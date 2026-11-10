Những ngân hàng 'bơm tiền' mạnh nhất hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2026

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn tiếp tục được mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, động lực tăng trưởng kinh tế và những công trình, dự án trọng điểm.

Để hỗ trợ các ngân hàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế loại trừ hoặc bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm và có tính lan tỏa.

Tổng nhu cầu vốn vay của các dự án này ước tính khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, trong đó 18 dự án thuộc diện được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng thông thường và 17 dự án được bổ sung hạn mức.

Tính đến hết tháng 8/2026, các ngân hàng thương mại đã cấp tín dụng cho 12/18 dự án thuộc diện loại trừ hạn mức, với tổng dư nợ đạt 113.278 tỷ đồng. Ngày 10/9/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Công văn số 8315/NHNN-CSTT, bổ sung 50.000 tỷ đồng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Trong bối cảnh tín dụng toàn hệ thống duy trì đà mở rộng, số liệu từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 16,1 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 12,5% so với cuối năm trước. Phần lớn ngân hàng ghi nhận dư nợ đi lên, chỉ có Eximbank và Saigonbank giảm lần lượt 17,6% và gần 1%.

Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB đứng đầu danh sách khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 150.661 tỷ đồng, tăng 54,5% so với mức 97.545 tỷ đồng cuối năm 2025. Sau 9 tháng, ngân hàng đã mở rộng dư nợ thêm 53.116 tỷ đồng, dù quy mô cho vay vẫn nằm ngoài nhóm 20 nhà băng lớn nhất.

HDBank và VPBank lần lượt xếp sau với mức tăng trưởng 31,8% và 28,4%. Các vị trí tiếp theo thuộc về LPBank với 22,9%, MB với 18,8% và ABBank với 18,2%.

Đáng chú ý, LPBank nâng dư nợ cho vay khách hàng từ 391.746 tỷ đồng lên 481.570 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 89.824 tỷ đồng trong 9 tháng. ABBank cũng mở rộng quy mô cho vay từ 113.891 tỷ đồng lên 134.592 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, Eximbank là ngân hàng duy nhất ghi nhận mức sụt giảm dư nợ hai chữ số. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này còn 151.866 tỷ đồng, thấp hơn 32.350 tỷ đồng so với mức 184.216 tỷ đồng cuối năm 2025, tương ứng giảm 17,6%.

Saigonbank cũng ghi nhận dư nợ đi xuống, từ 21.973 tỷ đồng cuối năm trước còn 21.755 tỷ đồng tại cuối quý 3, giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng cho vay dưới 10%, như PGBank tăng 7,1%, VietinBank tăng 7,5%, VIB tăng 7,7%, BIDV tăng 8% và Vietcombank tăng 8,5%. Các ngân hàng còn lại trong nhóm này gồm VietABank tăng 8,9%; SHB và SeABank cùng tăng 9%; TPBank tăng 9,3%; Bac A Bank và BVBank cùng tăng 9,4%; KienlongBank tăng 9,6%.

Xét về quy mô, BIDV tiếp tục là ngân hàng có dư nợ cho vay khách hàng lớn nhất trong danh sách, đạt gần 2,562 triệu tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. So với cuối năm 2025, dư nợ tăng 8%, tương ứng tăng thêm 188.840 tỷ đồng.

VietinBank giữ vị trí thứ hai với 2,141 triệu tỷ đồng dư nợ, tăng 7,5% so với đầu năm. Khoảng cách cho vay giữa ngân hàng này với BIDV vào khoảng 420.337 tỷ đồng. Vietcombank xếp thứ ba, với dư nợ đạt 1,816 triệu tỷ đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng thêm 142.567 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của ba ngân hàng có vốn nhà nước đạt khoảng 6,52 triệu tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng dư nợ của 28 ngân hàng được khảo sát. Nhóm này tiếp tục chiếm ưu thế về quy mô cho vay, dù tốc độ tăng trưởng tại một số ngân hàng thấp hơn đáng kể so với các nhà băng tư nhân.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, MB đứng đầu về quy mô cho vay khách hàng, đồng thời xếp thứ tư toàn danh sách. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tại MB đạt 1,288 triệu tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 204.109 tỷ đồng.

Bám sát phía sau là VPBank với 1,212 triệu tỷ đồng dư nợ, tăng 28,4% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, mức tăng tuyệt đối của ngân hàng này đạt 268.242 tỷ đồng, cao nhất trong số 28 nhà băng được thống kê. Nhờ đó, khoảng cách về quy mô cho vay giữa VPBank và MB được thu hẹp xuống còn khoảng 76.000 tỷ đồng.

Techcombank đứng thứ sáu với dư nợ cho vay khách hàng đạt 868.473 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 100.856 tỷ đồng. Bốn vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt thuộc về ACB, HDBank, Sacombank và SHB.

Cụ thể, ACB xếp thứ bảy với dư nợ 765.614 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2025. HDBank đứng thứ tám với 719.896 tỷ đồng, tăng 31,8%, tương ứng tăng thêm 173.525 tỷ đồng. Đây là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cho vay cao nhất trong nhóm 10 nhà băng dẫn đầu về quy mô, qua đó vượt Sacombank và SHB trong bảng xếp hạng.

Hai vị trí cuối Top 10 thuộc về Sacombank và SHB, với dư nợ cho vay khách hàng lần lượt đạt 700.347 tỷ đồng và 670.302 tỷ đồng. So với cuối năm trước, hai ngân hàng này ghi nhận mức tăng tương ứng 11,8% và 9%.

Tính chung, 10 ngân hàng có quy mô cho vay lớn nhất nắm giữ hơn 12,74 triệu tỷ đồng dư nợ, tương đương khoảng 79,2% tổng dư nợ của 28 ngân hàng được khảo sát. Riêng 5 nhà băng đứng đầu đã có tổng dư nợ vượt 9 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 56% quy mô cho vay của nhóm.

Ngoài Top 10, LPBank đứng thứ 11 với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng. Tiếp theo là VIB với 411.312 tỷ đồng và TPBank với 334.160 tỷ đồng. Các vị trí sau đó lần lượt thuộc về SeABank với 258.455 tỷ đồng, MSB với 232.947 tỷ đồng, OCB với 219.799 tỷ đồng và Nam A Bank với 219.114 tỷ đồng.

Ở nhóm có quy mô cho vay dưới 200.000 tỷ đồng, PVcomBank ghi nhận dư nợ 171.452 tỷ đồng, Eximbank đạt 151.866 tỷ đồng và NCB đạt 150.661 tỷ đồng. Tiếp đến là Bac A Bank với 138.333 tỷ đồng, ABBank với 134.592 tỷ đồng, VietBank với 117.289 tỷ đồng và VietABank với 96.680 tỷ đồng.

Bốn ngân hàng còn lại có dư nợ dưới 100.000 tỷ đồng gồm BVBank đạt 85.013 tỷ đồng, KienlongBank đạt 78.465 tỷ đồng, PGBank đạt 49.615 tỷ đồng và Saigonbank đạt 21.755 tỷ đồng. Trong đó, Saigonbank là ngân hàng có quy mô cho vay nhỏ nhất danh sách, chỉ bằng khoảng 0,85% dư nợ của BIDV.