân lớn tham gia tài trợ những dự án hạ tầng trọng điểm được đánh giá có thêm điều kiện thuận lợi từ các chính sách mới hỗ trợ thanh khoản. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu được dự báo tiếp tục duy trì ổn định.

VPBankS dự phóng tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của các ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt 67.699 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 9,5% so với quý liền trước.

Cho cả năm 2026, công ty chứng khoán này dự báo tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng theo dõi đạt 281.356 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2025.

Mức tăng trưởng được dự báo phân hóa giữa các ngân hàng. VPBankS đánh giá nhóm quốc doanh và một số ngân hàng lớn như VPBank, Techcombank, MB có triển vọng tích cực nhờ tín dụng tăng trưởng, NIM cải thiện hoặc đi ngang. Tuy nhiên, chi phí vốn, chi phí tín dụng và chất lượng tài sản vẫn là những biến số cần theo dõi.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý 4/2026 do Vụ Dự báo, Thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước công bố cũng phản ánh kỳ vọng tương đối tích cực.

Có 86,1% tổ chức tín dụng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng so với năm 2025; 10,4% dự báo lợi nhuận giảm và 3,5% cho rằng lợi nhuận không thay đổi.

Các yếu tố nội tại được 73,9-76,3% tổ chức tín dụng đánh giá sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý 3 và cả năm 2026. Mức độ cải thiện trong quý 3 được nhìn nhận tích cực hơn quý 2, dù kỳ vọng đối với triển vọng cả năm đã giảm nhẹ so với kỳ điều tra trước. Những yếu tố khách quan cũng tiếp tục được đánh giá là có tác động thuận lợi đến hoạt động kinh doanh.

Dù triển vọng lợi nhuận nhìn chung tích cực, các ngân hàng vẫn đối mặt sức ép thu hẹp NIM khi chi phí huy động vốn tăng. Một số nhà băng duy trì lãi suất tiền gửi trên 9%/năm nhằm bảo đảm thanh khoản, trong khi nhu cầu tín dụng ở những phân khúc có biên sinh lời cao như khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chưa phục hồi tương ứng.

Trong khi đó, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc như HDBank, MB và VPBank vẫn duy trì tăng trưởng tín dụng cao, đồng thời không bị giới hạn cho vay bất động sản, qua đó ít chịu tác động hơn từ sức ép NIM.

Dù vậy, nhóm ngân hàng tư nhân được dự báo phải tăng trích lập dự phòng thêm 28,8% để bao phủ rủi ro từ các khoản vay bán lẻ, SME và bất động sản.